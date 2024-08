Spielberg-Blockbuster "Terminal" beruht auf wahrer Geschichte - jetzt kostenlos auf Joyn streamen

Tom Hanks in einer seiner meist unterschätzten Blockbuster-Rollen: "Terminal" ist auf Joyn verfügbar. Das Spielfilm-Meisterwerk von Steven Spielberg basiert auf einer wahren Begebenheit - und die ist noch extremer als im Film dargestellt.

Das Wichtigste in Kürze Steven Spielbergs "Terminal" siehst du heute Abend um 20:15 Uhr auf Kabel Eins oder im Livestream. Vor TV-Ausstrahlung kannst du den Film JETZT SCHON auf Joyn streamen.

Tom Hanks verkörpert den liebenswerten Viktor. Die Figur und der Plot des Films sind von der Geschichte des Iraners Mehran Karimi Nasseri inspiriert. Er lebte knapp 18 Jahre lang in Terminal 1 des Pariser Flughafens Charles de Gaulle.

Steven Spielberg interpretiert die wahre Geschichte in ein außergewöhnliches Drama voller Herz, das niemals langweilig wird und absolut sehenswert ist.

Auf Joyn streamen: Tom Hanks in "Terminal"

Viktor (Tom Hanks) darf den New Yorker Flughafen nicht verlassen. Für ein dennoch glückliches Leben wird er schnell erfinderisch. © picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Star-Regisseur Steven Spielberg erzählt in "Terminal" eine ungewöhnliche und wahre Lebensgeschichte. Die Hauptrolle besetzt Tom Hanks, der den liebenswerten Viktor Navorski verkörpert.

Während seines Fluges nach New York bricht in Viktors Heimatland ein Bürgerkrieg aus, wodurch dieses jegliche diplomatische Anerkennung verliert.

Ohne gültige Papiere ist es Viktor nicht möglich, in die USA einzureisen. In sein Heimatland zurückkehren kann er jedoch auch nicht. Dem plötzlich staatenlosen Viktor bleibt nichts anderes übrig, als im Terminal des New Yorker Flughafens zu bleiben. Glücklicherweise bietet dieser alles, was man zum Leben braucht.

Viktor schafft es auf kreative Weise, seinen Alltag zu gestalten, Freunde zu finden - und sogar, sich zu verlieben.

Mit seinem Schauspiel sorgt Tom Hanks dafür, dass man den liebenswerten Viktor sofort ins Herz schließt. Mit Stanley Tucci, Catherine Zeta-Jones und Zoe Saldana sind auch die Nebenrollen hochkarätig besetzt.

Steven Spielbergs "Terminal" kannst du jederzeit auf Joyn sehen

Die wahre Geschichte hinter "Terminal"

Merhan Karimi Nassiri lebte fast 18 Jahre lang am Terminal 1 des Pariser Flughafens. © picture-alliance / dpa

Die Geschichte aus "Terminal" basiert auf der wahren Lebensgeschichte von Mehran Karimi Nasseri. In den 70er Jahren floh der Iraner aus seinem Heimatland als politisch Verfolgter. Nach eigenen Angaben wurden ihm bei einem Zwischenstopp in Paris seine Ausweisdokumente gestohlen. Dadurch konnte er weder seine Identität noch seinen Flüchtlingsstatus nachweisen.

Nasseri wurde untersagt, den Terminal 1 des Pariser Flughafens Charles de Gaulle zu verlassen. Er richtete sich im Flughafengebäude häuslich ein und wurde von Mitarbeitenden der umliegenden Shops unterstützt.

Obwohl Nasseris Dokumente 1995 wiedergefunden wurden, lebte der "Terminal Man" mit kurzen Unterbrechungen fast 18 Jahre lang im Pariser Flughafen. Am 12. November 2022 starb er im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt.

Fans von Tom Hanks aufgepasst: "Der Krieg des Charlie Wilson" auf Joyn

Egal welches Genre, Tom Hanks schafft es immer wieder, uns in seinen Bann zu ziehen. Nicht nur in "Terminal" ist er das Gesicht einer wahren Lebensgeschichte. Auch das Doku-Drama "Der Krieg des Charlie Wilson" basiert auf realen Ereignissen.

Der Film erzählt die Geschichte des ehemaligen US-Abgeordneten Charlie Wilson, der eine wichtige Rolle in der größten verdeckten CIA-Operation der Geschichte wurde. Ein spannendes Drama mit den Hollywoodstars Julia Roberts und Tom Hanks.

"Der Krieg des Charlie Wilson" kostenlos auf Joyn anschauen

