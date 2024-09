TV-Comeback von "Hausmeister Krause"? Das sagt Tom Gerhardt dazu

"Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" scheint eine Neuauflage zu bekommen. Tom Gerhardt zeigt sich zumindest optimistisch, was ein Comeback angeht. Alles, was wir zu der Rückkehr des Kult-Hausmeisters wissen.

Detlev Redinger in seiner ikonischen Rolle als Herbert Fink.

Alle lieben Hausmeister Krause

Was für eine Achterbahn der Gefühle für alle "Hausmeister Krause"-Fans.

Gerade erst betrauerten Cast und Fans den Verlust von Schauspieler Detlev Redinger, der in der Serie den stotternden Vereinskollegen Herbert Fink spielte.

Jetzt gibt es Grund zur (Vor-)Freude: "Hausmeister Krause" könnte wieder zurück auf die Fernsehbildschirme kehren!

Komiker Tom Gerhardt (66) ist auch 14 Jahre nach dem Ende der Serie für die meisten weiterhin der pedantische Hausmeister Krause, den ganz Deutschland in 8 Staffeln mit 80 Episoden lieb gewonnen hat. "Ich hätte nie gedacht, dass die Figur so lange übersteht. Sie hat etwas getroffen.", freut sich Gerhardt.

Auch abseits der Bildschirme schlüpfte Gerhardt regelmäßig in den Krause-Kittel und zeigte seine Paraderollen auf den Theaterbühnen der Republik. Das Theaterstück "Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal" feierte 2022 Premiere.

Und mit vollem Erfolg! Bald schon knackt Tom Gerhardt die 500. Aufführung! Vom Erfolg sei der Kölner ehrlich überrascht gewesen: "Das konnte man wirklich nicht ahnen. Die Leute hatten wirklich einen Nachholbedarf bezüglich der Krauses."

Tom Gerhardt in Gesprächen mit TV-Sender

Jetzt könnte endlich - endlich! - ein Comeback der Kultfigur für TV in der Mache sein. Im Gespräch mit dem "Express" deutete Tom Gerhadt an, dass eine Rückkehr "möglich" sei. Im Online-Magazin "Yes We Köln" bestätigte Gerhardt jetzt, dass er sich bereits in Gesprächen mit einem TV-Sender zu einer Neuauflage der Serie befand und "es war sehr, sehr knapp davor." Doch noch zögert er, denn "es muss sauber produziert sein, nicht verramscht. Sonst würde Hausmeister Krause beschädigt. Da muss alles stimmen."

Sprich: Ein Comeback ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber wir waren noch nie so nah dran, den Hausmeister wieder zurück in die TV-Landschaft zu bekommen! Abwarten und Daumen drücken.

Zunächst konzentriert er sich auf sein neues Solo-Programm "Volle Packung", mit dem er auf Tour gehen wird. Auch hier natürlich Figuren aus dem Krause-Universum im Gepäck. "Da werden einige aus der woken Gemeinschaft das kalte Grauen kriegen", orakelt der Komiker über sein Vorhaben, sich mit den Figuren über den aktuellen Zeitgeist auszulassen.