Watch-Tipps zum Wochenende: 10 Serien auf Joyn zum Durchbingen

Du kennst es: Nach einem epischen Finale deiner Lieblingsserie h√§ngst du voll im Cliffhanger! Google zeigt dir dann: Zwei Jahre Wartezeit bis zur n√§chsten Staffel. Jetzt hei√üt es Geduld haben ‚Ķ Aber nicht bei Joyn! Hier gibt's Serien, die du direkt durchbingen kannst. ūüėČ

Anzeige

Bridgerton Staffel 4 - vielleicht im Jahr 2026 oder so

Du hast die dritte Staffel von "Bridgerton" zu Ende geschaut und das packende Finale auf Netflix gesehen. Und jetzt bist du hungrig auf mehr? Verdammt, die Staffel 4 befindet sich zwar bereits in Planung, nur das genaue Veröffentlichungsdatum auf Netflix ist noch unbekannt. Ein Erscheinen vor 2026 ist unwahrscheinlich.



Selbst die Showrunnerin Jess Brownell hat "The Hollywood Reporter" best√§tigt, dass die Produktion der neuen Folgen etwa zwei Jahre dauert: "Wir bem√ľhen uns, die Staffeln schneller herauszubringen, aber es dauert acht Monate, sie zu filmen und dann m√ľssen sie geschnitten werden, und dann in jeder Sprache synchronisiert."



Aber keine Sorge, wir haben da was f√ľr dich vorbereitet!

Anzeige

Anzeige

Bei welchen Serien du nicht auf die nächste Staffel warten musst

Diese Serien sind nicht nur super, sondern du kannst sie auch noch direkt weitersuchten, wuhuu:

"Killing Eve"

"Killing Eve" dreht sich um ein Katz-und-Maus-Spiel der stilvollen Profikillerin Villanelle (Jodie Comer) und der MI6-Ermittlerin Eve (Sandra Oh). © picture alliance / Everett Collection

Im Mittelpunkt von "Killing Eve" stehen zwei faszinierende Frauen: Villanelle (Jodie Comer), eine psychopathische und dennoch √§u√üerst stilvolle Profikillerin, und Eve Polastri (Sandra Oh), eine scharfsinnige MI6-Ermittlerin, die in ihrem langweiligen B√ľrojob gefangen ist. W√§hrend Eve von Villanelles r√§tselhafter Pers√∂nlichkeit angezogen wird, genie√üt Villanelle ein luxuri√∂ses High-Life, das sie sich dank ihres brutalen Berufs leisten kann. Als sich ihre Wege kreuzen, entfaltet sich ein immer intensiveres Katz-und-Maus-Spiel, das von gegenseitiger Besessenheit gepr√§gt ist.



Beide Schauspielerinnen wurden aufgrund ihrer Leistungen in der Serie mehrfach f√ľr Preise nominiert. Jodie Comer gewann 2019 sowohl einen Emmy als auch einen British Academy Television Award f√ľr ihre Rolle als Villanelle. Sandra Oh wurde ebenfalls 2019 mit einem Golden Globe Award, einem SAG Award und einem Critics‚Äô Choice Television Award f√ľr ihre Darstellung von Eve Polastri ausgezeichnet.



Genre: Action, Drama, Thriller



Staffel auf Joyn: 4

Auch interessant: Was Serien-Star Sandra Oh von einem "Grey's Anatomy"-Comeback h√§lt, erf√§hrst du hier. Und hier spricht "Grey's Anatomy"-Star Sandra Oh √ľber ihre Rolle als Dr. Cristina Yang.

‚ě° Sieh dir die Action-Thriller-Serie "Killing Eve" jetzt auf Joyn an.

Anzeige

Anzeige

"jerks."

