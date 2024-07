Spielen "Indiana Jones" und "Star Wars" im selben Universum? Diese Hinweise könnten darauf hindeuten

Etliche "Star Wars"-Anspielungen sind in der "Indiana Jones"-Reihe zu finden - und umgekehrt. Purer Zufall? Zeigen die Regisseure damit ihre gegenseitige Wertschätzung oder ist es gar ein Hinweis darauf, dass die Filme im selben Universum spielen?

Nicht nur Harrison Ford als Abenteurer Indiana Jones und Schmuggler Han Solo eint die "Star Wars"- und "Indiana Jones"-Reihe. Hardcore-Fans haben versteckte Verknüpfungen in den Filmen entdeckt. Grund dafür dürfte die enge Freundschaft der beiden Regisseure George Lucas und Steven Spielberg sein. Lucas war sogar direkt in die Geschichte von "Jäger des verlorenen Schatzes" involviert. Von ihm stammt die ursprüngliche Idee von der Geschichte des Abenteurers Indiana Jones, die Spielberg später auf die Leinwand brachte.

Spielen die Filme etwa im selben Universum? Einige Indizien für diese Vermutung gäbe es zumindest!

1. Registriernummer OB-CPO

Die erste Anspielung findet sich direkt in der Eröffnungsszene von "Jäger des verlorenen Schatzes". Als Indiana Jones (Harrison Ford) vor Eingeborenen und seinem Erzrivalen Dr. René Belloq (Paul Freeman) flieht, taucht aus dem Nichts Fliegerass Jock (Fred Sorenson) mit seinem Flugzeug auf und rettet den Abenteurer. Dabei ist die Registrierungsnummer des Fliegers ganz klar zu erkennen: OB-CPO. Ein Zufall, dass man der Buchstaben-Kombination direkt an den Jedi Obi-Wan Kenobi und den Protkolldroiden C-3PO denken muss? Wohl kaum.

2. Hieroglyphen von C-3PO und R2-D2

Als Indiana Jones im weiteren Verlauf des Films die Bundeslade, eine Truhe aus Akazienholz und Gold, im Verlies findet, solltest du einen genauen Blick auf den Hintergrund werfen. Dort befindet sich eine Säule mit goldenen Verzierungen, die aussehen wie Hieroglyphen. Bei genauerer Betrachtung kann man die "Star Wars"-Maskottchen R2-D2 und C-3PO erkennen! Ob die Druiden wohl zuvor schon einen Ausflug zur Erde gemacht haben?

3. Club Obi-Wan

Auch in Teil zwei der "Indiana Jones"-Reihe hat Steven Spielberg nicht an "Star Wars"-Referenzen gespart. Der Film beginnt in einem Nachtclub, in dem sich ein Handgemenge zwischen Indy und ein paar Gaunern ereignet. In leuchtenden Neon-Buchstaben ist der Name des Clubs deutlich zu sehen: Obi-Wan. Der Jedi hat doch nicht etwa heimlich ein zwielichtiges Gewerbe eröffnet?

4. Aktivierung von Darth Vaders Lichtschwert

Wie bitte? Darth Vaders Lichtschwert schwingt in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"? Nicht ganz, lediglich der Soundeffekt der Lichtschwert-Aktivierung wurde benutzt, als Willie (Kate Capshaw) bei einem Ritual geopfert werden soll. Aber statt eines Lichtschwertes ist eine Bodenluke zu sehen, die sich öffnet.

Vermutlich ist die Szene auf den Tontechniker Ben Burtt zurückzuführen, der sowohl an "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung" und an den "Indiana Jones"-Teilen gearbeitet hat.

5. Fässer mit Karbonit

Der junge Indiana Jones befindet sich zu Beginn von "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" bei Unwetter auf einem Schiff und muss sich wieder einmal mit allen möglichen Übeltätern herumschlagen. Im Hintergrund sind einige Fässer mit der Aufschrift "Carboneto" zu erspähen. Dies steht für die Metalllegierung Karbonit, mit der Han Solo (Harrison Ford) von Jabba The Hutt in "Star Wars: Episode V - Das Imperium schlägt zurück" eingeschlossen wurde. Von den Fässern sollte Harrison Ford lieber Abstand nehmen.

6. Der "Imperial March" auf Donovans Party

Wen wundert es noch, dass Dart Vaders Titelmusik "Imperial March" auch in "Indiana Jones" zu hören ist? Schließlich hat Komponist John Williams für beide Franchises die jeweiligen Melodien geschrieben.

Die Musik wird in "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" auf einem Piano gespielt, als die Frau (Isla Blair) seines Gegenspielers Donovan (Julian Glover) den Raum betritt, um dem Abenteurer eine wichtige Botschaft mitzuteilen.

7. Han-Solo-Zitat

Ich hab' da ein ganz mieses Gefühl. Harrison Ford als Han Solo und Indiana Jones

Vier Filme hat es gedauert, bis Harrison Ford seinen ikonischen Han-Solo-Satz auch in "Indiana Jones" sagt. Für viele Fans einer der besten Momente aus "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels".

Vice versa: "Indiana Jones"-Referenzen in "Star Wars"

Doch nicht nur Steven Spielberg hat mit Easter Eggs, also versteckten kleinen Insider-Infos, um sich geworfen. George Lucas hat ebenfalls die Werke seines Freundes in diversen Filmen und Serien referenziert. So tauchen verschiedene Artefakte aus "Indiana Jones" beispielsweise in der Serie "Star Wars: The Clone Wars" sowie in dem Film "Solo: A Star Wars Story" auf.

Auch wenn die beiden Filmreihen nicht in einem Universum spielen sollten, lässt sich anhand der zahlreichen Anspielungen zumindest die gegenseitige Wertschätzung der Regisseure erkennen.

Hältst du gerne Ausschau nach kleinen Geheimnissen in Filmen?