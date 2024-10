"The Big Bang Theory"-Spin-off: Diese drei bekannten Gesichter aus der Originalserie sind dabei

Über diese Nachricht dürften sich alle "The Big Bang Theory"-Fans sehr freuen. Die Sitcom soll einen neuen Ableger bekommen - und drei bekannte Gesichter aus der Originalserie sind mit dabei!

Anzeige

Du willst in Erinnerungen schwelgen? "The Big Bang Theory" jetzt auf Joyn streamen

"The Big Bang Theory" dreht sich um das Leben der vier Nerds Sheldon Cooper (gespielt von Jim Parsons), Rajesh Koothrappali (gespielt von Kunal Nayyar), Howard Wolowitz (gespielt von Simon Helberg) und Leonard Hofstadter (gespielt von Johnny Galecki). Die vier lernen sich zu Beginn der Serie kennen und werden über die Jahre hinweg zu besten Freunden. Sie unterstützen sich gegenseitig in jeder Lebenslage und sorgen mit ihren Liebesgeschichten und alltäglichen Problemen stets für beste Unterhaltung.

Obwohl die Serie im November 2019 nach 12 Staffeln und 279 Episoden abgesetzt wurde, feiert "The Big Bang Theory" auch heute noch weltweit große Erfolge. Auch das Spin-off "Young Sheldon", das die Kindheit von Sheldon beleuchtet, kam bei den Zuschauer:innen gut an. Jetzt ist ein weiteres Spin-off in Planung. Und wie "Variety" berichtet, dürfen sich die Fans sogar über ein Wiedersehen mit drei Stars aus der Originalserie freuen.

Anzeige

Anzeige

Kevin Sussman kommt als Stuart zurück

Kevin Sussman spielte seit der 2. Staffel von "The Big Bang Theory" eine bedeutende Rolle in der Sitcom. Er übernahm die Rolle des Comicladenbesitzers Stuart und brachte die Fans mit seiner introvertierten Art immer wieder zum Schmunzeln. Er war zwischen 2009 und 2019 in insgesamt 84 Folgen zu sehen.

Von links nach rechts: Raj, Amy, Bernadette, Howard und Stuart sitzen nebeneinander. © TM & © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Anzeige

Anzeige

Lauren Lapkus spielt Denise

Die 39-Jährige war in der Originalserie in insgesamt 8 Folgen in Staffel 11 und 12 zu sehen. Lauren schlüpfte in die Rolle von Denise, Stuarts Assistentin im Comic-Laden.

Lauren Lapkus ist im neuen Spin-off mit dabei. © picture alliance / PictureLux/Richard Chavez / Pict | Richard Chavez / PictureLux

Brian Posehn schlüpft in die Rolle von Bert

In Staffel 6 von "The Big Bang Theory" feierte Brian Posehn sein Debüt. Bis zum Ende der Serie war er in insgesamt 15 Episoden in der Rolle von Bert, dem Geologen zu sehen. Bert schwärmte heimlich für Sheldons Freundin Amy Farrah Fowler (gespielt von Mayim Bialik).

Brian Posehn spielte den sympathischen Geologen Bert in "The Big Bang Theory". © picture alliance / PictureLux/Joseph Martinez / Pic | Joseph Martinez / PictureLux

Anzeige

Anzeige

Kehrt der Original-Cast zurück?

Natürlich hoffen viele Fans aber auch auf ein Comeback der "Big Bang Theory"-Protagonisten Sheldon Cooper, Amy Farrah Fowler, Penny (gespielt von Kaley Cuoco), Leonard Hofstadter, Rajesh Koothrappali, Howard Wolowitz und Bernadette Rostenkowski (gespielt von Melissa Rauch). Die Nerds und ihre Freundinnen sorgten mit ihrem Leben in der Originalserie für viele lustige Momente und Lacher bei den Fans.

Ob sie im Spin-off mit dabei sein werden, ist bislang unklar. Doch vor wenigen Tagen heizte Raj-Darsteller Kunal Nayyar die Gerüchte in seiner Instagram-Story an. Er teilte ein Foto von sich, das ihn in seiner "Big Bang"-Rolle zeigt und schrieb dazu: "Erinnert ihr euch an diesen Mann?" Ob Raj wirklich im Spin-off zu sehen sein wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Anzeige

Wann wird das Spin-off ausgestrahlt?

Weitere Details wie ein Ausstrahlungsdatum sind bislang noch nicht bekannt. Warner Bros. Television arbeitet aktuell an dem Projekt. Erscheinen soll es auf dem Streaminganbieter Max. Bislang hat das Projekt aber noch kein offiziell grünes Licht erhalten. Sobald es neue Infos zur Ausstrahlung gibt, erfährst du es hier.