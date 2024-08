Schauspieler Vince Vaughn findet, dass Comedys früher mehr Spaß gemacht haben. Im Interview erklärte der 54-jährige "Die Hochzeits-Crasher"-Star, dass heutige Comedys oft "zu verkopft" seien. Zum Glück gibt es auf Joyn jede Menge Comedy-Klassiker für eine ordentliche Portion Nostalgie!

Anzeige

Vince Vaughn und die goldene Ära der "Raunchy Comedys"

"Raunchy Comedys" sorgten in den 2000er-Jahren für klingende Kino-Kassen und ikonische TV-Serien. Losgetreten von "American Pie" oder "Sex And The City" wurde das Konzept, schlüpfrige Witze zu reißen, zum Erfolgstrend. Vince Vaughn hatte ihm seinen Durchbruch in Hollywood zu verdanken. Er spielte in "Swingers" (1996) seine erste Comedy-Hauptrolle und landete seine größten Erfolge in dem Segment der romantisch-frivolen Schenkelklopfer: "Zoolander" (2001), "Voll auf die Nüsse" (2004), "Die Hochzeits-Crasher" (2005), "Trennung mit Hindernissen" (2006) oder "All Inclusive" (2009).



Kein Wunder, dass er der "guten, alten Comedy-Zeit" nachtrauert. Und er hat nicht unrecht, denn auf Joyn laufen die Beweise, dass es Comedys früher richtig in sich hatten.

Anzeige

Anzeige

Vince Vaughn: "Die Leute wollen lachen"

Im "Hot Ones"-Interview warf Vaughn jüngst den Verantwortlichen in den Film- und TV-Studios "mangelnden Mut" vor. Die neuen Comedys seien "viel zu verkopft" und orientierten sich an einem "Reißbrett-Schema", das wahre Kreativität und schrägen Witz verhindere. "Die Angst der Leute, gefeuert zu werden, ist viel größer als ihr Wunsch, etwas wirklich Tolles zu kreiern." So bremsten sich die Studios selbst aus.



Häufig sei es wichtiger, dass krampfhaft ein Bezug zu einer bestehenden Vorlage, einem "geistigen Eigentum" gesucht werde. Vaughn nannte als Beispiel "Battleship". Dem bekannten Spiel (Schiffe versenken) wurde ein gleichnamiger Spielfilm übergestülpt - der postwendend von der Kritik zerrissen wurde.



Laut Vaughn seien die Zuschauer:innen die Leidtragenden. Denn die seien ganz anders zu begeistern. Er meint: "Die Leute wollen lachen, die Leute wollen sich Sachen ansehen, die sich ein bisschen gefährlich anfühlen oder Grenzen überschreiten."



Aber hey, da gibt es auf Joyn ja ein paar wunderschöne Beispiele zu sehen!

"Friends": Eine der größten Kult-Serien aller Zeiten

"Friends" startete 1994 und machte durch seinen Erfolg andere Beziehungsserien wie "How I Met Your Mother" erst möglich. Die Serie machte Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer zu Superstars und räumte insgesamt 56 Auszeichnungen ab, darunter sechs Emmys, einen Golden Globe und zwölf People's Choice Awards. Auf Joyn ist die zehnte und letzte Staffel der Kult-Serie zu sehen.



Comedy-Factor: 🤣🤣

Anzeige

Anzeige

"Scrubs": DIE witzigste Arztserie

"Scrubs" startete 2001 und war eine Revolution, weil die Dramedy-Serie erfolgreiche Krankenhausserien wie "Emergency Room" oder "Grey's Anatomy" auf die Schippe nahm und den Krankenhausalltag deutlich humorvoller und schräger zeigte. Zach Braff stieg als Hauptdarsteller zu einem der bestbezahlten Serien-Stars auf. Joyn zeigt die Staffeln drei und vier (von neun).



Comedy-Factor: 🤣🤣🤣

Anzeige

Anzeige

"jerks.": Serien-Revolution aus Deutschland

"jerks." müsste für Vince Vaughn eine Offenbarung sein. Denn da wurde etwas komplett Neues probiert - mit überwältigendem Erfolg. Die deutsche Serie handelt von Christian Ulmen und Fahri Yardim, die sehr eng befreundet sind. Beide versuchen ihre Alltagsprobleme mit Leichtigkeit zu bewältigen, was jedoch nicht immer klappt. Im Gegenteil: Es wird mit Anlauf und oft aufgrund haarsträubender Notlügen regelrecht mit Anlauf in Fettnäpfe getreten.



Die Serie ging 2017 an den Start, das Vorbild, die dänische Serie "Klovn" schon 2007, mitten im Hoch der "raunchy" Comedys. Auf Joyn gibt es alle fünf Staffeln von "jerks." zu sehen.



Comedy-Factor: 🤣🤣🙈

Anzeige

"INTIMATE.": Der "kleine Brunder" von "jerks."

"INTIMATE." dreht die Fremdscham-Spirale noch ein bisschen weiter. Die (Anti-)Helden sind die Hamburger Freunde Bruno Alexander, Oskar Belton, Emil Belton, Leo Fuchs und Max Mattis, die 2017 ihre Serien-Idee zunächst erfolgreich auf YouTube luden. Es geht um Eifersucht, Betrug, Spannervideos, Mobbing, Sex, miese Jobs und Geschlechtskrankheiten. Eins ist gewiss: Vince Vaughn würde seinen Spaß dran haben. Auf Joyn sind alle acht Episoden der (bislang) einzigen Staffel der Serie zu sehen.



Comedy-Factor: 🤣🤣🙈

"Ritter Jamal": Geschichte und Comedy zugleich

Zwei Highlights von den von Vince Vaughn gewünschten Komödien, die "Grenzen überschreiten", gibt es auf Joyn zu sehen: "Ritter Jamal - Eine schwarze Komödie" und "Ted". Erstere, eine Komödie um Jamal Walker (Martin Lawrence), den es als sympathischen Loser in das England des Jahres 1328 verschlägt, stammt aus dem Jahr 2001 - der Frühphase der schrägen Komödien.



Comedy-Factor: 🤣🤣

"Ted": Der obszönste Teddybär wurde zum Kult-Helden

"Ted" dagegen kam 2012, in der Hochphase der respektlosen Komödien, ins Kino - und wurde nicht nur die respektloseste, sondern auch eine der erfolgreichsten Komödien überhaupt. Den Machern war kaum etwas heilig, denn der namensgebende Held ist nicht nur ein lebender Teddybär, sondern vulgär sowie den Drogen und dem weiblichen Geschlecht sehr zugewandt. Mark Wahlberg gibt den menschlichen Kumpel von Ted, die ein absolutes "Top-Team Chaos" sind, unter dem vor allem Mila Kunis als Johns Freundin Lori zu leiden hat.



"Ted" wurde zu einem überraschenden Sensationserfolg, der eine Kino-Fortsetzung und eine TV-Serie nach sich zog. Beides gibt es auf Joyn, also unbedingt anschauen!



Comedy-Factor: 🤣🤣😱