In den Hauptrollen der Comedy-Serie "jerks." sind die deutschen Schauspieler Christian Ulmen und Fahri Yardim. © Joyn/Andr√© Kowalski

"jerks." taucht tief in den fiktiven Alltag der Schauspieler Christian Ulmen und Fahri Yardim ein, wo peinliche Situationen sich bis zur Grenze des Ertr√§glichen h√§ufen. Das Duo scheut keine Peinlichkeit, provoziert unn√∂tige Konflikte und √ľberschreitet moralische Grenzen. W√§hrend sie permanent anecken und den Begriff "Moral" neu definieren, bietet die Serie den Zuschauer:innen reichlich Gelegenheit zum Fremdsch√§men.



Genre: Comedy



Staffeln auf Joyn: 5

Schon gesehen? Bei diesem offizielles Outing stellt Jasna Fritzi Bauer aus "Jerks." ihre Freundin vor.

‚ě° Sieh dir die Serie "jerks." jetzt auf Joyn an.

Im Clip: Verdorben - jerks.

"The Royals"

K√∂nigin Helena (Elizabeth Hurley) k√§mpft um Macht und Einfluss in einer modernen k√∂niglichen Familie. © ddp/Capital Pictures

Sex, Drugs und ganz viele Intrigen: Tauche ein in die Welt von "The Royals" - inspiriert von Shakespeares "Hamlet", doch mit einem modernen Twist. In einer fiktiven K√∂nigsfamilie im heutigen England eskaliert die Situation, als der √§lteste Sohn des K√∂nigs bei einem tragischen Unfall ums Leben kommt. W√§hrend K√∂nig Simon (Vincent Regan) um seine Dynastie ringt, √ľbernimmt K√∂nigin Helena (Elizabeth Hurley) die Kontrolle. Ihr Sohn Liam (William Moseley) wird unerwartet zum Thronfolger und findet Unterst√ľtzung bei seinem loyalen Bodyguard Marcus (Ukweli Roach) und der faszinierenden Ophelia Pryce (Merritt Patterson), Tochter des amerikanischen Sicherheitschefs Ted Pryce (Oliver Milburn).



Im Mittelpunkt des k√∂niglichen Dramas steht auch die rebellische Prinzessin Eleanor (Alexandra Park), die mit ihren eigenen D√§monen k√§mpft und st√§ndig bei ihrer manipulativen Mutter Helena aneckt. W√§hrend Liam die Krone √ľbernehmen muss, denkt K√∂nig Simon laut √ľber das Ende der Monarchie nach, w√§hrend Helena um jeden Preis an der Macht festhalten will. Im Hintergrund lauert der machthungrige Bruder des K√∂nigs, Cyrus (Jake Maskall), der seine eigenen Ambitionen hegt. Ein faszinierendes Spiel aus Intrigen und Macht, das hinter den k√∂niglichen Kulissen f√ľr turbulente und auch humorvolle Momente sorgt. Wer wird am Ende den Thron besteigen?



Genre: Drama



Staffeln auf Joyn: 4

Fake Royals schön und gut, aber was machen eigentlich die richtigen Royals? Alle Infos und News zu den royalen Familien dieser Welt findest du hier.

‚ě° Sieh dir die Drama-Serie "The Royals" jetzt auf Joyn an.

Anzeige

Anzeige

"The Mentalist"

In "The Mentalist" hilft Ex-TV-Star Patrick Jane (Simon Baker) dem CBI, Verbrechen aufzukl√§ren. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS

In der Serie "The Mentalist" unterst√ľtzt der ehemalige Fernsehstar und Mentalist Patrick Jane (Simon Baker) das California Bureau of Investigation (CBI) bei der L√∂sung komplexer Kriminalf√§lle. Nach einer tragischen Familientrag√∂die, bei der seine Frau und sein Kind dem Serienm√∂rder Red John zum Opfer fielen, nutzt Jane seine einzigartigen mentalen F√§higkeiten, um Verbrecher:innen zu √ľberf√ľhren. Mit einer beeindruckenden Beobachtungsgabe und intuitiven Schlussfolgerungen l√∂st er selbst die schwierigsten F√§lle auf seine unkonventionelle Art. Doch im Zentrum seiner Arbeit steht immer noch die pers√∂nliche Jagd nach Red John. Begleite Patrick Jane und das Team des CBI unter der Leitung von Teresa Lisbon (Robin Tunney) auf ihrer packenden Mission mit spannenden Entwicklungen.



