"Superman & Lois": Neuer Teaser zur 4. Staffel überrascht - wird Superman sterben?

Die Fans dürfen sich freuen - und müssen sich bereit machen zu trauern: Es wurde ein neues Teaser-Plakat für die im Oktober startende vierte Staffel von "Superman & Lois" veröffentlicht. Sie wird definitiv die letzte sein. Das ist bislang über die Abschiedsstaffel bekannt.

"Superman & Lois" Staffel 4 kommt noch 2024

Fans der Serie "Superman & Lois" dürfen sich auf die vierte Staffel freuen. Gleichzeitig heißt es, fertig machen zum Abschied. Denn die zehn Episoden der vierten Staffel werden das Serien-Epos beschließen. Der Anfang vom Ende beginnt in Amerika am 17. Oktober, wenn Staffel 4 mit einer Doppelfolge startet.



Jetzt wurden im Vorfeld der San Diego Comic-Con ein neues Teaser-Plakat sowie ein 15-sekündiger Mini-Trailer veröffentlicht. Beide lassen Dramatisches für das Serien-Finale erwarten.

Im neuen Mini-Trailer: Lois weint, Lex Luthor triumphiert - stirbt Superman?

Teaser-Plakat und Trailer-Happen wurden auf dem X-Portal "Superman & Lois" veröffentlicht. Das Plakat zeigt ein zerrissenes Superman-Cape, das im Weltraum über der Erde schwebt. Außerdem ist nur das Superman-Logo und der Hinweis auf den Serienstart am 17. Oktober zu sehen. Der Text zum X-Post lautet: "Was ist eine Welt ohne Superman?"

Auch der kurze Trailer verbreitet Endzeitstimmung. Zu einigen Explosionen gibt es eine Sequenz, in der ein monströses Ungetüm einen leblosen Superman (Tyler Hoechlin) ins All entführt. Dazu fällt der Satz "Superman ist tot", nach dem eine weinende Lois Lane (Elizabeth Tulloch) eingeblendet wird. Danach schwebt das zerrissene Cape durchs All, während die Stimme fortfährt: "Können wir bitte diesen Moment einfach genießen?" Erst zum Schluss wird der Sprecher eingeblendet: Es ist Lex Luthor, gespielt von Michael Cudlitz.



Fans, die mehr sehen wollen, müssen sich nicht mehr lange gedulden: Am 27. Juli, nach dem Ende der San Diego Comic-Con, wird, so verspricht der Teaser-Trailer, der volle Trailer veröffentlicht werden.

Serien-Aus: Fans sind sauer auf die Chefs von DCU

Für die Fans ist es eine Achterbahnfahrt der Gefühle, seit die neuen Chefs des DC-Universums (DCU) um James Gunn (57) ihre neue Strategie verkündeten. Die sieht vor, dass es künftig nur noch einen Superman-Darsteller geben soll, also keine "konkurrierenden" Supermänner etwa in Filmen und TV-Serien. Erst verlor Henry Cavill, der Held aus "Man of Steel" und "Justice League" recht überraschend seinen Superman-Job an den neuen Clark Kent, David Corenswet. Der begann Ende Februar mit den Dreharbeiten zu "Superman", der im Juli 2025 in die Kinos kommen soll.



Für die neue "Ein-Held-Strategie" opferte das DCU auch die Serie "Superman & Lois". Und das, obwohl die ersten Staffeln nicht nur bei Fans, sondern auch bei Kritiker:innen hervorragend ankamen. Und die Fans müssen weitere Einschnitte verdauen. Wegen Budget-Kürzungen wurde die Staffel nicht nur auf zehn Episoden gekürzt, sondern auch sieben Rollen aus dem Hauptcast gestrichen, berichtet "Deadline Hollywood". Immerhin: Die gut unterrichtete Fansite "Kryptonite" meldete, dass Erik Valdez, Inde Navarrette, Dylan Walsh und Emmanuelle Chriqui für mehrere Gastauftritte in ihre Rollen als Kyle Cushing, Sarah Cortez, Samuel Lane (Lois' Vater) und Lana Lang zurückkehren.

Irdische Probleme für Superman und Lois: die Pubertät

Auch die beiden Söhne von Superman/Clark Kent und Lois Lane sind wieder dabei. Jordan (Alex Garfin) und sein Bruder Jonathan (Michael Bishop) dürften eine größere Rolle spielen als bisher. Neben alten und neuen Feinden haben es die Eheleute Clark und Lois nämlich mit zwar nicht die Welt bedrohenden, aber Familien erschütternden "Problemen" zu tun: der Pubertät, der Selbstfindungsphase und dem Freiheitsdrang ihrer Sprösslinge.



Für alle, die Lust auf mehr haben oder noch etwas nachholen möchten: Staffel 3 ist auf Joyn verfügbar!

