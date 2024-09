"Supernatural": Fakten über die Hit-Serie, die nur wahre Fans wissen

Die Winchester-Brüder sollten eigentlich nach Harrison Ford benannt werden, die erste Staffel war spottbillig und Bobby Singer sollte nur in einer einzigen Folge mitspielen: Wir haben überraschende Fun Facts zu "Supernatural" gesammelt.

"Supernatural"-Fun-Facts: Das Wichtigste in Kürze "Supernatural" hat einen Rekord gebrochen: Mit 15 Staffeln ist sie die am längsten laufende Mystery-Serie. Dabei war das ursprünglich nicht geplant.

Die Dämonenjäger und Brüder Dean und Sam Winchester sollten nur in fünf Staffeln der Serie in Aktion treten. Einige Figuren, die Rollen und Namen entstanden durch Zufälle - so manches hätte ganz anders aussehen und ablaufen können.

Darüber hinaus verstecken sich in den 327 Folgen einige Überraschungen und es gibt viel zu entdecken. Beispielsweise sind die Namen vieler Episoden keine Zufälle: Sie haben mit den musikalischen Vorlieben des Serien-Erfinders zu tun.

In den folgenden Absätzen findest du eine Übersicht witziger Fakten zur beliebten Serie, die sich rund um Monster, Vampire, Werwölfe und andere übernatürliche Phänomene dreht.

Fun Facts: Wie "Supernatural" entstand - und was daraus wurde

📆 "Supernatural"-Erfinder Eric Kripke hatte nur fünf Staffeln der Serie vorgesehen - danach sollte sie abgeschlossen sein. Fast zehn Jahre lang hatte er am Konzept gefeilt, bis er die ersten Folgen drehen konnte.

💰 Das Budget für alle 22 Folgen der ersten Staffel betrug gerade mal 20.000 US-Dollar. Darin enthalten waren Gagen für die Schauspieler:innen und die Special Effects.

🎥 Weil die Serie rund um die Dämonenjäger so erfolgreich war, wurde sie verlängert. Dass sie sich zur am längsten laufenden Mystery-Serie aller Zeiten mausern würde, hatte niemand erwartet.

🥳 Bei der Party zur 100. Folge im Jahr 2014 hatte jemand gescherzt, dass es eine Feier zur 200. Episode geben könnte, verriet Castiel-Darsteller Misha Collins. Aber das hatte niemand ernst genommen. Am Ende erschienen jedoch 327 Folgen in 15 Staffeln.

💡 Der Charakter von Bobby Singer sollte sogar nur ein einziges Mal auftauchen - und auch nur, weil die Darstellerin von Missouri Mosely, Loretta Devine, verhindert war. Doch die Fans liebten Bobby. Schauspieler Jim Beaver spielte schließlich in allen Staffeln eine Rolle.

✏ Der Erfolg der Mystery-Serie führte dazu, dass in Japan sogar eine Animations-Serie entstand. Sie basierte auf der Story der TV-Episoden, umfasste aber nur 22 Folgen. Im Fernsehen lief dieser Ableger nur in den USA und in Japan. Jared Padalecki übernahm die Sprechrolle in allen Folgen, Jensen Ackles nur in den letzten beiden - er hatte keine Zeit. Tipp: Die Geschichte von Animationsfilmen kannst du in unserem gleichnamigen Artikel nachlesen.

Fun Facts zur "Supernatural"-Serie: von Trenchcoats bis Led Zeppelin

🧥 Den Engel Castiel erkennst du in "Supernatural" daran, dass er fast immer einen Trenchcoat trägt. In der vierten Staffel soll er sogar 80 verschiedene Mäntel angehabt haben. Gerüchten zufolge soll Eric Kripke darauf gepocht haben, dass sie nach jeder Szene verbrannt wurden. Warum? Das ist nicht überliefert.

🎼 Die 99. Folge von "Supernatural" heißt "99 Probleme" - weil die Brüder sich bis dahin mit 99 Fällen herumschlagen mussten. Das ist außerdem eine Anspielung auf den gleichnamigen Song von Jay-Z. Einige behaupten sogar, dass der Song zu hören ist - aber nur, wenn du die Episode rückwärts wiedergibst.

🎧 Musik spielt überhaupt eine wichtige Rolle in der Serie. Der Soundtrack besteht aus vielen Classic-Rock-Titeln, am meisten wird die Serie mit "Carry On My Wayward Son" von Kansas assoziiert. Kein Wunder, denn Eric Kripke ist ein Musik-Fan. Angeblich stammen die Songs aus seiner eigenen Plattensammlung.

💬 Kripkes Lieblingsband ist Led Zeppelin - und auch die von Dean. Auf die spielt die Handlung immer wieder an. So nutzen Sam und Dean gelegentlich falsche Namen wie Bonham, Jones, Plant und Page. Das sind die Nachnamen der Band-Mitglieder John Bonham, John Paul Jones, Robert Plant und Jimmy Page.

