"The Last of Us": Das verrät der erste Trailer über die neue Staffel

Endlich! Nach gefühlten 500 Jahren gibt es den ersten Trailer zur neuen Staffel "The Last of Us". Nach dem ersten Mini-Teaser gibt es nun die ersten Infos, auf was wir uns in der neuen Staffel freuen können.

Wann startet die neue Staffel von "The Last of Us"?

2025 soll es so weit sein: Die wohl beste Videospielverfilmung aller Zeiten meldet sich zurück! Dass es überhaupt weitergeht, das stand außer Frage - die erste Staffel feierte Erfolge und gewann etliche Preise. Ein genaues Startdatum ist derzeit leider noch nicht bekannt.

Aber wir haben eine Idee, wie man sich die Wartezeit etwas versüßen kann: mit der nicht weniger guten Zombie-Serie "The Walking Dead". Hier kämpft eine Gruppe von Menschen, angeführt von Ex-Sheriff Rick Grimes, um ihr Überleben in einer postapokalyptischen Welt voller Untoter und anderer Gefahren.

Darum ging es in Staffel 1

Achtung, nicht weiterlesen, wenn du die erste Staffel nicht gesehen hast!

Kurz zur Orientierung: Ein Pilz hat eine Pandemie ausgelöst, die Angesteckte zu Zombies machte. In einer postapokalyptischen Welt schlägt sich Joel (Pedro Pascal) nun mit Schmuggler-Jobs durch. Bei einem seiner Aufträge trifft er auf Ellie (Bella Ramsey), die er von einer Quarantänezone zu einer Widerstandsgruppe führen soll. Und bei Ellie handelt es sich um eine besondere Fracht: Denn sie wurde zwar gebissen, doch scheint sie gegen die Mutation immun zu sein. Die Hoffnung der Widerständler: In Ellies Blut liegt der Schlüssel zur Heilung.

Auch die zweite Staffel orientiert sich natürlich an der gleichnamigen Videospielvorlage, genauer an "The Last Of Us Part II". Dass das Game um einiges länger als das erste ist, spiegelt auch die Serie wider. Die Handlung soll mindestens zwei Staffeln umfassen.

Darum geht es in Staffel 2

Wie schon in Staffel eins dreht sich auch die zweite Staffel um Joel und Ellie und deren Beziehung zueinander. Hat Joel das Vertrauen seines Schützlings etwa verloren?

Zu viel verrät der Trailer nicht. Zu sehen sind eindringliche Bilder, die die schönen Momente in der dystopischen Welt zeigen - aber auch Joel und Ellie auf der Flucht vor einer ganzen Menge Zombies! Es bleibt also spannend, ob und zu welchem Preis die zwei überleben. Die Uhr tickt, denn etwas scheint es auf Ellie abgesehen zu haben.

Überraschung! Neu mit dabei ist Katherine O'Hara ("Beetlejuice Beetlejuice"), die im Trailer scheinbar in Rückblenden als eine Art Therapeutin von Joel vorkommt. Erfahren wir so also noch mehr über seine tragische Backstory?

Genaues wird nicht verraten, aber trotzdem bekommt man nach dem Trailer so richtig Lust, wieder in die Zombie-Welt einzutauchen. Und so viel sei gesagt: Langweilig scheint es nicht zu werden.

Schaue hier den neuen Trailer

Neuer Cast von "The Last of Us 2"

Neben Katherine O'Hara zeigt der Trailer noch ein paar neue Gesichter. Isabela Merced ("Alien: Romulus") spielt Dina, an der Ellie gefallen findet, Young Mazino ("Beef") wird Dians Freund Jesse, "Booksmart"-Schauspielerin Kaitlyn Dever ist kurz zu sehen und auch Jeffrey Wright ("Die Tribute von Panem") ist als Milizführer Isaac Dixon dabei. Jeffrey kennt die Rolle bereits, in den Videospielen war er ebenfalls bereits der Dixon.