"Supernatural": Das macht die 3 besten Folgen aus!

327 Episoden lang jagten die Winchester-Brüder Dämonen und andere Ungeheuer: "Supernatural" ist eine der erfolgreichsten Mystery-Serien aller Zeiten. Ab sofort kannst du alle Episoden auf Joyn streamen: Aber welche der Folgen sind die besten? Achtung, der folgende Text enthält Spoiler!

Der Erfolg von "Supernatural"

Die Serie entwickelt sich schnell zum Kult: Sie ist die am längsten laufende Fantasy-Serie mit echten Schauspieler:innen. Zum Vergleich: "Game of Thrones" hatte acht Staffeln, der Nachfolger "House of Dragons" bisher zwei. Bei "Buffy - Im Bann der Dämonen" waren es sieben Staffeln.

327 Folgen haben die Macher:innen von "Supernatural" gedreht. Immer wieder versuchten sie dabei, neue Wege zu gehen. Ungewöhnlich ist etwa die Episode "Monsterfilm" (Staffel 4, Folge 5), weil sie komplett schwarz-weiß ist. Die Folge "Baby" (Staffel 11, Folge 4) hingegen zeigt die Geschehnisse aus der Perspektive eines Autos.

Platz 3: "Wie im Himmel, so auf Erden"

📺 "Wie im Himmel, so auf Erden" ist die achte Folge der fünften Staffel von "Supernatural". Darin werden die Brüder Dean und Sam in eine merkwürdige Fernsehwelt transportiert. Bei dieser Episode handelt es sich um eine Parodie auf diverse Krankenhaus- und Krimiserien.

🕵 Die Brüder sollen eigentlich einen Mord aufklären. Wegen ihres unfreiwilligen Aufenthalts im TV-Reich sind sie aber gezwungen, in allen möglichen Produktionen mitzuspielen. Dazu gehören eine erotische Krankenhausserie, eine skurrile Gameshow, eine Sitcom und eine Polizeiserie - und peinliche Werbespots. Sam verwandelt sich sogar in ein Auto, und muss sich verhalten wie K.I.T.T, das Fahrzeug in "Knight Rider".

👼 Das ist nicht die einzige Überraschung. Der Trickster, der die Winchesters in diese Welt geschickt hat, entpuppt sich als eine ganz besondere Person.

😆 Die Handlung von "Wie im Himmel, so auf Erden" ist ziemlich bizarr, aber gleichzeitig sehr lustig.

🗳 Den IMDb-Nutzer:innen gefällt die Folge: Sie bekommt 9,6 von 10 Sternen. 11.000 Zuschauer:innen haben abgestimmt.

Platz 2: "Über uns nur der Himmel"

🎬 Eigentlich sollte nach fünf Staffeln Schluss mit "Supernatural" sein. Der Serien-Erfinder Eric Kripke hatte die Geschichte so angelegt. Wegen des Erfolgs der Show ging die Serie weiter. Die Story setzt ein Jahr nach den Ereignissen rund um Sams vermeintlichen Tod ein. Die Geschwister finden wieder zusammen, um das Böse zu besiegen.

🔄 In der 15. Folge der sechsten Staffel passiert etwas sehr Kurioses: Die Winchesters landen in einem Paralleluniversum und einer verdrehten Welt. "Über uns nur der Himmel" heißt die Episode, auf Englisch "The French Mistake".

🎞 In der anderen Dimension erfahren Sam und Dean, dass sie dort Jared Padalecki und Jensen Ackles heißen. Aber nicht nur das: Sie sind auch noch Schauspieler und spielen in der Serie "Supernatural" mit. Ihre Rollen sind die von Sam und Dean. Blöd nur, dass die Brüder keinerlei Schauspieltalent haben.

🤣 Die Serienhelden versuchen fieberhaft, in ihre Welt zurückzukehren, aber das ist gar nicht so einfach, schließlich sind sie gefragte Fernsehdarsteller. Diese Episode strotzt vor Selbstironie, stellt die Erwartungen auf den Kopf und ist noch dazu ziemlich witzig.

🗳 11.000 Zuschauer:innen haben bei IMDb eine Bewertung für die 2011 ausgestrahlte Folge "Über uns nur der Himmel" abgegeben. Ergebnis: 9,6 von 10 Sternen.

Platz 1: Das ist die beste Folge von "Supernatural"

🎬 Da "Supernatural" eigentlich nach fünf Staffeln enden sollte, ist dieses Staffelfinale für viele Fans ein absolutes Highlight.

🦢 Die 22. und letzte Folge heißt "Schwanenlied", im Original "Swan Song". Sie ist besonders emotional und dramatisch, weil sie die Geschichte der Brüder und des Kampfes zwischen Gut und Böse zu Ende erzählen sollte.

👹 Die gesamte Handlung der fünften Staffel läuft auf die Ereignisse der letzten 42 Minuten zu. Darin hat die Apokalypse begonnen, Erzengel Michael und Luzifer stehen sich gegenüber. Die Brüder wollen den Teufel in den Höllenkäfig bannen, um ihn zur Strecke zu bringen. Dazu hat Sam (Jared Padalecki) einen riskanten Plan entworfen.

🏠 Sein Bruder Dean (Jensen Ackles) stimmt widerwillig zu - doch dann geht alles schief. Am Ende sieht es tatsächlich so aus, als wäre Sam tot. Aber die allerletzte Szene der Episode zeigt, wie er auf das Haus blickt, in dem sich Dean befindet. Mit diesem Cliffhanger sollte "Supernatural" abgeschlossen sein. Ohne Serien-Erfinder Kripke lief die Show aber noch 10 weitere Staffeln.

🗳 "Schwanenlied" wurde 2010 im Fernsehen ausgestrahlt. Bei IMDb bewerteten 12.000 Zuschauer:innen die Episode. Ergebnis: 9,7 von 10 Punkten. Damit gilt sie als die beste Folge von "Supernatural".

"Supernatural": Was du unbedingt über die Serie wissen musst

Die erste Folge von "Supernatural" lief im September 2005 im Fernsehen, die letzte im November 2020. Das macht die Serie perfekt zum Bingen. Die 327 Folgen in 15 Staffeln dauern insgesamt länger als 228 Stunden . Würdest du rund um die Uhr schauen, würde das 9,5 Tage dauern.

Die Serie erzählt die Geschichte der Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter bei einem Dämonen-Angriff starb. Der Vater schwört Rache und bildet seine Söhne zu Jägern des Übernatürlichen aus.

Dämonen sind in "Supernatural" die Erzfeinde von Dean und Sam. Sie verraten sich in der Regel durch ihre Augenfarbe . Die Schreckensgestalt, die die Mutter ermordete, hatte zum Beispiel gelbe Augen.

Dämonen können nur über die Erde wandeln, wenn sie von Menschen Besitz ergreifen . Um sie töten zu können, brauchen die Brüder eine spezielle Waffe, eine Pistole von Samuel Colt.

an Wesen aus Mythen und Religionen wie Die Monster in der Serie lehnen sich oftwie Christentum oder Hinduismus an. Eine Rolle spielen unter anderem der Erzengel Michael oder der Teufel aus der Bibel, der Gott Loki aus der nordischen Mythologie und griechische Götter wie Artemis.

Zu den Engeln gehört eine weitere Hauptfigur der Serie neben den Geschwistern: Gott hat Castiel (Misha Collins) geschickt, um Dean in der vierten Staffel aus der Hölle zu befreien.

