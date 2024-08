Wenn Polizist Franz Eberhofer das Wort Mord hört, muss er was Deftiges von Oma essen. Die Krimireihe von Rita Falk ist auch auf der Leinwand ein köstliches Vergnügen. Doch die Reihenfolge der Filme ist anders als die der Bücher. Hast du alle gesehen?

Elf Eberhofer-Bücher, neun Filme - und einer in Planung

Stellt sich Rita Falk die Figur des Eberhofer vor, denkt sie an Schauspieler Sebastian Bezzel. Gibt es ein tolleres Kompliment für einen Darsteller? 2010 veröffentlichte die Autorin aus Oberammergau ihren ersten Eberhofer-Krimi, der in kürzester Zeit auf Platz 6 der Spiegel-Bestsellerliste landete: "Winterkartoffelknödel". Seitdem erscheint jährlich eine neue Geschichte um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer, seinen besten Freund Rudi Birkenberger, die Oma, den Papa, die Susi und Bruder Leopold.



Seit 2013 ermittelt der Franz auch auf der Leinwand. Sein erster Fall allerdings war nicht "Winterkartoffelknödel", sondern "Dampfnudelblues". Ein kleiner Change in der Reihenfolge, der nicht die einzige Abweichung vom Buch bleiben sollte. Im Film ermittelte der Franz nicht immer so nah am Vorbild, wie Autorin Rita Falk sich das gewünscht hätte.



Ob vorlagengetreu oder nicht: Das Erfolgsrezept der Filme ist ganz klar die erstklassige Besetzung. Hauptdarsteller Sebastian Bezzel in der Rolle des urbayerischen Sheriffs, Simon Schwarz als BFF Rudi und Lisa Maria Potthoff als Gemeindesekretärin und Gspusi vom Franz. Dass in der Provinz bestialisch gemordet wird, gerät bei so viel Protagonisten-Power fast in den Hintergrund.

Du bist Sebastian-Bezzel-Fan? In welchem Kinderfilm er einen tierischen Gauner synchronisiert, kannst du in unseren Film-Empfehlungen für die ganze Familie lesen. Außerdem auf Joyn: die Renovierungskomödie "Schlimmer geht immer" mit Sebastian Bezzel.

Warum wurden nicht alle Bücher verfilmt?

In der Chronologie der Romanvorlagen wurden zwei Bücher ausgelassen: "Zwetschgendatschikomplott" und "Weißwurstconnection". Offenbar wollte das Filmteam der Constantin die Storyline straffen. Im Buch "Zwetschendatschikompott" geht es ausführlich um Susis Schwangerschaft und auch der achte Eberhofer-Fall "Weißwurstconnection" wollte offenbar nicht so recht in das Konzept der Produktionsfirma passen - obwohl es ein recht klassischer Fall ist. Dem Erfolg tut der Mut zur Lücke keinen Abbruch: Mehr als 10 Millionen Menschen verfolgten die Ermittlungen des bayerischen Provinz-Sheriffs in der 9-teiligen Filmreihe. Den bisher größten Erfolg erzielte die jüngste Adaption "Rehragout-Rendezvous" mit 1,5 Millionen Besucher:innen im Kino. Im Herbst 2025 sollen die Dreharbeiten zum Film "Steckerlfischfiasko" starten, Kino-Premiere ist für Sommer 2026 vorgesehen.

Fun Fact: In der Verfilmung "Rehragout-Rendezvous" servieren die Filmemacher den Fans doch noch ein wenig "Zwetschgendatschikomplott": Als eine Krähe mit einem menschlichen Ohr im Schnabel auf die Windschutzscheibe des Polizeiwagens fliegt, erinnert das an eine Szene aus "Zwetschgendatschikomplott", in der eine Krähe einen abgetrennten Finger auf Rudis Balkon im Münchner Schlachthofviertel ablegt.

Die richtige Reihenfolge der Eberhofer-Filme

2013: "Dampfnudelblues"

2014: "Winterkartoffelknödel"

2016: "Schweinskopf al dente"

2017: "Grießnockerlaffäre"

2018: "Sauerkrautkoma"

2019: "Leberkäsjunkie"

2021: "Kaiserschmarrndrama"

2022: "Guglhupfgeschwader"

2023: "Rehragout-Rendezvous"

2026: "Steckerlfischfiasko" ab Sommer 2026 im Kino

Darum geht es in "Rehragout-Rendezvous"

In Niederkaltenkirchen wird unter erschwerten Bedingungen ermittelt. "Was gibt’s zum Essen?" Nix. Die Oma kocht nicht mehr.” Spätestens jetzt wird Fans klar: Franz ist in Not. Wenn’s im niedersten Niederbayern keine Schweinsbraten mit Knödeln, Kalbshaxn und Krautwickerl gibt, können auch keine polizeilichen Ermittlungen mehr stattfinden. Selbst wenn es sich um Mord handelt.

Während die Oma streikt und Susi ihre Verführungskünste perfektionieren will, wird der Steckenbiller vermisst. Als auf einem Acker ein zerstückelter Toter gefunden wird, ahnt man schon, um wen es sich handelt. Dummerweise hat Eberhofer wenig Zeit für Ermittlungen, denn seine neue Chefin Susi hat seine Arbeitsstunden um die Hälfte gekürzt, damit Franz sich mehr um den gemeinsamen Sohn Paul kümmern kann. Dann nervt auch noch Rudi, der auf die Belohnung aus ist. Ob Franz zuerst herausfindet, wer den Steckenbiller zerhäckselt hat?