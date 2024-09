Von wegen Sylvester Stallone: Welche Stars im Gespräch für "Rocky" waren

Im Ring: Rocky vs. Queen

Sylvester Stallone ließ "Eye Of The Tiger" für Rocky komponieren: Die Geschichte hinter dem Song!

Wer an Rocky denkt, hat sofort "Eye Of The Tiger" von Survivor im Ohr. Der Titelsong zu "Rocky III" wurde 1982 zum Mega-Hit, obwohl er ursprünglich gar nicht geplant war. Denn die Band Queen machte alles ein wenig kompliziert ...