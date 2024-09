Von "Vampire Diaries" bis "Der Upir": Das sind die besten Vampir-Serien auf Joyn

Seit Bram Stokers "Dracula" sind Blutsauger aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Romantik und Verführung, Übernatürliches und Abgründe: Diese fünf modernen Vampir-Serien auf Joyn zeigen Biss!

Anzeige

Die Welt der Untoten - jetzt auf Joyn! Vampir-Serien und -Filme Es wird bissig auf Joyn. Streame jetzt kostenlos Filme und Serien aus der Vampir-Welt!

Anzeige

Anzeige

"Vampire Diaries"

Diese Serie ist ein Klassiker. Die Mischung aus Liebesdrama und Spannung war acht Staffeln lang ein echter Publikumsliebling. "Vampire Diaries" spielt in der mysteriösen Kleinstadt Mystic Falls, in der übernatürliche Kreaturen wie Vampire, Hexen und Werwölfe ihr Unwesen treiben. Im Mittelpunkt steht Elena Gilbert (Nina Dobrev), ein Mädchen, das nach dem Tod ihrer Eltern in eine Welt voller Gefahren und Geheimnisse gezogen wird, als sie sich in den Vampir Stefan Salvatore (Paul Wesley) verliebt. Doch Stefans gefährlicher, attraktiver Bruder Damon (Ian Somerhalder) stellt bald alles auf den Kopf. Ein Liebesdreieck mit Biss! Die Serie ist bekannt für ihre schnellen Wendungen, emotionalen Höhepunkte und die komplexen Beziehungen zwischen den Charakteren.

Anzeige

Anzeige

"The Originals"

Dieses Spin-off der "Vampire Diaries" konzentriert sich auf die Mikaelson-Familie, die ersten und ältesten Vampire der Welt! Die Handlung spielt hauptsächlich in New Orleans, einer Stadt, die reich an Geschichte und übernatürlichen Geheimnissen ist. Klaus Mikaelson (Joseph Morgan), das Oberhaupt der Familie, kehrt nach Jahren zurück, um die Kontrolle über die Stadt und seine Familie wiederzuerlangen. Doch alte und neue Feinde lauern überall, und Klaus muss sowohl seine Herrschaft als auch seine Tochter Hope vor Gefahren schützen. Die Serie ist düsterer als "Vampire Diaries" und umfasst fünf Staffeln.

"Legacies"

"Legacies" setzt in vier Staffeln die Geschichte der Mikaelson-Familie fort, konzentriert sich aber auf die nächste Generation von übernatürlichen Wesen, die an der Salvatore School for the Young and Gifted unterrichtet werden. Die Hauptfigur Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), Tochter von Klaus Mikaelson, ist eine mächtige Hybride aus Vampir, Werwolf und Hexe. Gemeinsam mit ihren Freund:innen muss sie nicht nur mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens umgehen, sondern auch gegen gefährliche Kreaturen kämpfen, die die Schule bedrohen. "Legacies" bringt ein bisschen Teenie-Drama in das Vampir-Universum, setzt aber gleichzeitig auf die emotionalen und übernatürlichen Aspekte, die die Vorgänger so erfolgreich machten.

Anzeige

Anzeige

"What We Do in the Shadows"

Die Comedy-Serie, die auf dem gleichnamigen Film von Taika Waititi und Jemaine Clement basiert, bietet einen humorvollen Einblick in das Leben von vier Vampiren (gespielt von Natasia Demetriou, Matt Berry, Kayvan Novak und Mark Proksch), die seit Jahrhunderten zusammen in einer Wohngemeinschaft in Staten Island, New York, leben. Die Serie wurde im Mockumentary-Stil gedreht, was bedeutet, dass sie wie eine Dokumentation inszeniert ist, aber rein fiktive und komödiantische Inhalte zeigt. "What We Do in the Shadows" thematisiert die alltäglichen Herausforderungen, denen Vampire in der modernen Welt gegenüberstehen, wie zum Beispiel den Umgang mit Technologie oder modernen gesellschaftlichen Normen. Die Charaktere treffen auf übernatürliche Wesen wie Werwölfe oder Hexen, doch gruselig wird es trotzdem nicht wirklich. Dafür sind Lacher garantiert. Auf Joyn PLUS+ kannst du die ersten vier Staffeln streamen.

"Der Upir"

Auch die neueste Vampir-Serie auf Joyn zeigt Humor: Sie handelt vom Burger-Buden-Besitzer Eddie (Fahri Yardim), der bei einer Wohnungsbesichtigung vom Vampir Igor (Rocko Schamoni) gebissen wird. Um seine Mutation zu verhindern, legt sich Eddie mächtig ins Zeug und wird zum Diener von Meister Igor. Beste Voraussetzungen für erstklassige Unterhaltung: Ab Mittwoch, 18. September, ist die erste Staffel von "Der Upir" mit acht Folgen auf Joyn zu sehen.!