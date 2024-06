Streaming-Highlights im Juni: Diese neuen Serien & Shows solltest du dir nicht entgehen lassen!

Was gibt es Neues im Juni auf Joyn? Diese Highlights aus Serien, Filmen und Shows erwarten dich. Und wer keine Lust auf noch ein Abo hat - kein Problem! Joyn geht auch kostenlos - viele Highlights inklusive!

Serienstarts

"Gotham Knights"

Starttermin: 1. Juni

Genre: Action/Drama

Darum geht es: Nepotismus gibt es auch bei Superhelden!

Batman ist tot - und Hauptverdächtiger ist ausgerechnet sein Adoptivsohn Turner Hayes (Oscar Morgan), der mit ein paar Kindern von Batmans Feinden den Mord begangene haben soll. Das glaubt zumindest Staatsanwalt Harvey Dent, der sich mit der Polizei auf die Jagd nach dem Sprössling macht. Doch Turner und die anderen sind unschuldig. Also schließen sie sich zusammen, um ihre Namen reinzuwaschen. Und nebenbei müssen sie auch noch Gotham retten, denn die Stadt droht, ohne ihren Superhelden im Chaos zu versinken.

Fun Fact: Die Serien basiert auf dem gleichnamigen Videospiel.

Für Fans von: Gotham, The Flash, Titans, Arrow, The Witcher und generell dem Marvel bzw. DC-Universum

"The Middle"

Starttermin: 1. Juni

Genre: Sitcom/Comedy

Darum geht es: Wenn Normcore eine Familie wäre, dann wäre es wohl die Hecks: Mittelstand, Wohnort mitten in Amerika in einer mittelgroßen Stadt im Mittleren Westen. Die fünfköpfige Familie bestreitet ihren Alltag und das bedeutet auch immer eine Portion Chaos und Fehlkommunikation im Gepäck zu haben. Umso lustiger für uns!

Für Fans von: Malcom Mittendrin, Modern Family, 2 Broke Girls, The Big Bang Theory, King of Queens

"The Vampire Diaries"

Starttermin: 1. Juni

Genre: Fantasy/Drama

Darum geht es: Stefan Salvatore (Paul Wesley) ist zurück in Mystic Falls, weil er Elena nah sein möchte. Die Schülerin erinnert ihn an eine Frau, die er vor 155 Jahre mal geliebt hat. Und nein, das ist kein Tippfehler: Stefan ist ein Vampir, der ewig lebt. Elena (Nina Dobrev) hingegen ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, die gerade mit ihrem Bruder Jeremy zu Vollwaise wurde. Er betäubt die Trauer um die Eltern durch Drogenkonsum, sie hingegen schottet sich immer weiter ab und schreibt ihre Gefühle in ein Tagebuch. Und dann ist da noch Damon (Ian Somerhalder), Stefans Bruder, der ebenfalls nach Mystic Falls gekommen ist, mit dem Ziel, seinem Bruder das Leben zur Hölle zu machen - und da kommt Elena doch genau richtig.

Für Fans von: True Blood, Supernatural, Buffy - Im Bann der Dämonen, Charmed, Pretty Little Liars, Grimm, Once Upon a Time, Die Twilight-Serie

"9 -1 -1 Notruf L.A." und "9 -1 -1: Lone Star"

Starttermin: 17. Juni

Genre: Drama

Darum geht es: Das Original (9 -1 -1 Notruf L.A.) und das Spin-off (9 -1 -1: Lone Star) sind beide vollgepackt mit Drama und Action. In L.A. dreht sich die Handlung um die Einsätze der Ersthelfer der Notrufzentrale, Polizei und Feuerwehr von Los Angeles. Hier herrscht immer Alarmstufe rot und die Einsatzkräfte haben es mit den verrücktesten Fällen zu tun - und müssen trotzdem die Ruhe bewahren. Denn nur ein Fehler kann den Tod bedeuten. In Lone Star zieht der Feuerwehrmann Owen (Rob Lowe) mit seinem Sohn von New York nach Austin, Texas um dort weiterhin Menschenleben zu retten. Was er auch tun muss: Sich endlich seinen eigenen Dämonen stellen.