🎙 Obendrein haben die Titel einiger Folgen mit der Gruppe zu tun: Neun heißen nach Songs oder Alben von Led Zeppelin, etwa "Stairway to Heaven" (Season 9, Episode 22) oder "Swan Song" (Season 5, Episode 22). Andere Folgen sind nach Songs von Johnny Cash, den Rolling Stones oder The Who benannt. Und dann gibt es noch mehrere Folgen, die ihre Titel bekannten Filmen verdanken, so wie "Zeugin der Anklage" oder "Der Zorn Gottes".

Jared Padalecki und Jensen Ackles alias Sam und Dean Winchester in der zweiten Staffel von "Supernatural". © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Warner Bro

Die Uhr, der Colt und der Chevrolet: Wiederkehrende Motive und was dahintersteckt

🕰 Ist dir schon einmal aufgefallen, dass eine auffällige Wanduhr in vielen Episoden aller Staffeln von "Supernatural" zu sehen ist? Die runde Uhr mit den langen Speichen hängt unter anderem in Wohnzimmern, Restaurants oder Motels. Auch ein Reh-Kopf taucht mehrfach auf.

🗨 Nur mit einer bestimmten Pistole können Dean und Sam Winchester Dämonen töten. Sie gehörte einst Samuel Colt. Die lateinische Inschrift darauf lautet "Non timebo mala". Übersetzt bedeutet das: "Ich fürchte das Böse nicht."

🚘 Deans Auto ist ein schwarzer 67er Chevrolet Impala, mit dem die Brüder oft unterwegs sind. Serien-Erfinder Eric Kripke hatte eigentlich einen 65er-Mustang einsetzen wollen. Doch ein Nachbar überredete ihn zum Chevrolet. Der Grund: Der Wagen sei überzeugender, weil er groß genug, sei, dass eine Leiche in den Kofferraum passt.

Namen und Rollen in "Supernatural": Alles hätte ganz anders kommen können

📺 "Supernatural" sollte eigentlich anders heißen, nämlich "Unnatural".

📗 Das ist nicht der einzige Name, der sich wandelte. Eric Kripke wollte die beiden Brüder Dean und Sal nennen, nach den beiden Haupt-Charakteren im Jack-Kerouac-Buch "On the Road". Aus Sal wurde dann jedoch Sam.

🎞 Statt Winchester sollten die Brüder den Nachnamen Harrison tragen, nach Harrison Ford. Der Grund: Deans Charakter sollte an die von Ford gespielte Figur Han Solo aus der "Star Wars"-Saga erinnern.

💬 Bobby Singer bekam seinen Namen nach dem Produzenten der Serie, Robert Singer.

💻 Castiel hat seinen Namen einer Google-Suche zu verdanken. Eric Kripke erzählte, dass die Episode mit dem ersten Auftritt des Engels an einem Donnerstag ausgestrahlt wurde. Weil die Figur noch namenlos war, suchte der Serien-Macher im Internet nach "Donnerstags-Engel" - und stieß auf die Bezeichnung "Castiel".

🙋 Übrigens wäre Sam Winchester beinahe von Jensen Ackles dargestellt worden und nicht von Jared Padalecki. Erst als dieser für die Rolle des Sam vorsprach, fragten die Produzenten Ackles, ob er nicht lieber Dean spielen könne.

Genevieve Cortese, Jensen Ackles und Jared Padalecki in "Supernatural". Die Darstellerin der Ruby und der Schauspieler von Sam sind im echten Leben miteinander verheiratet. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Warner Bro

Witzige Fakten über die Schauspieler:innen und Macher:innen

📺 Jared Padalecki, der Darsteller von Sam Winchester in "Supernatural", überreichte mit 17 Jahren einen Preis an Schauspielerin Sandra Bullock - weil er einen Wettbewerb gewonnen hatte. Ein Talentscout entdeckte ihn. Kurze Zeit später stieß er zum Cast der Serie "Gilmore Girls". Dort mimte er Dean, den Freund der Serientochter Rory.

🧒 Jensen Ackles, der Dean Winchester spielt, war mit vier Jahren schon als Kindermodel tätig. Später spielte er in "Smallville" und in "Dawson's Creek" mit.

💒 Die Dämonin Ruby (Genevieve Padalecki) und Sam sollten im Finale der vierten Staffel heiraten. Aber die beiden wurden im echten Leben ein Paar, darum fiel die Serien-Hochzeit ins Wasser. In der siebten Staffel sollte Ruby schwanger werden. Doch weil Genevieve und Sam Padalecki ein Kind erwarteten, wurde auch diese Idee gestrichen.

🎂 Der Schöpfer der Serie hat einen Sohn, der am 2. Mai 2007 zur Welt kam. Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass die "Supernatural"-Figur Sam am gleichen Tag Geburtstag hat - allerdings im Jahr 1983. Kripke nannte diese Tatsache einmal "gruselig".