Genre: Krimi-Drama, Mystery



Staffeln auf Joyn: 7

‚ě° Sieh dir die Krimi-Serie "The Mentalist" jetzt auf Joyn an.

Anzeige

"What We Do In The Shadows"

"What We Do In The Shadows" folgt einer Gruppe aus Vampiren und ihren Diener Guillermo in ihrer skurrilen WG im modernen New York. © picture alliance / Everett Collection

Neugierig auf das geheimnisvolle Leben von Vampiren? In der Serie "What We Do In The Shadows" erh√§ltst du genau diesen Einblick. Erlebe eine skurrile Gruppe von Vampir:innen und ihren treuen Diener Guillermo (Harvey Guillen) in ihrer ungew√∂hnlichen WG in New York. Dabei begleitet eine Dokumentar-Crew die Bewohner:innen und enth√ľllt ihre gr√∂√üten Geheimnisse und allt√§glichen Sorgen als Jahrhunderte alte Blutsauger:innen.



Von der Feindschaft mit √∂rtlichen Werw√∂lfen bis hin zu den typischen WG-Problemen wie Mietzahlungen und Hausarbeit wird alles thematisiert. Au√üerdem stellt sich die Frage, wie Vampire in der modernen Welt zurechtkommen - sei es beim Betreten angesagter Nachtclubs (d√ľrfen Vampire doch nur mit ausdr√ľcklicher Einladung in ein Geb√§ude treten) oder bei anderen Herausforderungen des n√§chtlichen Lebens.



Die Vampire Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) und Colin (Mark Proksch) sorgen f√ľr reichlich Chaos, besonders als sich ein hoher Gast aus Europa ank√ľndigt und die WG auf den Kopf stellt. Wer das wohl sein mag?



Genre: Schwarze Komödie, Horror



Staffeln auf Joyn: 4

‚ě° Sieh dir die Serie "What We Do In The Shadows" jetzt auf Joyn an.

"Workaholics"

In "Workaholics" versuchen die Freunde und Kollegen Adam (Adam Devine), Blake (Blake Anderson) und Ders (Anders Holm) ihren Berufsalltag zu √ľberleben - wenn auch etwas lustiger. © picture alliance / Everett Collection

Nach dem Uni-Abschluss st√ľrzen sich Adam (Adam Devine), Blake (Blake Anderson) und Ders (Anders Holm) ins Berufsleben. In "Workaholics" zeigen sie, wie man den Arbeitsalltag √ľberlebt: Kollegen meiden, sinnlose Meetings planen und rechtzeitig aus dem B√ľroschlaf erwachen. Blake, Adam und Ders arbeiten von neun bis f√ľnf, leben von f√ľnf bis neun und feiern "24/7".



Genre: Sitcom



Staffeln auf Joyn: 7

‚ě° Sieh dir die Sitcom "Workaholics" jetzt auf Joyn an.

"Prison Break"

In "Prison Break" l√§sst sich Michael Scofield (Wentworth Miller) ins Gef√§ngnis einsperren, um mit seinem unschuldig verurteilten Bruder auszubrechen. © picture alliance / Mary Evans Picture Library

Lincoln Burrows (Dominic Purcell) sitzt unschuldig im Todestrakt. Er soll den Bruder der amerikanischen Vizepr√§sidentin ermordet haben. Da heckt sein Bruder Michael Scofield (Wentworth Miller) einen unm√∂glichen Fluchtplan aus: Er l√§sst sich selbst ins Gef√§ngnis einsperren, um gemeinsam auszubrechen. Als Ingenieur kennt Scofield das Gef√§ngnis in- und auswendig und ist √ľberzeugt vom Erfolg ihres Vorhabens. Doch der spektakul√§re Ausbruch ist erst der Anfang.



Genre: Drama, Abenteuer



Staffeln auf Joyn: 5

‚ě° Sieh dir die Serie "Prison Break" jetzt auf Joyn an.

