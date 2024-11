"Tribute von Panem"-Fortsetzung: Dieser Teil erscheint im kommenden Jahr!

Darauf haben viele Fans gewartet: Eine weitere Geschichte aus Panem. Der neue Teil soll ein Prequel werden, das einige Jahre vor den Hunger-Spielen mit Katniss Everdeen spielt.

"Tribute von Panem": Darum gehts

Die "Tribute von Panem"-Filme spielen in einer dystopischen Zukunft, in der jedes Jahr die sogenannten Hungerspiele veranstaltet werden. Aus den insgesamt zwölf Distrikten des Landes werden jeweils zwei Personen ausgelost, die in einem brutalen Wettkampf gegeneinander antreten müssen. Am Ende darf es nur eine:n Überlebende:n geben.

Bei den 74. Hungerspielen zieht die junge Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) für ihre Schwester in die Spiele ein und rettet ihr damit wahrscheinlich das Leben. Doch Katniss entwickelt sich schnell vom Opfer zur Heldin und wird zur Symbolfigur des Widerstands gegen die tyrannische Regierung von Panem.

Von Bestsellern zu Kino-Hits: Die "Tribute von Panem"-Reihe war ursprünglich als Triologie gedacht

Die "Tribute von Panem"-Filme basieren auf der gleichnamigen Bestseller-Trilogie der US-amerikanischen Autorin Suzanne Collins. Das dritte - und bis dato letzte - Buch wurde in zwei Filme gesplitted.

Das ist die Reihenfolge der Panem-Reihe:

"Die Tribute von Panem – The Hunger Games" (2012)

"Die Tribute von Panem – Catching Fire" (2013)

"Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1" (2014)

"Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2" (2015)

Das erste Prequel: "Das Lied von Vogel und Schlange"

2020 überrascht Suzanne Collins ihre Fans mit einer Fortsetzung: "Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange" ist ein Prequel zur ursprünglichen Trilogie und spielt mehr als 60 Jahre vor Katniss' Hungerspielen. Protagonist ist dieses Mal der junge Coriolanus Snow (Tom Blyth), der spätere Präsidenten von Panem. Der Film zeigt ihn zu Beginn seiner Karriere, als er bei den 10. Hungerspielen als Mentor tätig war. Ende 2023 wurde das Prequel verfilmt und reiht sich damit als fünfter Film in das "Hunger Games"-Universum ein.

Fun Fact: Wusstest du, dass viele der Szenen von "Das Lied von Vogel und Schlange" in Deutschland gedreht wurden?

"Sunrise of the Reaping": Neues Buch für 2025 angekündigt

Ein Jahr nach dem Kinostart von "Das Lied von Vogel und Schlange" sorgt Autorin Suzanne Collins erneut für Überraschung und Freude bei den Fans. Bald soll es noch einen Neuzugang in der "Tribute von Panem"-Reihe geben. Wie der Verlag vor wenigen Tagen bekannt gab, wird der neue Teil "Sunrise of the Reaping" heißen und soll am 18. März 2025 erscheinen:

Eins ist bereits klar: Wie schon beim Vorgänger "Das Lied von Vogel und Schlange" wird es wohl nicht um Katniss Everdeen gehen. Mit einem Comeback von Jennifer Lawrence in ihrer Paraderolle ist also nicht zu rechnen.

Worum geht es im neuen "Tribute von Panem"-Film?

"Sunrise of the Reaping" ist ebenfalls ein Prequel. Dieses Mal begeben wir uns allerdings nicht ganz so weit zurück in die Vergangenheit Panems. In diesem Teil geht es um die 50. Hungerspiele, in denen Katniss' Mentor Haymitch Abernathy (bisher gespielt von Woody Harrelson) für Distrikt zwölf antrat.

Vor allem im ersten Teil ("Die Tribute von Panem – The Hunger Games") erfahren wir hin und wieder etwas zur Vergangenheit von Haymitch. Was genau in seinen Spielen passiert ist, und wie er sie gewinnen konnte, ist bisher nicht bekannt.

Was ist das besondere an den 50. Hungerspielen? Zu Ehren des Jubiläums müssen in diesem Jahr doppelt so viele Kandidat:innen an den Spielen teilnehmen als sonst. Der junge Haymitch Abernathy lebt bis dato glücklich in Distrikt zwöf, ist frisch verliebt und träumt von einer rosigen Zukunft. Bis sein Name ausgelost wird und sich auf einen Schlag alles verändert.

Wir erinnern uns: Katniss wurde im ersten Teil zusammen mit ihrem Mitschüler Peeta Mellark (Josh Hutcherson) in die tödlichen Spiele geschickt. Haymitch muss gleich mit drei bekannten Gesichter ums Überleben kämpfen: Eine Freundin, die für ihn wie eine Schwester ist, ein zwanghafter Wettspieler und das wohl hochnäsigste Mädchen der Stadt.

Wie schafft es Haymitch aus insgesamt 48 Tributen als Sieger hervorzugehen und die Arena lebend zu verlassen? Eine spannende Frage, auf deren Antwort wir uns leider noch etwas gedulden müssen.

"Sunrise of the Reaping": Wird es auch einen neuen "Tribute von Panem"-Film geben?

Ja! Kurz nach der Veröffentlichung des neuen Buch-Titels bestätigt Autorin Suzanne Collins auch, dass es eine Film-Adaption geben wird. Am 20. November 2026 soll der sechste Teil der "Tribute von Panem"-Reihe in die Kinos kommen.

Stand jetzt (18. Oktober 2024) gibt es noch keine Informationen über einen möglichen Cast und ob wir uns auf bekannte Gesichter aus den bisherigen Filmen freuen können.