"The Originals" auf Joyn schauen: Die unglaubliche Geschichte der Ur-Vampire

Du liebst Klaus, Rebekah und Elijah aus "The Vampire Diaries"? Dann darfst du "The Originals" nicht verpassen! Egal, ob du bereits ein eingefleischter Fan bist oder direkt mit dem Serien-Ableger starten willst: Hier findest du alle Infos über die Ur-Vampire, die du jetzt brauchst.

Das Wichtigste in Kürze "The Originals" ist ein Serien-Ableger von "The Vampire Diaries". Er handelt von der Ur-Vampir-Familie rund um Klaus Mikaelson .

In "Stadt der Vampire" (Staffel 4, Folge 20 von "The Vampire Diaries") wird das Crossover der beiden Serien eingeleitet. Gleichzeitig stellt die Folge die Pilotfolge für "The Originals" dar.

Die Geschwister Klaus, Elijah und Rebekah Mikaelson sind Teil der Ur-Familie - die ursprünglichen und damit ältesten Vampire der Welt. In "The Originals" kehren sie in ihre alte Heimat New Orleans zurück und begegnen dort neuen Feinden.

Das sind die Urvampire

👉 Die Urvampire sind die ältesten, schnellsten, stärksten und mächtigsten Vampire der Welt. Sie stellen den Beginn des Vampirismus dar.

👉 Die Ur-Familie bestand ursprünglich aus neun Mitgliedern: Die Eltern, Esther und Mikael, und ihre sieben Kinder Freya, Elijah, Finn, Niklaus, Kol, Rebekah und Henrik.

👉 Das Familienmotto "Für immer und ewig" (engl: always and forever) gibt den Schwur wieder, den sich die Geschwister nach ihrer Verwandlung in Vampire gegenseitig gegeben haben.

👉 Dennoch ist die Familiengeschichte der Mikaelson von Mord, Verrat und Intrigen gezeichnet.

Die Familiengeschichte der Mikaelsons

Der Urhybrid Niklaus Mikaelson stammt von der Urhexe Esther und dem Werwolf Ansel ab. Er ist für seine grausamen Taten bekannt. © picture alliance / Everett Collection Rebekah Mikaelson gilt als dickköpfig und temperamentvoll. Doch sie verliebt sich auch schnell und hält bedingungslos zu ihren Brüdern. © picture alliance / Everett Collection Elijah Mikaelson ist der älteste noch lebende Bruder der Urvampire. Er gilt als besonders moralisch und loyal. Mehr als einmal rettete er seine Geschwister bereits vor der Selbstzerstörung. © picture alliance / Everett Collection Kol Mikaelson, nach Henrik der Jüngste der Mikaelson-Familie, gilt als grausam, unsicher und egoistisch. © 2017 Warner Bros. Entertainment, Inc. Die Eltern der Urvampire: Hexe Esther und Mikael Mikaelson. © Warner Bros. Inc.

Der Wikinger Mikael und die Hexe Esther lebten bis 977 n. Chr. in Norwegen.

⚠️Achtung: Spoiler⚠️

🪄 Nachdem Esther bemerkt, dass sie keine Kinder bekommen kann, bittet sie ihre Schwester Dahlia um Hilfe. Diese verlangt jedoch einen hohen Preis: Das Erstgeborene einer jeden Generation soll ihr gehören.

🤰 Esther geht den Deal ein und gebärt wenig später Tochter Freya und Sohn Finn.

💔 Freya muss bei Daliah bleiben und Esther lässt ihren Mann in dem Glauben, das Kind sei an der Pest gestorben.

🐺 Das Ehepaar wandert in die neue Welt aus und lebt in einem Dorf, das von Werwölfen besiedelt wird.

🤰 Kurz nach ihrer Ankunft in Europa gebärt die hochschwangere Esther ihren zweiten Sohn Elijah.

❤️‍🔥 Aufgrund des schweren Verlusts seiner ersten Tochter zieht sich Mikael immer mehr zurück und Esther geht eine Affäre mit dem Werwolf Ansel ein.

🤰 Aus der Affäre entsteht Niklaus, den Esther in dem Glauben aufzieht, der Sohn von Mikael Mikaelson zu sein.

🤰 In den Jahren darauf bekommen Esther und Mikael drei weitere Kinder: Kol, Rebekah und Henrik.

Die Verwandlung in Vampire

🩸 Eines Nachts wird der jüngste Sohn der Mikaelsons, Henrik von den benachbarten Werwölfen getötet.

🩸 Um ihre Kinder zu beschützen, spricht Esther einen Zauber, der ihrer Familie Kraft, Schnelligkeit und Unsterblichkeit verleihen soll.

🩸 Mikael lässt seine Kinder mit Blut versetzten Wein trinken. Anschließend erschlägt er seine Familie mit dem Schwert.

🩸 Als Elijah, Rebekah, Kol, Niklaus und Fin als Vampire wiedererwachen, zwingt ihr Vater sie dazu, das Blut einer betäubten Dorfbewohnerin zu trinken.

🩸 Damit ist ihre Verwandlung abgeschlossen und der Vampirismus ist geboren.

Der Urhybrid Niklaus Mikaelson

🧛 Der unbändige Blutdurst, der die Verwandlung in einen Vampir mit sich bringt, veranlasst die Mikaelsons zum Töten.

🐺 Als Niklaus seinen ersten Mord begeht, wird sein Werwolf-Gen aktiviert und Mikael Mikaelson bemerkt, dass Niklaus nicht von ihm abstammt. Aus Wut tötet Mikael die gesamte Familie von Niklaus' Werwolf-Vater Ansel.

🌑 Um die Macht von Niklaus als Hybrid aus Vampir und Werwolf in Schach zu halten, legt Esther den Sonne-Mond-Fluch auf Niklaus, der die Werwolf-Seite in ihrem Sohn inaktiv halten soll. Aus Rache tötet Niklaus seine eigene Mutter und beschuldigt Michael des Mordes an Esther.

🐺🩸 Niklaus, später auch Klaus genannt, gelingt es in "Das Ritual" (Staffel 2, Folge 21) von "The Vampire Diaries" den Fluch zu brechen und seine Hybrid-Fähigkeiten zu aktivieren.

♚ Von da an ist Klaus in der Lage, neue Hybride aus Werwölfen zu erschaffen. Diese sind Klaus aufgrund der Erschaffungsbindung loyal ergeben.

"The Originals" in New Orleans

Neue Feinde locken die Urvampire Klaus, Elijah und Rebekah zurück nach New Orleans. © picture alliance / Everett Collection

Urhybrid Klaus erfährt von einem Komplott gegen ihn in seiner alter Heimatstadt New Orleans, die er und seine Geschwister gemeinsam aufgebaut haben.

Aus rasender Eifersucht darüber, dass jemand anderes die Vorherrschaft im französischen Viertel von New Orleans für sich beansprucht, lässt Klaus alles Stehen und Liegen und kehrt dorthin zurück.

Mit an seiner Seite: Hayley Marshall-Kenner, eine junge Werwölfin, die Klaus während eines One-Night-Stands versehentlich schwängerte. Das Kind, das in ihrem Körper heranwächst, verfügt vermutlich über nie dagewesene Kräfte und könnte zum mächtigsten Geschöpf der Erde werden.

Auch seine Geschwister Elijah und Rebekah folgen Klaus nach New Orleans, wo sie sich ein neues Leben aufbauen wollen.

Der Beginn einer völlig neuen Geschichte voller Liebe, Hass, Intrigen und übernatürlichen Kräften.