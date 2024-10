Zwei Hollywood-Stars und eine verzweifelte Hausfrau: Sie alle haben Lois Lane zum Leben erweckt. Hier erfährst du die Geschichte hinter Supermans Frau – und welche Schauspielerinnen schon in die legendäre Rolle geschlüpft sind.

Lois Lane: Seit mehr als 85 Jahren am Start!

"Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark" legt einen besonderen Fokus auf die Liebesgeschichte zwischen Superman und seiner Journalisten-Kollegin Lois Lane. Es geht um das Paar, ihr Kennenlernen, die Hochs und Tiefs ihrer Beziehung. Die klassische romantische Komödie – nur eben mit Superkräften. Lois ist schon seit Comic-Ausgabe 1 im Superman-Universum unterwegs, und die erschien bereits im Jahr 1938. Sie prägte für die damalige Zeit ein sehr emanzipiertes Frauenbild. Seit frühster Jugend war sie versessen darauf, Journalistin zu werden und verfolgt ihren Traum unermüdlich.

Als Clark Kent – also Superman – zur Tageszeitung "Daily Planet" kommt, ist sie bereits eine gestandene Reporterin und ihm mit ihrer Erfahrung meilenweit voraus. Dennoch sind die beiden zuerst eher so etwas wie Rivalen, aber das ändert sich natürlich. Lange ahnt Lois nichts von Clark Kents Doppelidentität. Sie weiß weder, dass er eigentlich der Außerirdische Kal-El ist, noch dass er der fliegende Superheld ist, der die Welt rettet – also eigentlich eine Trippel-Identität.

Während Lois in früheren Comics eher seine Partnerin war, durfte später auch geheiratet werden. Erst seit 1996 ist sie die offizielle Mrs Superman. Das geschah gleichzeitig in den Comics und in der TV-Serie "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark". Willst du also wissen, wie es zum Antrag kam? Und ob es Familienzuwachs gibt? Schau bei Joyn rein!

Superpower-Paar: Teri Hatcher und Dean Cain aus „Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark“ treten bei einer Comic Con 2017 in Sydney auf. Auch 20 Jahre nach Ende der Serie haben die beiden noch Spaß. © picture alliance / ZUMAPRESS.com/Christopher Khoury

Lois Lane: Diese Schauspielerinnen erweckten sie die Figur zum Leben

Teri Hatcher: In "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark" wird die erfolgreiche Journalistin Lois von Teri Hatcher dargestellt. Als sie 1993 die Rolle übernahm, hatte sie schon die übliche TV-Karriere hinter sich: Ein paar Folgen "Mac Gyver", ein paar Folgen "Love Boat" und immerhin trat sie auch schon neben Sylvester Stallone und Kurt Russel in "Tango und Cash" auf. Doch mit "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark" gelang "Teresa" Lynn Hatcher der Durchbruch. Später machte sie noch weiter Karriere als Susan in der Serie "Desperate Housewifes" und gewann dafür sogar einen Golden Globe. In dem Film "Der Morgen stirbt nie" flirtete sie mit einem zweiten Superhelden: James Bond!

Erica Durance: Die Kanadierin übernahm in der Serie "Smallville" die Rolle der Lois Lane. Davor hatte sie kleinere Auftritte in Sci-Fi-Serien wie "Andromeda" oder "Star Gate". Auch für sie war "Smallville" das Karriere-Sprungbrett. Mit der Krankenhausserie "Saving Hope" erhielt sie 2012 ihre erste eigene Serie – in der sie auch die Hauptrolle übernahm. 2017 kehrte sie für die Serie "Supergirl" in zehn Folgen zurück ins DC-Universum. Da "Smallville" sich mit der Jugend von Superman und Lois beschäftigt, taucht sie dort erst in Staffel vier auf. Nachdem ihre Cousine Chloe…. Ach, schau dir die Serie doch einfach am besten bei Joyn nochmal an.

Zwischen Superhelden: Amy Adams posiert mit Batman Ben Affleck (l.) und Superman Henry Cavill 2016 für die Kameras. Das Foto stammt von der New York-Premiere von „Batman v. Superman – Dawn of Justice“. © picture alliance / ZUMAPRESS.com/ Nancy Kaszerman

Amy Adams: Genau, die zweifache Golden-Globe-Gewinnerin spielte Lois gleich in drei Filmen. Von 2013 bis 2017 war sie in "Man of Steel", "Batman v. Superman – Dawn of Justice" und "Justice League" zu sehen. An ihrer Seite spielte Henry Cavill als Superman. Insgesamt war Amy Adams bereits sechsmal für einen Oscar nominiert, unter anderem für "Glaubensfrage", "American Hustle" und "Vice". Gewinnen konnte sie die begehrte Auszeichnung leider noch nie.

Uma Thurman: Auch Tarantino-Kult-Star Uma Thurman, bekannt aus "Pulp Fiction" und "Kill Bill", spielte 2014 in "Movie 43" bereits Lois Lane. In dem hochkarätig besetzten Episodenfilm geht es allerdings nicht wirklich um das Schicksal von Superhelden. Uma Thurman speilt darin eine Frau, die bei einem "Superhelden Speed Dating", als Lois Lane verkleidet auf die große Liebe hofft.