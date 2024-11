"The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" gibt's im Free-TV und auf Joyn

Andrew Garfield als Spider-Man gibt es jetzt auch auf Joyn! Wann er im Free-TV laufen wird und welchen anderen Spidey-Film du noch streamen kannst, erfährst du hier.

Kurze Zusammenfassung: Darum ging es in Teil 1: "The Amazing Spider-Man"

Achtung: Dieser Text enthält Spoiler!

Peter Parker (Andrew Garfield), der mit seiner Tante May (Sally Field) und seinem Onkel Ben (Martin Sheen) aufwächst, ist auf der Suche nach Antworten über seine Eltern, die bei einem mysteriösen Vorfall verschwunden sind. Eines Tages findet er eine alte Tasche seines Vaters, die ihn zu einem geheimen Labor von Oscorp führt.

Dort wird er von einer genetischen Spinne gebissen, was ihm übermenschliche Kräfte verleiht. Bald muss er lernen, welche Verantwortung mit seinen Kräften einhergeht, als der Wissenschaftler Dr. Curt Connors (Rhys Ifans) sich nach einem schiefgegangenen Experiment in das Monster "Lizard" verwandelt.

Als Spider-Man muss sich Peter gegen seinen ersten Bösewicht behaupten, während er gleichzeitig versucht seine Beziehung mit Gwen Stacy (Emma Stone) aufrechtzuerhalten. Doch nachdem ihr Vater, George Stacy (Denis Leary), bei einem Einsatz ums Leben kommt, beendet er die Beziehung, aus Angst davor, Gwen in Gefahr zu bringen.

So geht es weiter in "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro"

Im zweiten Teil der Neuverfilmung der Spider-Man-Reihe hat Peter Parker mit seiner Identität als Superheld und seinem Privatleben zu kämpfen. Gerade als er und Gwen sich wieder annähern, taucht ein neuer Bösewicht auf und droht, alles wieder in Gefahr zu bringen. Der durch einen Unfall mit Elektrizität mutierte Oscorp-Mitarbeiter Matt Dillon (Jamie Foxx) gerät am Times Square in New York außer Kontrolle und natürlich ist davon auch Gwen bedroht.

Gleichzeitig kehrt Peters alter Freund Harry Osborn (Dane DeHaan) zurück, der ebenfalls nichts Gutes im Schilde führt. Peter findet sich in einem Netz gefangen, zwischen Freundschaft, Liebe und der großen Verantwortung, die mit seinen Superkräften als Spider-Man einhergeht.

"The Amazing Spider-Man 2" Kinotrailer

"The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" läuft auch im Free-TV

Dienstag, 19. November 2024 , 20:15 Uhr, ProSieben

Freitag, 22. November 2024, 23:15 Uhr, ProSieben