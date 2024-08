Spannende Fakten über K11: Star-Auftritte und echte Polizisten

Jahrelang gehörte K11 zu den beliebtesten Vorabendserien. Die fiktionale Krimi-Doku bietet die perfekte Kombi aus spannenden Fällen und sympathischen Charakteren. Kein Wunder, dass die Sendung bis heute zahlreiche Fans hat. Welche dieser Behind-the-Scenes-Fakten und Filmfehler kanntest du?

In rund 200 Episoden pro Jahr haben uns die Kommissar:innen des K11 auf Verbrecherjagd mitgenommen - und das 15 Jahre lang. Mit dabei waren neben den All-Stars wie Michael Naseband und Alexandra Rietz auch immer wieder prominente Gast-Darsteller:innen sowie Protagonist:innen, die später berühmt geworden sind.

1. Filmfehler

In wohl jeder Serie und jedem Film gibt es diese kleinen Ungereimtheiten, die nur den aufmerksamsten Fans auffallen. Auch bei K11 haben sich Fehler eingeschlichen, die erst auf den zweiten Blick ins Auge fallen. Im alten K11-Büro hängt zum Beispiel eine Landkarte an der Wand, die einen Teil Norddeutschlands zeigt. Das Team ermittelt jedoch in München und Umgebung. Bevor das Office in der 7. Staffel renoviert wurde, hing dort eine Karte von Berlin. Auch nicht sinnvoller.

Immer wieder sieht man Alexandra, Michael und Co. durch Türen ein und aus gehen. Wer hier aufmerksam hinschaut, kann ein Wappen der Bundespolizei entdecken. Das Kommissariat gehört allerdings zur Landespolizei, daher müsste dort ein Wappen der bayerischen Polizei zu sehen sein.

2. Echte Polizist:innen im Einsatz

In besonders dramatischen und spannenden Szenen treten auch Spezialeinsatzkommandos auf. Tatsächlich bestehen diese aus echten Polizeibeamt:innen, die über eine Agentur gecastet wurden. Der im wahren Leben als Polizeioberkommissar arbeitende Matthias Wolf ist auch regelmäßiger Gast in der Serie und mal als Streifenpolizist, mal als SEK-Beamter oder auch als Mitarbeiter der Spurensicherung zu sehen.

3. Prominente Gastauftritte

Neben den Auftritten echter Polizist:innen oder Anwält:innen gibt es auch spannende Gastauftritte von Prominenten. Sternekoch Eckart Witzigmann, der schon für sämtliche Royals wie unter anderem Königin Elisabeth II., König Hassan von Marokko oder Königin Silvia von Schweden kochte, war in der Serie zu sehen. So wie die Ex-Fußballprofis Jimmy Hartwig und Holger Fach.

Es gibt aber auch ein paar Promi-Auftritte von heute berühmten Persönlichkeiten, die damals noch niemand kannte. Was die Namen Lena Meyer-Landrut, Joyce Ilg oder Jens "Knossi" Knossalla verbindet? Alle drei sind regelmäßig im TV oder auf großen Bühnen zu sehen. Aber sie haben noch eine Gemeinsamkeit: Vor ihrem großen Durchbruch waren alle drei bei K11 in einer Gastrolle zu sehen. Lena spielte etwa die Tochter eines Drogenbosses.

Serien-Crossover

Wenn Figuren, Orte oder Handlungselemente aus einer Serie in einem anderen Werk vorkommen, nennt man das Crossover. Bei "Grey’s Anatomy" und "Seattle Firefighters" gibt es das zum Beispiel, aber eben auch bei K11. Sowohl die Charaktere aus "Lenßen & Partner" als auch aus der Serie "Richter Alexander Hold" tauchen in verschiedenen Episoden an der Seite der K11-Ermittler:innen auf.