Tom Holland begeistert das neue Drehbuch von Spiderman 4 - "Dieser Film verdient Respekt"

Wie steht es um den nächsten Spiderman-Film? Tom Holland (28) habe das Drehbuch wohl schon gelesen. Was er darüber denkt, verrät er jetzt in einem US-amerikanischen Podcast.

Zendaya und Tom Holland: Sie sind vom neuen Drehbuch begeistert

Endlich gibt es ein Update zum nächsten Spiderman-Teil. Im "The Rich Roll Podcast" verrät Peter Parker aka Tom Holland selbst, wie es um die Fortsetzung steht.

Zusammen mit Freundin Zendaya (28), die in den Filmen die Rolle MJ spielt, habe er vor wenigen Wochen die erste Drehbuch-Version gelesen. Obwohl der Entwurf noch Überarbeitungs-Bedarf habe, betont er, dass die Autor:innen einen "tollen Job" machen.

Beim Lesen seien er und Zendaya teilweise vor Aufregung "im Wohnzimmer herumgehüpft". Sie sind sich sicher: "Das ist ein Film, der den Respekt der Fans verdient". Trotzdem sei Beiden bewusst, dass ein neuer Film im Marvel-Universum keine leichte Aufgabe ist und es große Erwartungen zu erfüllen gibt.

Eines der Dinge, die man bei Marvel bedenken muss, ist, dass der eigene Film ein kleines Rädchen in einer großen Maschine ist und diese Maschine muss weiterlaufen. Tom Holland

Da haben sie nicht ganz Unrecht, die umfangreiche Timeline der Marvel-Filme kann selbst bei eingefleischten Fans zu Verwirrungen führen. Ein Neuzugang muss sich gut in die bisherige Film-Reihe einfügen und auch in der fiktionalen Zeitachse Sinn machen, ohne Logik-Lücken zu hinterlassen. Tom Holland weiß: "Das ist eine der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind." Er ist sich aber sicher, dass die Filme-Macher die richtigen Leute an Bord geholt haben, die diese Aufgabe meistern können.

Genauere Details zur Handlung hat der Schauspieler leider nicht verraten. Und auch wann der neue Spiderman in die Kinos kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sind noch nicht mal gestartet. Denn bevor gedreht werden kann, gäbe es laut Tom Holland noch einiges zu klären. Der Schauspieler sei aber "sehr aufgeregt" und freue sich auf das neue Projekt. Da schließen wir uns doch gerne an, Tom😏