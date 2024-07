"The Bold Type" auf Joyn schauen: Serien-Tipp für alle Fashionistas

Wer "Der Teufel trägt Prada" schon hunderte Male geschaut hat: Es gibt eine Fortsetzung! Bis dahin haben wir den ultimativen Serien-Tipp für alle Mode-Fans.

Der Teufel trägt wieder Prada

Das ist keine Übung! Gerade haben die Dreharbeiten zu - haltet euch fest - "Der Teufel trägt Prada 2" angefangen! Ja, wir sind genauso im Glück. Denn jetzt mal unter uns: Gibt es eine Filmkomödie, die more iconic ist?

Sage und schreibe 18 Jahre nach dem ersten Film ist nun endlich die Fortsetzung bestätigt worden. Bislang gab es nur widersprüchliche Aussagen zu einem zweiten Teil von den Hauptdarstellerinnen Anne Hathaway, Emily Blunt und Meryl Streep.

Laut "Puck" haben Emily Blunt und Meryl Streep auch bereits unterschrieben - und das ist ein echtes Wunder. Denn Meryl hat während ihrer gesamten Schauspielkarriere noch nie eine Fortsetzung gedreht!

Inhaltlich geht es natürlich wieder um Mode und die Fashion-Szene. "Puck" zufolge soll es um Miranda Priestly gehen, Chefredakteurin der führenden Modezeitschrift "Runway", die ihre Karriere in einer abstürzenden Branche navigieren muss.

Jetzt ein kleiner Downer: Wann der Film herauskommen soll? Ungewiss. Denn bis dato befindet sich das Team in der absoluten Anfangsphase der Planung. Und so eine Filmplanung kann locker mal ein Jahr dauern, bis man überhaupt drehen kann. Ohje.

The Bold Type: Fashion pur in Serienform

Kein Grund zur Trauer! Wir haben eine super Idee, wie sich alle modisch begeisterten "Der Teufel trägt Prada"-Ultras die Wartezeit auf den langersehnten zweiten Teil verkürzen können. Denn auf Joyn gibt's zum kostenlosen Streaming eine Serie, die einfach genau in diesem Universum spielt: "The Bold Type - Der Weg nach oben".

Ähnlich wie sich "Der Teufel trägt Prada" an den Real-Life-Erfahrungen der Autorin Lauren Weisberger und ihrer Zeit bei der US-Vogue unter Chefredakteurin Anna Wintour bezieht, basiert auch "The Bold Type" auf dem (Arbeits-)Leben von Joanna Coles, ehemalige Chefredakteurin der "Cosmopolitan".

Darum geht es in "The Bold Type"

In der Serie begleiten wir die Freundinnen und Kolleginnen Sutton (Meghann Fahy), Jane (Katie Stevens) und Kat (Aisha Dee), die bei der Frauenzeitschrift "Scartlet" arbeiten. Die drei jonglieren Karriere und Privatleben - Jane will in ihrem Job weiterkommen, Kat entdeckt ihre Sexualität neu und Sutton will den Sprung von der Assistentin hin zur Modeabteilung.

Fashion-forward, spaßig, aber auch ernst. "The Bold Type" ist die perfekte Mischung aus "Der Teufel trägt Prada", "Sex and the City" und so wie wir uns den Kleiderschrank von Blake Lively vorstellen.