"One Tree Hill"

In "One Tree Hill" geht es um Brooke (v. l. n. r., Sophia Bush), Lucas (James Lafferty), Peyton (Hilarie Burton), Nathan (Chad Michael Murray) und Haley (Bethany Joy Galeotti). © picture alliance / Mary Evans Picture Library

In der Kleinstadt Tree Hill f√ľhren die Teenager Lucas (Chad Michael Murray) und Nathan (James Lafferty) komplett unterschiedliche Leben. Nathan ist der wohlhabende Star des Basketballteams der Highschool, w√§hrend Lucas der uneheliche Sohn einer alleinerziehenden Mutter und der stille Au√üenseiter ist. Ihre einzige Gemeinsamkeit: Sie haben denselben Vater (Paul Johansson). Doch dann startet Lucas im Nathans Basketballteam, die "Tree Hill Ravens", und verliebt sich in dessen Freundin Peyton (Hilarie Burton). Nat√ľrlich ist Drama programmiert. Denn nicht nur Lucas muss sich an seinen Halbbruder und Vater gew√∂hnen, sondern auch Lucas Mutter Karen (Moira Kelly). Und dann ist da auch noch Peytons beste Freundin Brooke (Sophia Bush). Liebe, L√ľgen und jede Menge Entscheidungen stehen bevor. Ob das gut geht?



Genre: Drama



Staffeln auf Joyn: 9

‚ě° Schau dir die Serie "One Tree Hill" jetzt auf Joyn an!

"Preacher"

Der irische Vampir Cassidy (Joseph Gilgun, l.), der texanische Prediger Jesse Custer (Dominic Cooper) und seine Ex-Freundin Tulip (Ruth Negga) machen sich zusammen auf die Suche nach Gott. © picture alliance / Everett Collection

Ein Prediger, seine Ex und ein Vampir - was soll da nur schiefgehen? Jesse Custer (Dominic Cooper), ein texanischer Prediger, steht zwischen seinen geistlichen Pflichten und einer d√ľsteren Vergangenheit. Als er von einer mysteri√∂sen Entit√§t besessen wird, begibt er sich mit seiner Ex-Freundin Tulip (Ruth Negga) und dem irischen Vampir Cassidy (Joseph Gilgun) auf die Suche nach Gott h√∂chstpers√∂nlich. Dabei kreuzen sich ihre Wege mit Engeln, D√§monen, Vampiren, Cowboys und einer geheimen religi√∂sen Sekte, die f√ľr jede Menge Konflikte sorgen.



Genre: Drama, Schwarze Komödie, Paranormal



Staffeln auf Joyn: 4

‚ě° Schau dir die Serie "Preacher" jetzt auf Joyn an!

"Californication"

In "Californication" k√∂nnen sich dem Charme von Romanautor Hank Moody (David Duchovny) nur wenige Frauen entziehen. © picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Hank Moody (David Duchovny) f√ľhrt als Schriftsteller in L.A. ein wildes Leben voller Sex, Drogen und Partys. Doch hinter dem schrillen Lotterleben des kalifornischen Hallodris verbirgt sich auch die Seite eines besorgten Vaters, dem moralische Werte nicht fremd sind. Immer wieder scheitert er am Widerspruch zwischen seinen Anspr√ľchen und dem selbstproduzierten Chaos. Moodys Liebschaften und Verstrickungen stehen im Mittelpunkt der Serie, w√§hrend er trotz zahlreicher Aff√§ren nicht von seiner Ex-Freundin Karen (Natascha McElhone) loskommt, der Mutter seiner Tochter Becca (Madeleine Martin). F√ľr zus√§tzlichen Spa√ü sorgt Moodys bester Freund und Manager Charlie Runkle (Evan Handler), dessen chaotische Beziehung mit seiner sexuell unbefriedigten Frau Marcy (Pamela Adlon) f√ľr weitere Turbulenzen sorgt.



Genre: Tragikomödie



Staffel auf Joyn: 7

‚ě° Schau dir die Tragikom√∂die "Californication" jetzt auf Joyn an!