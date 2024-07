Super-Sause mit Sylvester Stallone auf Joyn: Diese Action-Knaller streamst du kostenlos

Sylvester Stallone in seinen besten Rollen: Den Hollywoodstar siehst du als Box-Legende Rocky Balboa und Kriegsveteran John J. Rambo kostenlos auf Joyn. Volle Schlagkraft, Adrenalin und Action für deinen Filmabend.

So schrieb sich Sylvester Stallone selbst zur Hollywood-Legende

Wir feiern die Sylvester-Stallone-Super-Sause auf Joyn: Mit "John Rambo" und drei "Rocky"-Filmen kämpft sich Sylvester Stallone auf deine Watchlist.

Für seine Rolle als Box-Newcomer Rocky Balboa ist Sylvester Stallone weltberühmt. Dass dem Hollywood-Schauspieler der Charakter des fiktiven Boxers wie auf den Leib geschrieben ist, ist kein Zufall. In den 1970er Jahren schrieb Sylvester Stallone das Drehbuch für den ersten "Rocky"-Film selbst.

Da ihn wegen seines Sprachfehlers und einer gelähmten Gesichtshälfte kein Regisseur engagieren wollte, schrieb er sich die Hauptrolle in "Rocky" kurzerhand auf den Leib. Und es hat sich gelohnt:

1977 avancierte der Film mit zehn Nominierungen zur Oscar-Sensation. Das Box-Drama holte die Auszeichnungen als bester Film sowie für Regie und Schnitt. Überzeuge dich selbst.

Die fehlenden 12 Minuten in "John Rambo"

Nicht nur in der Rolle des Rocky Balboa beweist Sylvester Stallone ordentliche Schlagkraft. In den 1980er Jahren schlüpft er in die legendäre Rolle des Kriegsveteranen John J. Rambo.

"John Rambo" ist der vierte Film in der erfolgreichen "Rambo"-Reihe und wohl auch der actionreichste. Wir haben mitgezählt: Die Ein-Mann-Armee schaltet ganze 236 seiner Feinde aus.

Wegen der vielen Opfer und detaillierten Kampf-Szenen ist die öffentlich zugängliche Version gekürzt worden. Der ursprüngliche Director's Cut umfasst 100 Minuten - und ist damit fast 12 Minuten länger.

Im Film hat sich John Rambo eigentlich dem Kampf und der Gewalt abgeschworen und lebt als Skipper im thailändischen Dschungel. Als eine Gruppe Missionare in der Nähe vom Militär entführt wird, heuert ihn eine Gruppe Söldner an, um ein Boot zu navigieren. Ungewollt wird Rambo erneut ins Gefecht gezogen. Einem Kampf kann er nun nicht mehr entgehen.

