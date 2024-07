"The Walking Dead" ist ja nichts für schwache Gemüter. Das gilt anscheinend auch vor der Kamera - denn Jeffrey Dean Morgan hat ein gruseliges Geständnis abgelegt, was ihm am Set passiert ist ...

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Ekliger Tag am Set von "The Walking Dead: Dead City"

Hm ... da verging ihm bestimmt der Appetit. Jeffrey Dean Morgan, der die Rolle des Negan spielt, erzählte, dass er mal einen richtig doofen Tag am Set von "Walking Dead: Dead City" hatte! Der Schauspieler gab der "Entertainment Weekly" ein Interview, in dem er über den Dreh der zweiten Staffel des "The Walking Dead"-Spin-Offs sprach. Eklige Anekdote inklusive!

Zunächst wollte der Schauspieler gar nicht herausrücken, aus Angst dann "als Idiot" dazustehen. Dann gab er die Story aber doch preis.

Achtung, wer sich vor Krabbeltieren ekelt, sollte nicht weiterlesen!

Jeffrey Dean Morgen: "Die Hälfte waren echte Kakerlaken"

"Weil Negan mal wieder Negan ist und sein halbes Leben eingesperrt war, isst er Kakerlaken. Die Hälfte seines Tellers bestand aus echten Kakerlaken, weil das vor der Kamera gut aussieht, und die andere Hälfte aus Schokolade", begann er zu erzählen.

Ziel war, dass er die Schoki-Krabbler isst, und die anderen für den cineastischen Gruseleffekt da waren. Nur kam alles ganz anders.

"Das hat mir aber niemand erzählt und ohne meine Brille kann ich nichts sehen. Ich sah nur braune Kleckse auf einem Teller und aß sie. Und als die Aufnahme vorbei war, sagte ich: 'Das hat aber nicht nach Creme und Schokolade geschmeckt.' [...] Ich habe also weitergemacht und mich beschwert und alle haben mich angesehen wie einen Idioten", erklärte er weiter.

Anzeige

Anzeige

"Mir ragten Beine aus dem Mund"

"Irgendwann ragten Beinchen aus meinen Zähnen und ich habe erkannt, dass ich Kakerlaken gegessen habe. Niemand hat mir gesagt, dass da auch echte dabei waren. [...] Schokolade und Vanillecreme, wurde mir gesagt. Ich habe wahrscheinlich 20 echte Kakerlaken vor allen gegessen und jeder außer mir wusste, was los war."

Zum Glück nimmt es Jeffrey Dean Morgan mit Humor und kann rückblickend darüber lachen.

Darum geht es in der 2. Staffel "The Walking Dead: Dead City"

Noch mehr Grund zur Freude gibt es auch für alle "The Walking Dead: Dead City"-Fans. Denn auf der Comic-Con in San Diego wurde einiges über die zweite Staffel preisgegeben.

Bis die Serie ausgestrahlt wird, dauert es aber noch. 2025 soll "Dead City" dafür mit gleich zwei Staffeln an den Start gehen.

Anzeige