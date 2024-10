Warum wir "Vampire Diaries"-Star Caroline Forbes nicht in "Legacies" sehen können!

Caroline Elizabeth Forbes ist eine der zentralen Figuren in "Vampire Diaries" und spielt eine wichtige Rolle in "The Originals". In "Legacies" wird sie lediglich häufig erwähnt. Es gibt verschiedene Theorien, woran das liegen könnte.

Wer ist Caroline Forbes?

Fans des "Vampire Diaries"-Universums werden Caroline Elizabeth Forbes, wie sie mit vollem Namen heißt, schon gut kennen. Denn sie erscheint zum ersten Mal in der Pilotfolge von "Vampire Diaries".

Carolines Geschichte beginnt als beliebte Schülerin, aber dennoch unsichere Teenagerin. Sie wird im Laufe der Serie zu einer starken, selbstbewussten und verantwortungsbewussten Frau.

Sie wächst in ihre Rolle als Freundin, Anführerin, schließlich Mutter und sogar Mentorin hinein. Erst als Mensch und später als Vampir findet sie Erfüllung in ihrer Rolle als Beschützerin jener, die ihr am Herzen liegen.

Als solche trägt sie entscheidend zur Handlung von "Vampire Diaries" und "The Originals" bei. Aber checken wir erst mal etwas genauer, was Caroline in den ersten Serien erlebt, um besser zu verstehen, warum sie in "Legacies" abwesend bleibt.

Caroline in "Vampire Diaries"

⚠️Achtung Spoiler⚠️

Zu Beginn der Serie wird Caroline als etwas oberflächlich dargestellt. Sie fühlt sich oft verunsichert, weil sie denkt, im Schatten von Elena Gilbert zu stehen. Dabei sind die beiden eigentlich beste Freundinnen.

In Staffel zwei verändert sich ihre Persönlichkeit drastisch, nachdem sich Caroline nach einem Angriff von Katherine Pierce in einen Vampir verwandelt. Mit ihrer Verwandlung wird Caroline stärker, selbstbewusster und übernimmt die Rolle der Beschützerin ihrer Liebsten. Sie entwickelt sich zu einer mitfühlenden Vampirin, die trotz ihrer neuen Macht ihren moralischen Kompass behält. Nach dem Tod ihrer Mutter, Sheriff Liz Forbes, wächst auch Carolines Rolle in der kleinen Gemeinde von Mystic Falls.

In Staffel sieben, wird sie zur Leihmutter für die Zwillingstöchter von Alaric Saltzman und seiner verstorbenen Verlobten Jo. Sie bringt die Zwillinge Josie und Lizzie Saltzman zur Welt und erzieht sie gemeinsam mit Alaric, ohne eine romantische Beziehung mit ihm einzugehen. Denn ihr Herz gehört einem anderen.

Zu Beginn der Serie hat sie außerdem einige mehr oder weniger stabile Beziehungen und Romanzen. Die große Liebe findet sie schließlich in Stefan Salvatore, den sie in Staffel acht von "Vampire Diaries" heiratet.

Nach Stefans Tod entscheidet sie sich, in Mystic Falls zu bleiben und sich in der Salvatore School for the Young and Gifted um Kinder mit übernatürlichen Kräften zu kümmern, darunter sind auch ihre eigenen Töchter.

Caroline in "The Originals"

Caroline fungiert auch in "The Originals" noch als Co-Leiterin der Salvatore School und als Mentorin für die Schüler:innen mit übernatürlichen Kräften. Stärker präsent wird sie aber erst gegen Ende der Handlung.

Sie taucht in der letzten Staffel von "The Originals" nochmals an der Seite von Klaus Mikaelson auf. Caroline und Klaus hatten nämlich in "Vampire Diaries" schon eine flüchtige, aber komplexe Beziehung, bei der Klaus tiefe Gefühle für sie entwickelt hatte. An diese Liebesgeschichte knüpfen die Autor:innen gegen Ende von "The Originals" wieder an. Caroline unterstützt Klaus in den letzten Momenten seines Lebens, als dieser beschließt, sich selbst zu opfern, um seine Tochter Hope zu retten.

