"The Vampire Diaries": So geht es mit den Kindern von Elena, Damon, Klaus und Co. weiter

Achtung: Spoiler-Alarm! In der finalen Folge von "The Vampire Diaries" sehen wir Damon und Elena glücklich als Menschen vereint. Doch wie ging es mit unseren Lieblingscharakteren aus "The Vampire Diaries" und "The Originals" weiter? In "Legacies" erfahren wir alles über die nächste Generation der Vampire, Hexen und Werwölfe.

Das Wichtigste in Kürze Im Spin-Off "Legacies" kehrt Hope Mikaelson , die Tochter des Urvampirs Klaus nach Mystic Falls zurück. Neben ihr werden auch weitere Kinder der "Vampire Diaries"-Stars vorgestellt.

"Legacies" kannst du ab sofort kostenlos auf Joyn streamen.

Du willst die Geschichten zu den originalen Vampiren nochmal Bingewatchen? "The Vampire Diaries" und "The Originals" siehst du ebenfalls kostenlos auf Joyn.

Zurück in Mystic Falls

Die zweite Spin-Off-Serie des Mega-Erfolgs "The Vampire Diaries" spielt wieder in der Kleinstadt Mystic Falls. In "Legacies" kehrt Hope Mikaelson als Hauptcharakter zurück. Sie kennen wir bereits aus der fünften Staffel von "The Originals".

Als Tochter des mächtigen Urvampirs Klaus und der Werwölfin Haley, sowie als Enkelin einer der mächtigsten Hexen aller Zeiten, birgt sie eine unbeschreibliche Kraft in sich.

In "Legacies" besucht Hope die Salvatore School for the Young and Gifted, die von Alaric Saltzman und Caroline Forbes gegründet wurde. Auch die Hexen-Zwillinge Lizzie und Josie Saltzman sind dort Schülerinnen.

Doch damit nicht genug. Wir erfahren auch mehr darüber, wie es für Elena und Damon weiterging.

Das ist die Tochter von Elena und Damon

⚠️Achtung Spoiler⚠️

Am Ende der achten Staffel verabschiedeten wir uns schweren Herzens von Elena und Damon. Statt der Ewigkeit dürfen sie ein gemeinsames Leben als Menschen verbringen und in Frieden leben. Doch wie ging es weiter?

In der ersten Staffel von "Legacies" erhaschen wir einen Blick auf Elenas Arztpraxis. Außerdem wird das Kind von Elena und Damon zumindest namentlich erwähnt: Ihre Tochter heißt Stefanie. Als Hommage an Damons verstorbenen Bruder Stefan Salvatore.

Alte und neue Gesichter in "Legacies"

Hope Mikaelson und ihre Freunde müssen sich täglich entscheiden, ob sie ihre Mächte für das Gute oder Böse einsetzen wollen. Dabei müssen sie sich normalen Teenager-Problemen und nicht ganz so normalen Herausforderungen stellen.

Immer an ihrer Seite: Alaric Saltzman, der Schulleiter der Salvatore School for the Young and Gifted.

Seine Töchter Lizzie und Josie Saltzman, die wir bereits als Babys in "The Vampire Diaries" kennenlernen durften, kehren in "Legacies" als talentierte Teenage-Hexen zurück.

Neu dazu kommen zahlreiche Freunde und übernatürliche Klassenkamerad:innen wie der Vampir MG und der Werwolf Rafael.

Außerdem dürfen sich Fans immer wieder über Gastauftritte von bekannten Gesichtern aus "Vampire Diaries" und "The Originals" freuen.