"Venom 3": Erwartet uns ein Crossover mit Spiderman?

Seit dem 24. Oktober läuft "Venom 3: The Last Dance" in den deutschen Kinos. Wird es nach dem Film Marvel-like eine Post-Credit-Szene geben, die womöglich einen Hinweis auf ein kommendes Crossover mit Spiderman gibt? Lohnt es sich, nach dem Film im Kino sitzen zu bleiben?

Darum geht es in "Venom 3: The Last Dance"

"Venom: The Last Dance" knüpft unmittelbar an die Ereignisse von Teil zwei "Venom: Let There Be Carnage" an. Eddie Brock (Tom Hardy) und sein symbiotischer Partner Venom sind auf der Flucht. Verfolgt werden sie nicht nur von menschlichen Sicherheitskräften, sondern auch Venoms eigener Spezies. Die Reise führt das ungleiche Duo unter anderem nach Las Vegas und zu der berüchtigten Area 51, die bald von der Regierung geschlossen werden soll.

Gelingt es Eddie und Venom unbeschadet aus der Verfolgungsjagd herauszukommen? Man darf gespannt sein.

Post-Credit-Szenen bei den bisherigen "Venom"-Filmen

Beide bisherigen "Venom"-Filme hatten ebenfalls Post-Credit-Szenen. Nach dem Abspann des ersten Teils bekommen die Zuschauer:innen einen spannenden Ausblick auf den nächsten großen Gegenspieler von Venom: Der psychopathisch wirkende Serienmörder Cletus Kasady (Woody Harrelson). In der Post-Credit-Szene besucht Eddie Brock das San Quentin State Prison, um ein Interview mit dem berüchtigten Verbrecher zu führen. Eddie soll herausfinden, wo Cletus seine Opfer vergraben hat.

Während des Gesprächs sagt Kasady zu Eddie: "Wenn ich hier rauskomme – und das werde ich –, wird ein Blutbad geschehen". Im englischen Original: "There's gonna be carnage" - eine klare Anspielung darauf, dass Kasady in Teil zwei zu Carnage wird, eine noch gefährlichere Symbiose als Venom selbst.

Die Post-Credit-Szene im zweiten "Venom"-Film war besonders aufregend, da sie einen direkten Zusammenhang mit dem größeren Marvel Cinematic Universe (MCU) andeutete. In der Szene sehen wir Eddie und Venom in einem Hotelzimmer, während sie vor dem Fernseher entspannen.

Plötzlich gibt es eine merkwürdige Erschütterung, und die Umgebung ändert sich. Der Raum sieht plötzlich anders aus, im Fernsehen läuft ein Bericht über Spider-Man, genauer gesagt über Peter Parker (Tom Holland), dessen Identität wie beim Ende von "Spiderman: Far From Home", öffentlich gemacht wurde.

Venom sieht Peter auf dem Bildschirm und reagiert mit einem interessierten "Dieser Typ!" und schleckt den Bildschirm ab. Eine Szene, die viel Interpretations-Freiraum lässt. Und womöglich ein Hinweis, dass Venom und Eddie Brock jetzt Teil des MCU sind und in zukünftigen "Spiderman"-Filmen auftauchen könnten?

Spoiler-Warnung zu "Venom 3: The Last Dance" Ab hier bitte nur weiterlesen, wenn du mit Spoilern zu "Venom 3: The Last Dance" klar kommst. © ddp/Capital Pictures

Das passiert in der Post-Credit-Szene bei "Venom 3"

Eins vorweg: Es lohnt sich auf jeden Fall nach dem Film im Kino sitzen zu bleiben. Denn es gibt sogar zwei Szenen für geduldige und aufmerksame Fans.

In der Mid-Credit-Szene, also zwischen dem animierten und dem normalen Abspann, bekommen die Zuschauer:innen endlich das Gesicht von Knull zu sehen, der während des ganzen Filmes angeteasert wurde. Knull ist eine uralte, bösartige Gottheit im Marvel-Universum und der Schöpfer der Symbionten, zu denen auch Venom gehört. Wird er vielleicht der neue Superschurke?

Wer auch noch die Post-Credit-Szene abwarten möchte, kann sich auf einen kurzen Auftritt eines Fan-Lieblings freuen. Sie gibt zwar keinen Anlass zu weiterer Spekulation, ist aber einen kleinen Schmunzler wert. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten 😏.