"Vampire Diaries" trifft "Maxton Hall": Diese Lieblingsserie kannst du kostenlos auf Joyn streamen

Was wurde aus den Kindern von Klaus, Damon, Caroline und Co.? Die nächste Generation der Vampire, Hexen und Werwölfe aus "The Vampire Diaries" und "The Originals" geht jetzt zur Schule: und zwar auf die Salvatore School in "Legacies". Alles, was du über das Serien-Spin Off wissen musst.

Das Wichtigste in Kürze In dem zweiten Spin-Off von "The Vampire Diaries" kehrt Hope , die Tochter des Urvampirs Klaus Mikaelson nach Mystic Falls zurück und besucht die Salvatore Boarding School für übernatürliche Jugendliche.

"Legacies" kannst du ab sofort kostenlos auf Joyn streamen.

Du willst die Geschichten zu den originalen Vampiren nochmal Bingewatchen? "The Vampire Diaries" und "The Originals" siehst du ebenfalls kostenlos auf Joyn.

Darum geht's in "Legacies"

Hope Mikaelson ist etwas ganz Besonderes. Als Tochter des berüchtigten Urvampirs Klaus Mikaelson und der Hybridin Hayley Marshall-Kenner und Enkelin einer der mächtigsten Hexen aller Zeiten, birgt die 17-Jährige eine unbeschreibliche Kraft in sich.

Am Salvatore-Internat für übernatürliche Jugendliche kann sie sich endlich wie eine normale Teenagerin fühlen, mit ganz normalen Problemen - und nicht ganz so normalen Herausforderungen. Gemeinsam mit ihren Freunden muss sich Hope jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob sie ihre Macht für das Gute oder das Böse einsetzt.

Diese Stars aus "The Vampire Diaries" sind dabei

Eine neue Generation an einem altbekannten Ort: "Legacies" spielt in Mystic Falls, dem Dreh- und Angelpunkt der übernatürlichen Geschichten aus "The Vampire Diaries". An die Salvatore Boarding School (eine Hommage an Stefan und Damon Salvatore) finden übernatürliche Kinder wie Hope Mikaelson Zuflucht.

Hauptdarstellerin Danielle Rose Russell war bereits als Hope Mikaelson in der fünften Staffel von "The Originals" zu sehen. Auch die Hexen-Zwillinge Lizzie und Josie Saltzman, die Töchter des Schulleiters Alaric Saltzman werden zu Hopes Schulkameradinnen.

Übrigens: Alaric Saltzman wird weiterhin von Matt Davis verkörpert und ist ebenfalls Teil des festen Casts von "Legacies".

Fans des Mystery-Universums um Mystic Falls dürfen sich außerdem immer wieder auf Gastauftritte von bekannten Gesichtern aus "Vampire Diaries" und "The Originals" freuen.

