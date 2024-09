Stars heizen die Gerüchteküche an: Kommt ein Crossover von "9-1-1" und "The Rookie"?

Fans können nicht genug von "9-1-1: Notruf L.A." bekommen. Mit "9-1-1: Lone Star" durften sie sich bereits über ein Spin-off freuen. Jetzt gibt es möglicherweise noch einen Grund zur Freude! Denn die Hinweise für ein mögliches Crossover mit der beliebten Polizei-Serie "The Rookie" häufen sich.

"9-1-1" meets "The Rookie": Diese Gründe sprechen für ein Crossover

Der Plot: Beide Serien handeln von dem Arbeitsalltag von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Ein gemeinsamer Einsatz für eine Crossover -Folge ist also nicht undenkbar.

Die Location: Beide Serien spielen im Goßraum Los Angeles, Kalifornien. Die beiden Teams könnten also tatsächlich zufällig aufeinander treffen.

Gleiches Sender-Zuhause: Ein ganz realistischer Grund. Mittlerweile gehören beide Serien zum US-Sender ABC. Das rechtliche Go für ein Crossover ist also theoretisch gegeben.

🕵️‍♂️🕵️‍♀️ Easter Egg : Wie Fans entdeckt haben, gibt es bereits eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Serien. Denn sowohl Feuerwehrstation in "The Rookie", als auch die in " 9-1-1 " haben die Nummer 118 🕵️‍♂️🕵️‍♀️

Und auch der Cast befeuert die Gerüchteküche. In einem Interview sprach der Protagonist Oliver Stark (Buck in "9-1-1") ganz offen darüber, dass der Wechsel zu ABC eine Crossover-Möglichkeit mit "The Rookie" möglich machen könnte.

Er sagt zwar auch, dass er sich mit den rechtlichen Hintergründen nicht auskenne. Falls die beiden Serien aber aufeinandertreffen sollten, fände er das "wunderbar". Auch Eric Winter (Tim in "The Rookie") gibt seinen Senf dazu und spricht großes Interesse an einem Crossover aus.

Es bleibt also spannend! Wer sich die Wartezeit verkürzen will oder selber auf Spurensuche gehen- und nach weiteren Hinweisen Ausschau halten möchte, kann sich das ganze 9-1-1 Universum auf Joyn angucken.