Warum taucht Caroline nicht in "Legacies" auf?

Caroline ist also Leihmutter der Zwillinge Lizzie und Josie, Co-Parent für Alaric, Exfrau von Stefan Salvatore und Mitbegründerin der Salvatore School. Sie wäre durchaus eine wichtige Figur, die in "Legacies" eine nicht allzu kleine Rolle einnehmen könnte. Trotzdem erscheint sie gar nicht. Zumindest nicht persönlich. Die verschiedenen Figuren der Serie sprechen lediglich über sie.

In der Serie wird erwähnt, dass sie sich auf eine weltweite Mission begeben hat, um Antworten zu finden und damit ihren Töchtern zu helfen. Josie und Lizzie sollen als Mitglieder der Gemini-Linie nämlich in einem Ritual der Zusammenführung gegeneinander antreten. Vom Zusammenführungsritual für Zwillinge der Gemini-Linie war auch schon ihre biologische Mutter Jo in "Vampire Diaries" betroffen.

Sobald die Hexen das Alter von 22 Jahren erreichen, zwingt das Ritual die beiden, ihre magischen Kräfte gegeneinander einzusetzen, bis eine von ihnen die Energie und Macht der anderen absorbiert.

Caroline will ihre Töchter davor schützen und sucht weltweit nach Möglichkeiten und Wegen, um dem Ritual zu entkommen.

Die Theorie zur Abwesenheit von Caroline

Candice King, die Schauspielerin, die Caroline verkörpert, hat angeblich aus „persönlichen und kreativen Gründen“ nicht an den Dreharbeiten zu "Legacies" mitgewirkt.

Die Dreharbeiten für die Serie begannen im Jahr 2018, bevor die Serie erstmals am 25. Oktober 2018 ausgestrahlt wurde. Nach vier Staffeln endeten 2022 die Dreharbeiten mit einem großen Staffelfinale. Candice' kurzer Auftritt im Finale war für ihr Fans ein langersehnter und sehr emotionaler Moment. Vorher war es ihr angeblich nicht möglich, am Set dabei zu sein.

Während der vier Produktionsjahre war bei Candice privat viel los

Nach ihrer Rolle als Caroline im Vampire-Diaries-Universum wirkte sie auch in anderen Projekten mit. Sie hatte kleinere Schauspielrollen und Gastauftritte in verschiedenen TV-Shows oder Podcasts.

Vor allem aber tat sich einiges in Candice' kleiner Familie. Sie war mit dem Musiker Joe King aus der Band "The Fray" verheiratet. Nachdem sie 2016 ihre erste Tochter Florence May bekommen hatte, war sie während der Dreharbeiten zu "Legacies" erneut schwanger. Ihr zweites Kind, Josephine June King, kam 2020 zur Welt.

Candice sprach damals offen darüber, wie wichtig ihr ihre Familie ist und wie sie sich nach "Vampire Diaries" bewusst Zeit mit ihrer Familie nehmen wollte. Als "Legacies" losging, hatte sie eine zweijährige Tochter und während die Serie lief, kam schließlich noch ein Baby hinzu, während parallel eine weltweite Pandemie ausbrach. Verständlich, dass ihre Rolle als Caroline da hinten anstehen musste.

Es gibt Gerüchte, dass sie ursprünglich geplant hatte, mehr in der Serie aufzutreten, aber aufgrund von Terminschwierigkeiten, der Pandemie und ihrer Mutterschaft keine Möglichkeit fand. Candice Kings Rückkehr ins Finale war daher besonders bedeutsam und zeigte den Fans, dass sie trotz allem noch mit ihrer Figur Caroline verbunden war.

