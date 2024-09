Was du bei "Pretty Little Liars" fürs echte Leben lernen kannst

Neben Nervenkitzel und spannenden Cliffhangern serviert uns "Pretty Little Liars" auch jede Menge fiese Intrigen, Mobbing und Liebeskummer - wie uns die jugendlichen Heldinnen in ihrem Umgang mit Herausforderungen inspirieren.

Egal ob wir Romantik oder Action, Comedy oder Mystery bevorzugen, nach einem anstrengenden Tag erwarten wir von einer Serie erstmal nur Zerstreuung und Entspannung. Damit wir einer Show allerdings länger als ein Wochenende treu bleiben - und sie immer wieder Durchbingen, müssen zwei weitere Faktoren unbedingt erfüllt sein: Ein mitreißender Plot und authentische Charaktere, mit denen man auch über mehrere Staffeln hinweg mitfiebert, sich identifizieren und im besten Fall sogar noch etwas lernen kann. Und das ganz gechillt vom Sofa aus!

Im vielfältigen und umfangreichen Streaming-Angebot von Joyn sind zahlreiche Serien-Highlights dabei, die diese Kriterien erfüllen. Unter anderem auch bald der beliebte Teenie-Hit "Pretty Little Liars" (ab de. 01.10). Die Botschaft der Mystery-Serie um 5 Highschool-Schülerinnen, die vom anonymen Bösewicht "A" drangsaliert werden? Laut Produzentin I. Marlene King geht es darum, "dem Publikum zu zeigen, dass man mit Freundschaft alles überstehen kann", von Trennungen über Verrat bis hin zu psychischen Problemen. Die jungen Frauen halten zusammen und werden so zu positiven Vorbildern. Diese wertvollen Lebenslektionen können wir uns alle von Emily, Spencer, Hanna, Aria und Alison abschauen. Achtung, Spoiler!

1. Emily: Sei du selbst

Die queere Emily Fields (Shay Mitchell) hadert mit ihrer Identität. In der ersten Staffel fällt es ihr schwer, sich als lesbisch zu outen. Sie hat Angst vor den Reaktionen ihrer Familie, vor allem ihrer Mutter, die sehr ablehnend reagiert. Doch Emily lernt, für sich einzustehen und ihre Sexualität ohne Scham zu erleben. Ihre Storyline vermittelt eindrücklich, wie wichtig es ist, sich selbst zu akzeptieren. Egal, welche Herausforderungen man dafür bewältigen muss: Das echte Leben beginnt erst, wenn man zu seinem wahren Ich steht.

2. Spencer: Ehrgeiz ist gut, Balance ist besser

Sie ist die Smarte der Gruppe, hochintelligent und fokussiert. Ihr extremer Perfektionismus treibt sie dazu, immer neue Höchstleistungen abzuliefern um den Ansprüchen ihrer Eltern zu genügen. Getrieben von ihrem Wunsch nach Erfolg in der Schule, im Privaten und auf der Suche nach "A" setzt sich Spencer Hastings (Troian Bellisario) permanent unter Druck, was sie seelisch stark belastet und zur Tablettensucht führt. Erst in den letzten beiden Staffeln erkennt sie, dass sie nicht immer die Beste sein muss und es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Spencers Geschichte lehrt uns, im Streben nach Anerkennung Selbstfürsorge und Gesundheit, sowie innerste Bedürfnisse und Sehnsüchte nicht aus den Augen zu verlieren.

3. Hanna: Wahre Schönheit kommt von innen

Nach außen hin wirkt Hanna Marin (Ashley Benson) wie eine selbstbewusste junge Frau, die genau weiß, was sie will. Immer wieder sieht man allerdings in Rückblenden, wie sie mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte und deswegen gehänselt wurde. Obwohl sie inzwischen abgenommen hat und zu den beliebten Schüler:innen an der Rosewood High gehört, steckt das unsichere Mädchen immer noch in ihr. Es dauert eine ganze Weile, bis sie ihre Selbstzweifel überwindet und erkennt, dass ihre echten Freund:innen sie nicht nach Äußerlichkeiten bewerten, sondern sie wegen ihrer Warmherzigkeit, ihrem Humor und ihrer Willensstärke schätzen. Und ja, auch wenn Hanna, die Figur in PLL ist, die wir am meisten um ihre stylishen Outfits beneiden, lernen wir doch von ihr: Investiere mehr Zeit in deine persönliche Entwicklung als in deine Garderobe!

4. Aria: Kommunikation ist die Basis für eine gelungene Beziehung

Es gab auch zum Start der Serie 2010 schon zahlreiche Stimmen, die die Romanze von Schülerin Aria Montgomery (Lucy Hale) und ihrem Englischlehrer Ezra Fitz (Ian Harding) als creepy und unpassend empfanden. Tatsächlich resultieren die größten Krisen von #Ezria aber nicht aus dem Altersunterschied. Viele Konflikte und Probleme beruhen auf einer Mischung aus Geheimnissen und schlechter Kommunikation. Sie müssen schmerzhaft erfahren: Selbst die größte Liebe kann Lügen nicht einfach verzeihen. Unabhängig davon, was man von dem Serienpaar hält, kann man also dennoch ein Learning aus ihrer Liaison ziehen: Offene Gespräche und Vertrauen sind das Fundament einer stabilen Partnerschaft.

5. Alison: Jede:r hat eine zweite Chance verdient

Alison DiLaurentis (Sasha Pieterse) ist das klassische "Mean Girl" - manipulativ, gemein und scheinbar skrupellos. Nach ihrer überraschenden Rückkehr von den Toten gibt sie sich allerdings reumütig und versucht das Vertrauen ihrer Clique zurückzugewinnen. Sie lässt ihre Vergangenheit als Bully mit all den Lügen und Intrigen mithilfe ihrer Freundinnen endgültig hinter sich. Niemand ist fehlerfrei, aber man kann sich ändern, wenn man wahrhaftig bereit ist, an sich zu arbeiten. Es ist nie zu spät, einen Neuanfang zu wagen, wenn man Menschen um sich hat, die einem vergeben und unterstützen.

