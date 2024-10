Venom trifft Spider-Man: Was Tom Hardy über ein Marvel Crossover denkt!

Ein Zusammentreffen von Spider-Man und Venom wäre nach "Deadpool & Wolverine" genau das, was sich wohl viele Marvel-Fans erhoffen. Auch Tom Hardy hält ein Crossover in einem zukünftigen Marvel-Film für denkbar.

Das Wichtigste in Kürze Crossover-Events sorgen für gute Einnahmen an den Kinokassen, wie die "Avengers"-Filme eindrucksvoll zeigen. Sie vereinen die verschiedene Marvel-Charaktere aus unterschiedlichen Reihen des Marvel Cinematic Universe (MCU).

Am 24. Oktober 2024 kommt "Venom: The Last Dance", der dritte und vermeintlich letzte Marvel-Film mit Tom Hardys Eddie Brock und Venom, in die deutschen Kinos.

Auf der New York Comic Con (NYCC) äußerte Tom Hardy in einem Interview mit Screen Rant seinen Wunsch, gegen Spider-Man zu kämpfen - selbst nach einem möglichen Ende der Venom-Trilogie.

"Ich würde jetzt gerne gegen ihn kämpfen": Tom Hardy zu einem möglichen Venom-Spider-Man-Kampf

Tom Hardy hat mehrfach deutlich gemacht, dass "Venom: The Last Dance" sein letzter Auftritt als Hauptdarsteller in dieser Rolle sein wird. Allerdings möchte Hardy unbedingt gegen Spider-Man antreten und schließt diese Möglichkeit nicht aus, selbst wenn seine "Venom"-Trilogie endet. Denn: Die Nachfrage der Fans nach diesem Kampf ist groß.

Hardy hofft, dass sich sein Weg in Zukunft mit dem von Spider-Man kreuzen wird, und sagt in dem Interview: "Ich würde gerne gegen Spider-Man kämpfen. Ich würde ihn jetzt gerne bekämpfen. In einem Film, zu 100 Prozent. Ich würde niemals "nie" sagen."

Hardy ist mit diesem Wunsch nicht allein, denn Tom Holland sagte 2016, dass er ebenfalls gerne gegen Venom antreten würde. In einem Gespräch mit Screen Rant am Set von "Spider-Man: Homecoming" sprach Holland über seine Vorliebe für Doc Ock, den er 2021 in "Spider-Man: No Way Home" bekämpfte. Dann erwähnte er Venom und sagte: "Ich denke, Venom ist jemand, den ich eines Tages gerne vermöbeln würde." Deshalb wäre es überraschend, wenn Venom und Spider-Man nicht doch irgendwann gegeneinander antreten würden.

Ob in "Spider-Man 4", "Avengers: Secret Wars" oder einem "King in Black"-Film mit Spider-Verse-Charakteren, die gegen Knull kämpfen - es gibt viele Möglichkeiten, wie Hardy und Hollands Marvel-Charaktere nach "Venom: The Last Dance" gegeneinander antreten könnten.

Deshalb kommt Tom Hardys Aussage zu Marvel genau zur rechten Zeit

Tom Hardys Aussage auf der NYCC befeuert die Gerüchte um ein mögliches großes Marvel-Crossover. Die Frage ist, ob es ein eigenständiger Film oder Teil von "Spider-Man 4" wird. Für "Spider-Man 4" sprechen einige Gerüchte, wie etwa dass Tom Hollands Peter Parker auf Eddie Brock und Venom treffen soll.

Natürlich sind das bisher nur Gerüchte. Doch auch das Treffen von Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland in "Spider-Man: No Way Home" begann als unmöglich erscheinendes Gerücht. Die Fans sollten von Hardys Besuch auf der NYCC eines ganz klar mitnehmen: Er ist jederzeit bereit, für ein solches Crossover zurückzukehren. Das gilt unabhängig davon, wie das Schicksal von Eddie Brock in "Venom: The Last Dance" aussieht. Außerdem gab Regisseurin Kelly Marcel einen deutlicheren Hinweis, indem sie betonte, dass die Fans sich auf weitere Symbionten-Geschichten freuen dürfen.