Synchronsprecher-Wechsel bei "One Piece": Wie die Fans darauf reagieren

Bei der ungeheuer erfolgreichen und langlaufenden Animeserie "One Piece" bestätigte das Produktionsstudio Toei die Befürchtungen der japanischen Fans: Eine der Hauptfiguren muss neu besetzt werden.

Das Wichtigste in Kürze In Japan wurden schon über 1090 Folgen der Serie "One Piece" ausgestrahlt.

Manche Sprecher sind schon über 20 Jahre dabei.

Wegen seines schlechten Gesundheitszustandes muss der 65-jährige Kazuki Yao bis auf Weiteres seine Rollen ruhen lassen.

Yao spricht die Nebefiguren Jango und Bon Clay, aber auch das feste Crewmitglied Franky

Ein Ersatz steht schon fest: Wataru Takagi

Sorge um die Stimme von Franky bestätigt

Die Fans hatten es schon bemerkt: In den Ende Februar in Japan ausgestrahlten Folgen von "One Piece" klang Franky, Cyborg und Zimmermann der Strohhutpiraten, nicht so deutlich wie gewohnt. Schnell machten sich in sozialen Netzwerken wie Reddit Gerüchte um den Gesundheitszustand seines 65-jährigen Sprechers Kazuki Yao breit.

Am 6. September wurden diese Gerüchte dann teilweise bestätigt: Auf X (vormals Twitter) gab der offizielle Account von "One Piece" bekannt, dass in Folge 1121 die Rolle des Jango nicht mehr von Kazuki Yao gesprochen werde, sondern von Wataru Takagi (58). Es sieht so aus, als müsse Yao seine Sprecherrollen erst einmal ruhen lassen.

Die Fans reagieren auf X verständnisvoll, dass Yao seine Gesunheit schonen muss, hoffen aber, dass er langfristig als Stimme für Franky erhalten bleibt. Takagi ist in der Anime-Fangemeinde kein Unbekannter. Er sprach schon wichtige Rollen wie Obito in der ebenfalls langlaufenden Serie "Naruto Shippuden".

Andere Sprecherwechsel bei "One Piece"

Schon im Juni 2024 hatte Toei einen Wechsel bei den Stimmen bekannt geben müssen: Toru Furuya, der 71-jährige, sehr erfahrene Sprecher des jungen Revolutionärs Sabo, zog sich nach einem Skandal um eine Affäre mit einem weiblichen Fan gänzlich aus dem Synchronisationsgeschäft zurück.

In Zukunft könnte sich das Problem noch öfter stellen: "One Piece" läuft bereits seit 25 Jahren im japanischen Fernsehen und viele Sprecher:innen erreichen langsam ein höheres Alter. Die Sprecher:innen der meisten Strohhutpiraten sind Ende 50, Anfang 60, aber die Sprecherin von Hauptcharakter Ruffy Mayumi Tanaka immerhin schon 69 Jahre alt. So hoffen die Fans, dass sich all ihre Lieblingsstimmen noch lange guter Gesundheit erfreuen werden.