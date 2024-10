15 Staffeln lang kämpften die Winchester-Brüder gegen Dämonen, Geister und andere übernatürliche Wesen. Doch 2020 endete die Mystery-Serie "Supernatural". Was machen die Schauspieler:innen heute?

Anzeige

Binge alle 327 Episoden auf Joyn "Supernatural" jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

Supernatural-Stars heute: Das Wichtigste in Kürze Zwischen 2005 und 2020 liefen die 327 Episoden der erfolgreichen Mystery-Serie "Supernatural" im Fernsehen. Immer dabei: die Hauptdarsteller Jensen Ackles und Jared Padalecki.

Sie spielten die Brüder Dean und Sam Winchester, die von ihrem Vater zu Dämonenjägern ausgebildet werden. Der Grund: Sie sollen den Tod der Mutter rächen - und jagen darum Vampire, Werwölfe und andere Schreckensgestalten.

Neben Ackles und Padalecki gehörten viele weitere Schauspieler:innen zum Cast. Einige Rollen waren für die Handlung besonders wichtig, etwa der Engel Castiel, gespielt von Misha Collins. Auch der Ersatzvater der Brüder, Bobby Singer (Jim Beaver) ist in allen Staffeln dabei.

Alle Stars traten schon vor "Supernatural" in TV-Produktionen und Filmen auf - und auch danach. Wir verraten, wo du sie noch zu Gesicht bekommen kannst.

Anzeige

Anzeige

Jensen Ackles alias Dean: Wo kannst du ihn noch sehen und hören?

Supernatural-Star Jensen Ackles 2022 bei der Preview zum Serienfinale von "The Boys". © IMAGO/ZUMA Wire

📺 Der 1978 geborene Jensen Ackles hatte seine erste Hauptrolle 1997 in der Seifenoper "Zeit der Sehnsucht". Der Serie blieb er drei Jahre lang treu. Dann folgten Nebenrollen unter anderem in "Dark Angel" und "Smallville".

🎬 Schon während "Supernatural" wechselte Ackles ab und zu die Seiten: Bei sechs Folgen übernahm er zudem die Regie der Serie.

🦸 Nach dem Ende der Mystery-Serie hatte der Schauspieler Hauptrollen in Staffeln der Thriller-Serie "Big Sky" und der satirischen Superhelden-Serie "The Boys". Einer der Macher dieser Comicverfilmung ist kein anderer als Eric Kripke, der in den ersten fünf Staffeln von "Supernatural" der Showrunner war.

📖 Ackles kehrte als Dean Winchester ins Fernsehen zurück - beim Spin-off "The Winchesters". Dort fungierte er als Erzähler, der die Geschichte seiner Eltern schildert. Sein Serienbruder Sam fehlte dabei. Die Serie wurde nach einer Staffel eingestellt.

📆 Demnächst kannst du Jensen Ackles in zwei weiteren Serien sehen: Er hat Hauptrollen im "The Boys"-Prequel "Vought Rising" und in der geplanten Thriller-Serie "Countdown".

🎤 Bis dahin kannst du dir die Musik des Künstlers anhören: Zusammen mit Steve Carlson bildet er die Rockband "Radio Company". Ackles singt und spielt unter anderem Gitarre. Ihr drittes Album "Keep on Ramblin’" erschien 2023.

So klingt die Musik von Jensen Ackles

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Jared Padalecki alias Sam: Was macht er jetzt?

"Supernatural"-Star Jared Padalecki mimte vier Staffeln lang den Texas Ranger in "Walker". © picture alliance / Everett Collection

👦 Jared Padalacki hast du vielleicht schon vor "Supernatural" im Fernsehen entdeckt: Seine Rolle als Dean Forester in "Gilmore Girls" machte ihn bekannt. Dort spielte er ab dem Jahr 2000 den Freund von Serientochter Rory - mit gerade mal 18 Jahren.

🧟 In den fünf Jahren im "Gilmore Girls"-Cast drehte Padalecki einige Kinofilme. Dazu gehören "Cry Wolf" und "Ein verrückter Tag in New York". Außerdem wirkte er parallel und danach in mehreren Horrorfilm-Remakes mit - in "House of Wax" und "Freitag der 13.".

🤠 Der Sam-Darsteller wechselte nach der Absetzung von "Supernatural" das Genre. Von 2021 bis 2024 mimte er den Texas Ranger Cordell Walker in den vier Staffeln der Western-Krimiserie "Walker". Auch das ist eine Neuverfilmung. Die acht Staffeln der Original-Serie "Walker, Texas Ranger" liefen in den 1990er-Jahren im Fernsehen.

🦸‍♂️ In Zukunft arbeitet Padalacki wieder mit "Supernatural"-Schöpfer Eric Kripke zusammen: Er steigt bei dessen Superhelden-Serie "The Boys" ein" - genau wie der Darsteller seines ehemaligen Serienbruders, Jensen Ackles.

Castiel, Bobby und Co.: Das ist aus den Darsteller:innen geworden

Andrew Dabb, Ruth Connell, Mark Sheppard, Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Samantha Smith und Robert Singer der TV-Serie "Supernatural" © IMAGO/Future Image

👼 Misha Collins mimte den Engel Castiel ab Staffel 4 - und damit eine der wichtigsten Figuren neben den Brüdern. Der 1974 geborene Darsteller trat vorher unter anderem in "24" und "Charmed - Zauberhafte Hexen" auf. Nach "Supernatural" hatte er eine der Hauptrollen in der Superhelden-Serie "Gotham Knights". Die wurde allerdings 2023 nach nur eine Staffel wieder abgesetzt.

🪓 Jim Beaver verkörperte in "Supernatural" Bobby Singer, den Monsterjäger und Ersatzvater von Dean und Sam. Er stand unter anderem in den Serien "Deadwood" oder "Breaking Bad" vor der Kamera. Wie Jensen Ackles und künftig Jared Padalecki spielt er in "The Boys" mit. Witzig: Sein Charakter dort hat den gleichen Nachnamen wie in "Supernatural": Robert A. "Dakota Bob" Singer ist allerdings der Verteidigungsminister. Eine Nebenrolle hat er außerdem in der Sitcom "B-Positive".

👹 Der Dämon Crowley durfte in der Mystery-Serie Luzifer in der Hölle vertreten, wenn der verhindert war. Schauspieler Mark A. Sheppard gehörte nach dem Serienende zum Cast von "Walker: Independence", einem Prequel zu "Walker" mit Jared Padalecki. Obendrein war er bei der Superhelden-Serie "Doom Patrol" dabei.

🎥 Der weibliche Dämon Ruby wird von Katie Cassidy und Genevieve Cortese dargestellt. Cassidy widmete sich nach "Supernatural" einigen Filmen, darunter dem Action-Thriller "Agent Game" (2022). Cortese hatte in "Walker" eine Nebenrolle - neben ihrem Ehemann Jared Padalecki.

📺 Die Rollen von Lucifer und Nick spielte Mark Pellegrino in der Mystery-Serie. Seitdem tauchte er in Blockbustern und Serien auf, darunter "Beverly Hills Cop: Axel F", sowie in der Krimi-Drama-Serie "American Rust".

Anzeige

Anzeige

Du willst noch mehr über "Supernatural" wissen?

Die wichtigsten Fragen zu den Supernatural-Stars heute