Für Fans von: Grey's Anatomy, Seattle Firefighters, Chicago Fire, S.W.A.T., Chicago Med, Atlanta Medical, The Rookie

Filmhighlights

"Die Queen"

Starttermin: 9. Juni

Genre: Drama/ Biopic

Darum geht es: Der Tod von Prinzessin Diana erschüttert die Welt - und das britische Königshaus. Diana, die Ex-Frau von Prinz Charles (Alex Jennings), dem Thronfolger und bekannt unter dem Spitznamen "Königin der Herzen", da sie weltweit große Beliebtheit genossen hat. Nun also ist sie tot und ganz Großbritannien trauert. Doch die Royals halten sich zurück. Queen Elizabeth II. (Helen Mirren) ist unsicher, wie sie mit dem Tod der schillernden Diana umgehen soll, die dem Königshaus auch einige Skandale einbrachte. Sie entscheidet sich dafür, weder Stellung zu beziehen noch öffentlich zu Trauern. Etwas, das beim Volk gar nicht gut ankommt. Auftritt Tony Blair (Michael Sheen), der erst kürzlich ins Amt des Premierministers gewählt wurde und sich noch nicht mit den Gepflogenheiten im Umgang mit "Her Majesty The Queen" auskennt. Ausgerechnet er muss jetzt die Wogen zwischen dem trauernden Engländern und der vermeintlich eisernen Queen glätten.

Fun Fact: Helen Mirren gewann für ihre Darstellung von Queen Elizabeth II. sogar den Oscar!

Für Fans von: Diana, Florence Foster Jenkins, Elizabeth, The King's Speech, Die eiserne Lady, Spencer

Du hast Lust auf weitere historische Dramen? Dann findest du hier einige Film- und Serientipps, die vor allem "Bridgerton"-Fans begeistern werden.

"Natürlich Blond" & "Natürlich Blond 2"

Starttermin: 25. Juni

Genre: Comedy

Darum geht es: Elle Woods (Reese Witherspoon) hat alles: Aussehen, den besten Ruf in ihrer Studentenverbindung und ihren Traummann, Warner - der ihr hoffentlich genau heute einen Antrag macht. Stattdessen macht er unvermittelt mit ihr Schluss. Das lässt Elle nicht auf sich sitzen - sie will ihn zurückgewinnen und meldet sich ebenfalls an seiner Uni, der Harvard Law School, an. Dort ist es vorbei mit dem Leben auf der Überholspur - Elles unbedarftheit eckt bei den ernsten Student:innen an. Doch auch hier lässt sich Elle nicht unterkriegen - sie will es allen zeigen, dass nur weil sie blond ist, sie nicht blöd ist.



Im Nachfolgerfilm versucht Elle sich für die Freilassung von der Mutter ihres Hundes, die in einem Versuchslabor gefangen ist, einzusetzen. Doch statt Unterstützung in ihrer Anwaltskanzlei kommt die Kündigung - und Elle sieht sich gezwungen, größere Maßnahmen zu ergreifen und geht nach Washington D.C. um direkt ein Tierschutzgesetz zu verabschieden.

Für Fans von: Girls Club - Vorsicht bissig, Miss Undercover, 30 über Nacht, Plötzlich Prinzessin, Girls United

"Fight Club"

Starttermin: 5. Juni

Genre: Action/Drama

Darum geht es: Er findet ihn einfach nicht, den Sinn im Leben, die Erfüllung, die sinnvolle Aufgabe. Bis er eines Tages Tyler Durden (Brad Pitt) kennenlernt und mit ihm einen Club für Junggesellen aufmacht - den Fight Club. Hier kämpfen die Männer gegenseitig, doch die Gewalt wird immer zügelloser und wird zum Rachefeldzug an der Gesellschaft, von denen sich alle ausgestoßen fühlen, an. Am Ende steht alles auf dem Spiel ...

Für Fans von: Die üblichen Verdächtigen, Sieben, Hooligan, Chinatown, Gone Girl - Das perfekte Opfer

Reality Formate

"Dating Naked"

Starttermin: 15. Juni

Darum geht es: Die Teilnehmer:innen von Dating Naked treffen erstmalig und komplett nackt aufeinander. Da sind Dramen, Flirts und lustige Situationen vorprogrammiert.

Für Fans von: Naked Attraction, Forsthaus Rampensau, Love is Blind, Love Island, Temptation Island

Show Highlights

"TV total - Autoball EM"

Starttermin: 8. Juni

Darum geht es:

Sebastian Pufpaff will es wissen: Nach 14 Jahren will er den Autoball-EM-Titel wieder nach Deutschland bringen. Wer Autoball nicht kennt: Es ist genau das, nach dem es klingt, nämlich Fußball, nur sitzen die Spieler in Autos und versuchen einen überdimensionalen Ball in das gegnerische Tor zu schießen. ProSieben zeigt am Samstag, 8. Juni, die "TV total Autoball EM 2024" aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf. Natürlich live - und im Livestream auf Joyn.

Für Fans von: TV total, Schlag den Star, Wer stiehlt mir die Show? und Ballsportarten generell