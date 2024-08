Sylvester Stallone ließ "Eye Of The Tiger" für Rocky komponieren: Die Geschichte hinter dem Song!

Wer an Rocky denkt, hat sofort "Eye Of The Tiger" von Survivor im Ohr. Der Titelsong zu "Rocky III" wurde 1982 zum Mega-Hit, obwohl er ursprünglich gar nicht geplant war. Denn die Band Queen machte alles ein wenig kompliziert ...

Queen verweigert Sly den Song

Sylvester Stallone hatte 1982 den dritten Teil seiner "Rocky"-Saga abgedreht und wollte einen passenden Titelsong. Einen Rhythmus, der zu den Boxschlägen passte. Er wollte "Another One Bites The Dust" von Queen. Die britischen Rocker hatten 1980 mit dem Track einen Welthit gelandet - das würde sich als Soundtrack sicher positiv auswirken.



Blöd nur: Die majestätischen Rocker waren keine "Rocky"-Fans - sie verweigerten die Freigabe. "Dann lass ich eben einen Track komponieren", meinte Sly trotzig. Seine Wahl fiel auf die Band Survivor, weil er ihren Song "Poor Man's Son" gehört hatte.

"Eye Of The Tiger" rettete die Karriere der Band Survivor

Als die Anfrage von Stallone kam, trauten Frankie Sullivan und Jim Peterik erstmal ihren Ohren nicht. Denn Survivor, von Sullivan und Pekarik 1978 in Chicago gegründet, standen nach drei relativ erfolglosen Alben kurz vor dem Aus bei ihrer Plattenfirma. Daran hatte auch "Poor Man's Son", was 1981 ihr erster Single-Charts-Entry gewesen war, nichts geändert. Sie nahmen das Angebot also nur allzu gerne an.



Stallone schickte ihnen Anfang Februar 1982 die dreiminütige Eingangssequenz des Films per Kopie, auf der sogar noch Slys früherer Wunschtrack "Another One Bites The Dust" zu hören war. Die Survivor-Jungs machten sich ans Werk, wollten den Song ursprünglich aber "Survival" nennen. Im Refrain hieß es zunächst "And it all comes down to survival". Übersetzt: "Am Ende geht's ums Überleben".



Weil aber die Redewendung "Eye of the tiger" im Film eine zentrale Rolle hat - Rockys neuer Trainer Apollo Creed will, dass der schlapp gewordene Rocky wieder "das Auge des Tigers" zurückerlangt -, entschieden sie sich anders und ließen den Refrain mit "And he's watching us all with the eye of the tiger" enden: "Und er beobachtet uns mit dem Auge des Tigers."

Oscar-Nominierung für den Hit "Eye of the Tiger"

Suvivor schickten nur ein erstes Demo an Stallone, aber der war begeistert und wollte genau diese raue Roh-Version im Film haben. So nahm die Band im Studio danach noch eine verfeinerte Version für den Einsatz als Single auf.



Die von Queen verursachte "Zwangsehe" wurde eine Glücksgeschichte. Am 28. Mai 1982 kam "Rocky III" in die Kinos und wurde, angetrieben vom Survivor-Song, ein Riesenerfolg. Drei Tage später kam "Eye Of The Tiger" offiziell als Single auf den Markt - und eroberte die Charts weltweit im Sturm. Fast 15 Millionen Singles wurden verkauft, es regnete goldene Schallplatten. Survivor räumten für die Boxer-Single einen Grammy ab und wurden für einen Oscar nominiert.



Und das alles nur, weil Freddie Mercury & Co. keine Freunde des Boxsports waren ...



Wer sich dagegen für die Karriere von Rocky Balboa interessiert, wird auf Joyn fündig. Hier gibt's die Hammerfilme "Rocky", "Rocky II", "Rocky Balboa", "Creed: Rocky' Legacy" und "Creed III: Rocky's Legacy" zu sehen.

