TikTok-Gerücht zum Fürchten: Haben die Minions etwas mit vermissten Kindern zu tun?

Auf TikTok gehen gerade einige Videos viral, in denen über den Ursprung der Minions spekuliert wird. Darin heißt es unter anderem: Die süßen Figuren basieren auf schrecklichen, wahren Begebenheiten aus dem Jahr 1903. Wenn diese Behauptung stimmt, würde das für viele die Minions und somit auch einen Teil ihrer Kindheit zerstören...

Wir kennen sie alle: Die süßen, kleinen Minions, die nur "Bello“, "Poopaye" oder „ Bananaaa!" sagen. Sie stammen aus der Filmreihe "Ich einfach unverbesserlich" (2010) und werden von fast allen Zuschauern geliebt.

Nachdem die "Ich einfach unverbesserlich"-Filme über Gru und seine Minions so erfolgreich waren, wagte sich Universal Pictures im Jahr 2015 an einen eigenen Film über die gelben Wesen. Ein voller Erfolg! Der Animationsfilm spielte weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. Im Jahr 2022 kam die Fortsetzung "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", darin geht es um die Vorgeschichte von Gru und seinen loyalen Helfer:innen.

Der junge Gru träumt nämlich davon, der größte Superschurke zu werden. Um seinen Traum zu verwirklichen, stiehlt er einer Schurkengruppe einen magischen Stein. Mithilfe seiner treuen Minions muss Klein-Gru vor ihnen fliehen und lernt dabei, ein echter Gauner zu sein. Ein Animations-Abenteuerfilm für Groß und Klein!

Minions: Solche TikTok-Clips streuen das Gerücht

Doch zurück zum TikTok-Gerücht über die Minions, das gerade viele User auf der Plattform schockiert. In einem Video von "truestorypage" heißt es, die Entstehung der Minions basiert auf einer wahren und sehr grausamen Begebenheit. In dem Clip wird ein Schwarz-Weiß-Foto von Menschen mit Helmen gezeigt, die den Minions tatsächlich sehr ähnlich sehen.

Dann wird behauptet: „Die Minions basieren auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1903. Kinder verschwanden in einer Kleinstadt und wurden für Experimente missbraucht. Als sie gefunden wurden, waren einige von ihnen entstellt und konnten nicht richtig sprechen."

Ist das der Ursprung von den Minions und der wahre Grund für den geringen Wortschatz der gelben Wesen? Das wäre schockierend - und würde die Minions in einem ganz anderen Licht darstellen.

Was ist an den Minions-Gerüchten dran?

Doch stimmt das überhaupt? Zugegeben: Auf den ersten Blick ist eine erstaunliche Ähnlichkeit zwischen den abgebildeten Menschen und den Minions zu sehen. Aber einen weiteren Zusammenhang gibt es hier nicht.

Das Bild zeigt laut bravo.de in Wahrheit keine misshandelten Kinder, sondern die Besatzung eines alten U-Bootes. Die Aufnahme stammt aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Die abgebildeten Männer tragen sogenannte Hall-Rees-Fluchtanzüge. Das sind spezielle Tauchanzüge, die in Notfällen den U-Boot-Besatzungen das Überleben unter Wasser sichern sollten.

Die Brillen der Minions erinnern tatsächlich ein wenig an die Taucherbrillen. Das ist aber die einzige Parallele. Das Video ist also nur eine Theorie von TikTok, die NICHT der Wahrheit entspricht.

