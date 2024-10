"Superman - Die Abenteuer von Lois und Clark": So entstand der Superman-Hype

Wie alles begann: Hier erfährst du, wie der Comic-Held Superman erfunden wurde und wie der Außerirdische vom Planeten Krypton noch heute die Kasse klingeln lässt.

Anzeige

Streame jetzt " Superman- Die Abenteuer von Lois & Clark" Lust auf Superman bekommen?

Anzeige

Anzeige

Superman: Mit Lois und Clark in die romantische Komödie

Die Serie "Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark" basiert natürlich auf den Superman-Comics aus dem DC-Universum, benannt nach dem Verlag "DC Comics".

"Superman – Die Abenteuer von Lois und Clark" ging 1993 an den Start. In 88 Folgen über vier Staffeln verteilt, widmet sich die Serie Supermanns Beziehungsleben mit seiner Reporter-Kollegin Lois Lane. Fans von romantischen Komödien können hier also ebenso die Zeit vergessen wie Fans von guter Action. Denn es geht nicht nur um das Kennenlernen von Lois und Clark und die Hürden, die ihre Liebe überwinden muss. Es geht natürlich auch darum, dass Clark, alias Superman, nach wie vor die Einwohner:innen von Metropolis und darüber hinaus die Welt rettet und gegen diverse Bösewichte kämpft.

Und es gibt, so viel sei verraten, für Lois und Clark ein Happy End. Doch bis sie dahin kommen, geschieht so einiges. Den bis weilen äußerst humorvollen Weg zum Altar solltest du dir auf Joyn ansehen. Willst du wissen, wie Superman gut 55 Jahre vor Ausstrahlung der Serie erfunden wurde, und wohin der Hype um den Comic-Superhelden führte? Lies weiter!

Zeitreise: Das erste Mal erschien Superman 1938 innerhalb der Serie „Action Comics“, in deren Ausgabe Nummer 1. Noch heute erzielen Hefte aus der damaligen Zeit schwindelerregende Preise bei Auktionen. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS/J. Scott Applewhite

Superman: Geburt einer Comic-Ikone

Für seine beiden Erfinder Jerry Siegel und Joe Shuster entpuppte sich der Superheld erst einmal als Super-Ladenhüter. Denn die beiden sind einige Jahre lang von Zeitung zu Zeitung und von Verlag zu Verlag gezogen, damit irgendjemand anbeißt und ihre Geschichten vom Retter mit den Superkräften abdruckte.

1938 war es dann so weit. In der ersten Ausgabe der "Action Comics" hatte auch Superman seinen ersten Auftritt. Es war ein Comic mit unterschiedlichen Geschichten, in denen auch zahlreiche andere Charaktere vertreten waren. Allerdings gab es damals auch so etwas wie das Genre der Superhelden mit Superkräften noch gar nicht. Deshalb waren die Herausgeber auch alle so skeptisch gewesen. Da es nun aber ein neues Heft mit Action-Geschichten geben sollte und anscheinend wohl noch Material fehlte, um die Seiten zu füllen, entschied sich der spätere DC-Verlag, Superman mit ins Programm zu nehmen.

Röntgenblick, sagenhafte Schnelligkeit und überirdische Stärke gehörten zu seinen Superkräften. Unzählige Comics, Filme und Serien später ist Superman nicht nur der Vater aller Superhelden, sondern wird auch immer wieder zum Beliebtesten gekürt. So errang er zum Beispiele 2008, also nach Ende der Serie "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark", mit 21 Prozent diesen Titel, vor Spiderman mit 19 Prozent und Batman mit 12 Prozent. Und 2015 gaben mehr als ein Drittel der Deutschen an, sie hielten Superman für den stärksten aller Superhelden. Damit verbannte er sogar den Hulk aus dem Marvel-Comics auf Platz 2.

Super-Grüße: 2021 brachte die britische Post eine Reihe von 18 Briefmarken heraus, die Superman und andere Helden oder Bösewichte aus dem DC-Universum zeigte. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS/Royal Mail

Anzeige

Anzeige

Superman: 4 x Wissenswertes über den Superhelden

😈 Bösewicht: In einer selbst publizierten Geschichte hatten die beiden Erfinder Jerry Siegel und Joe Shuster mit gerade mal 20 Jahren erst einen Bösewicht erfunden, den sie Super-Man nannten. Er wollte mit Telepathie die Welt unterwerfen. Doch dann änderten sie ihr Konzept und machten aus ihm den Retter der Menschheit.

💰 Rekordsumme: Anfang 2024 wurde die Erstausgabe des "Action Comics" mit der ersten Superman-Geschichte in den USA für 5,5 Millionen Euro versteigert. Angeblich gibt es nur noch rund 100 Exemplare dieses Heftes. Bei seinem Erscheinen kostete es gerade mal zehn Cent.

🛩 Flugkraft: Zu Beginn konnte Superman gar nicht fliegen. Am Anfang konnte er nur extrem hoch beziehungsweise weit springen. Zwar hüpfte er damals schon so hoch wie ein Haus, aber die Superkraft des Fliegens kam erst später dazu.

👩‍⚖️ Rechtsstreit: Die beiden Schöpfer Siegel und Shuster haben die Rechte an ihrer Figur Superman damals wohl für 130 Dollar an den Verlag verkauft. Da ihnen das wohl später zu wenig war und auch ihre Erb:innen wohl nicht ganz mit dem Deal einverstanden waren, gab es Jahre lange Rechtsstreitigkeiten. Immerhin haben die beiden Erfinder später noch eine jährliche Rente für ihr Werk erhalten.