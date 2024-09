"Supernatural": Gibt es nach 15 Staffeln eine Fortsetzung der Serie?

327 Folgen lang kämpften die Winchester-Brüder gegen allerhand übernatürliche Kreaturen - dann war Schluss. Aber womöglich ist die Mystery-Serie doch noch nicht zu Ende. Wir verraten, wie es um eine mögliche Fortsetzung steht.

Anzeige

Binge alle 327 Episoden auf Joyn "Supernatural" jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

"Supernatural"-Fortsetzung: Das Wichtigste in Kürze In 15 Staffeln mussten Sam und Dean Winchester es mit dem Bösen der Welt aufnehmen - in Form von Dämonen, Vampiren, Werwölfen und anderen finsteren Wesen. Die Mystery-Serie rund um die zwei Brüder lief seit dem Jahr 2005.

2020 war nach 327 Folgen Schluss . Die Macher:innen und Schauspieler:innen wollten aufhören, solange die Serie noch gut war. Damit war es die am längsten laufende Mystery-Serie aller Zeiten.

Viele Fragen blieben am Ende nicht mehr offen, die Reise der Brüder galt als mehr oder weniger abgeschlossen. Allerdings war das schon am Ende der 5. Staffel der Fall: Damals sollte die Serie enden - und bekam dann zehn weitere Staffeln . Das machte den Fans nach der 15. Season Hoffnung.

Viele Zuschauer:innen wünschen sich eine "Supernatural"-Fortsetzung. Gerüchte dazu gibt es seit Jahren. Aber die beiden Hauptdarsteller Jared Padalecki und Jensen Ackles gießen seit ein paar Monaten Öl ins Feuer: Die beliebte Serie könnte sogar schon bald fortgesetzt werden.

Wir verraten, was bisher bekannt ist - und wie es laut der Gerüchteküche weitergehen könnte.

Anzeige

Anzeige

"Supernatural": Was wir über eine Fortsetzung wissen

🗨 Die "Supernatural"-Stars Jared Padalecki und Jensen Ackles haben eine Fortsetzung der Serie nie ausgeschlossen - im Gegenteil. Schon Ende 2023 sagten sie bei einer Fan Convention, dass es Gespräche dazu gebe. Padalecki hatte zu dieser Zeit jedoch die Hauptrolle in der Serie "Walker". Allerdings wurde diese im Mai 2024 abgesetzt - er hat also womöglich Zeit.

🎞 Ackles war dem "Supernatural"-Universum treu geblieben: Er mimte den Dean in dem Prequel "The Winchesters", das die Geschichte ihrer Eltern erzählt. Diese Serie endete aber 2023 nach nur einer Staffel.

📆 Zweifel an einer Fortsetzung scheint jedenfalls für den Sam-Darsteller keine zu geben: "Ich werde Sam Winchester wieder spielen. Jensen wird Dean Winchester wieder spielen. Es ist eher eine Frage von Zeit und Verfügbarkeit", sagte er im Interview mit CBR. Dann deutete er an, dass es sogar schon 2025 soweit sein könnte. Bestätigt ist allerdings bislang nichts.

🎙 Im Podcast "I've never said this before" wurde der Schauspieler konkreter: "Ich brenne darauf, ein Reboot von

'Supernatural' zu machen, ähnlich wie bei 'Gilmore Girls'". In dieser Serie hatte Padalecki die Rolle von Dean übernommen, dem Freund von Tochter Rory. Sie lief zwischen 2000 und 2006. Zehn Jahre später folgte eine Miniserie.

🕰 Vorstellen könne sich Padalecki für "Supernatural" zum Beispiel "vier eineinhalbstündige Episoden", die in drei Monaten abgedreht werden könnten. Das würde für eine baldige Fortsetzung sprechen.

💗 Eine Weiterführung müsse aber mit Herzblut gemacht werden, um den Fans, der Geschichte und den Charakteren treu zu bleiben, sagte Padalecki bei Collider. Sonst wolle er nicht mitmachen.

Die Brüder Winchester versuchen, übernatürliche Kreaturen zu besiegen und die Welt vom Bösen zu befreien. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Warner Bro

Worum könnte es in der 16. Staffel von "Supernatural" gehen?

💡 Jared Padalecki hat offenbar schon Ideen, wie die Geschichte weitergehen könnte, heißt es bei Collider. Was genau, verriet er aber nicht. Wir haben einige Spekulationen und Gerüchte um mögliche Handlungsstränge einer "Supernatural"-Fortsetzung gesammelt.

🛑 Achtung, es folgen Spoiler. Wenn du Staffel 15 bisher nicht gesehen hast, solltest du nicht weiterlesen.

🎬 Am Ende von Staffel 15 sind beide Brüder tot. Dean war in jungen Jahren ums Leben gekommen und im Himmel gelandet. Als Sam im hohen Alter ebenfalls stirbt, sind die Brüder wiedervereint. Was in Sams Leben passierte, sehen wir nur in Rückblenden und nicht im Detail.

❓ In einer 16. Staffel könnten sich die beiden Brüder einem letzten Fall widmen - entweder im Himmel oder in der Zeit, als Sam noch am Leben ist.

🚘 Das würde zur letzten Folge von "The Winchesters" passen: John und Mary Winchester treffen dort auf einen mysteriösen Fremden, der in einem Chevy Impala erscheint. Es handelt sich um Dean und sein Auto, aber das wissen die jungen Winchesters nicht. Er kommt aus einem alternativen Universum und will dafür sorgen, dass seine Eltern eine glücklichere Zukunft haben und sich besser um ihre Söhne kümmern können.

♥ Eine neue Staffel könnte sich um eine andere Welt und Zeitreisen drehen. Vielleicht reist Dean in der Zeit zurück, um die Geschichte zu ändern. Möglicherweise taucht dann auch der Engel Castiel (Misha Collins) wieder auf, der in der 15. Staffel ebenfalls gestorben war. Kurz vor seinem Tod hatte er Dean seine Liebe erklärt. Ob dieser die Gefühle erwiderte, blieb aber offen. Das könnte eine neue Staffel aufklären.

Anzeige

Anzeige

Binge alle 327 Episoden auf Joyn "Supernatural" jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

Du willst noch mehr über Supernatural wissen?

Anzeige

Anzeige

Die wichtigsten Fragen zur "Supernatural"-Fortsetzung