Was wahre Freundschaft ausmacht: 5 Aktionen, die Ross zum besten Freund machen!

Die sechs Hauptfiguren aus der Serie "Friends" haben Generationen von Freundschaften geprägt. Einer sticht mit seinen loyalen und klugen Aktionen heraus: Ross Geller, gespielt von David Schwimmer. Was ihn zum besten Freund aller Zeiten macht!

Anzeige

➡ Schau dir die Serie "Friends" jetzt auf Joyn an!

Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston), Chandler Bing (Matthew Perry), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) und Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) sind für viele mehr als nur die Charaktere aus "Friends". Bis heute gilt die Clique aus den 90ern als die Ur-Sitcom schlechthin. Sie ist die perfekte Mischung aus Comedy, Emotionen und dem unvergleichlichen Gefühl von Freundschaft.

Die sechs Freund:innen können sich immer aufeinander verlassen. Einer von ihnen hat mit seiner herzerfrischenden Art alle verzaubert. Auf den ersten Blick wirkt Ross zwar recht pragmatisch, hin und wieder egoistisch, etwas steif und sogar langweilig, doch wer genauer hinsieht, merkt schnell, dass er alles für seine besten Freund:innen tut. Zugegeben, in der Liebe hat Ross kein gutes Händchen und lange absolut keinen Plan. Doch der heiratsfreudige Paläontologe - der in der Serie "Friends" insgesamt dreimal verheiratet ist - ist ein echt guter Freund. Einen Freund wie Ross Geller wünscht sich jede:r. Diese fünf Aktionen beweisen, was für ein liebenswürdiger und starker Charakter in Ross steckt.

1. Ross besorgt Joey einen Job im Museum

Zugegeben, im Museum Führungen für Schulklassen anzubieten, klingt für die meisten nicht nach einem Traumjob. Doch sein Freund Joey, der als Schauspieler gerade eine Flaute erlebt und sich mit seinem Beruf nicht über Wasser halten kann, profitiert von Ross' beruflichen Support.

Klar, dass der etwas begriffsstutzige Joey auch bei der Museums-Tour einiges durcheinanderbringt. Echten "Friends"-Fans ist bei dieser Aktion eine Sache besonders im Gedächtnis geblieben: In der Mittagspause bricht Ross mit den sozialen Regeln des Museums und steht zu seinem Freund Joey. Normalerweise sitzen Wissenschaftler:innen und Hilfskräfte des Museums getrennt. Doch Ross überwindet diese Schranken: Er setzt sich als Doktor der Paläontologe neben seinen Freund, der "nur" als Museumsführer dort arbeitet. Wahre Freundschaft lebt von solchen Ross-Geller-Momenten, die zeigen, dass Freundschaft Brücken überwinden kann.

Im Clip: Rührende Worte seiner "Friends"-Kollegen für Matthew Perry (†54)

Anzeige

Anzeige

2. Er rettet Phoebe aus einer unangenehmen Situation

Als die Freund:innen in Staffel fünf über frühere Thanksgiving-Erlebnisse sprechen, fällt die spirituelle Phoebe mal wieder aus dem Rahmen. Sie berichtet, in einem früheren Leben als Krankenschwester in einem Feld-Lazarett gearbeitet zu haben und sorgt damit für Verwirrung. Ross rettet die Situation gekonnt. Er macht ihr weder Vorwürfe noch zweifelt er ihre Meinung an - sondern akzeptiert Phoebes kleine Macken und etwas schrullige Art.

Superheld Ross verhindert, dass seine Freundin bloßgestellt wird oder es zu unangenehmen Fragen kommt. Ein echter Freund versucht eben so respektvoll wie möglich auf kleine Eigenarten zu reagieren.

Auch interessant: Wie tragisch das Leben von "Friends"-Star Matthew Perry wirklich war und wie sich seine "Friends"-Kolleg:innen an ihn erinnern. Außerdem: Wie die Ermittlungen zum Tod von Matthew Perry abgeschlossen wurden und wer die Millionen des "Friends"-Stars erben wird.

3. Er verzichtet für Joey auf ein Date

Als Joey in Staffel neun Charlie Wheeler datet, obwohl Ross sie unglaublich gut findet, will er sich nicht vordrängen. Auch wenn Ross und Charlie als Wissenschaftler:innen anscheinend perfekt zusammenpassen, beide als Professor:innen arbeiten und dieselben Interessen haben, steckt Ross zurück, um dem Glück seines Freundes nicht im Weg zu stehen. Im Gegenteil: Er verteidigt seinen Freund sogar vor Charlie und rückt ihn in ein gutes Licht. Auch wenn sich die Sache anschließend etwas anders entwickelt, zeugt diese Freundschafts-Geste von absoluter Größe!

Anzeige

4. Ross überzeugt Rachels Chef von ihrem Können

In Staffel zehn setzt Ross alle Hebel in Bewegung, damit seine Freundin und die Mutter seines Kindes in seiner Nähe bleibt und nicht wegzieht. Ross spricht sogar mit Rachels ehemaligem Chef, damit sie ihren alten Job zurückbekommt. Als der anfangs eher skeptisch wirkt, verspricht Ross, seinem Sohn einen Überraschungs-Besuch im Museum für Naturgeschichte zu ermöglichen. Dieser Einsatz für seine Freundin und die Liebe seines Lebens wirkt zunächst super egoistisch, doch dann wird klar, dass er denkt, dass es für Rachel wirklich das Beste ist. In allen "Friends"-Folgen wird klar, dass die Liebes-Beziehung zwischen Rachel und Ross eben auch auf Freundschaft beruht.

Anzeige

5. Er stellt Joeys Gefühle über sein Ego

Als sich Joey in der achten Staffel in Rachel verliebt, fällt Ross aus allen Wolken. Schließlich handelt es sich bei Rachel Green um seine Ex-Freundin, in die er schon seit der Highschool verknallt ist. Die Situation ist äußerst verzwickt, denn Rachel erwartet zudem ein Kind von Ross, die beiden sind aber kein Paar. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist er bereit, Joey und Rachel seinen Segen zu geben.

Ausschlaggebend ist die Aussage von Joey, dass er zum ersten Mal richtig verliebt ist. Das zeigt, dass Ross dem Liebesglück der beiden nicht im Weg stehen will, auch wenn er selbst noch tiefe Gefühle für seine Ex-Freundin hat. Das Glück seiner Freund:innen steht für Ross im Vordergrund. Absolut herzergreifend!

Du willst mehr Film- und Serien-Tipps? Hier findest du Serien, die perfekt für ein entspanntes Binge-Wochenende sind. Und diese 6 Filme versprechen Nervenkitzel pur und begeistern mit einem OMG-Ende, versprochen! Du magst eher True-Crime-Serien? Diese krassen Fälle wirst du nie vergessen!