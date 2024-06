Welche Joyn-Originals dich 2024 erwarten!

Auf den Screenforce Days und dem Seriencamp 2024 haben mehrere Medienunternehmen Einblick in ihr kommendes Fiction-Angebot gegeben. Die Vertreter:innen von Joyn waren vor Ort und haben mit gleich drei Comedy-Serien für Furore und Lacher gesorgt.

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau mal auf Joyn!

"Die Stinos"

Die Screenforce Days haben einige Überraschungen in petto. Dort wurden unter anderem "Die Stinos" angekündigt, die von SKP Entertainment und Nuworx Productions im Auftrag der Seven.One Entertainment Group produziert werden. Bereits im Winter 2024 soll die neue Comedy-Serie dann auf Joyn zur Verfügung stehen.



Das Schaupiel-Ehepaar Johanna Christine Gehlen und Sebastian Bezzel (bekannt aus den "Eberhofer"-Krimis) zeigt in dieser Komödie, wie ein einfaches Paar mittleren Alters die alltäglichen Probleme bewältigt. Denn ihre Figuren Robert und Beate wollen lediglich ein stinknormales Leben ohne große Erwartungen und ohne Risiko führen. Man sollte meinen, dass diese kleinen Ansprüche leicht zu erfüllen sind. Doch deren Familie, das Kollegium und die seltsamen Nachbarn machen den beiden immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

"Der Upir"

Im Segment "Work In Progress" des Seriencamps 2024 wurden einige Minuten der neuen Vampir-Comedy mit "jerks."-Star Fahri Yardim und Musik-Ikone Rocko Schamoni gezeigt. Die Serie handelt von einem Vampir, der sich noch in Probezeit befindet. Doch als Blutsauger im Spätdienst hat man es gewiss nicht leicht. Da kann das Beseitigen einer Leiche schon einmal zur echten Herausforderung werden.



Die Serie wird voraussichtlich im Herbst 2024 auf Joyn zu sehen sein. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit der UFA Fiction. Autor und Regisseur ist Peter Meister, der Yardims Improvisationstalent vollends zur Geltung bringen will.

Fahri Yardim ist sehr begabt, aus nichts etwas Witziges zu machen. UFA-Produzentin Katharina Possert

"KEKs"

Doch ProSiebenSat.1 will dieses Jahr mit einer weiteren Comedy-Serie das Portfolio erweitern. Im Segment "Next From …" zeigt Joyn-Programmchef Thomas Münzner auf dem Seriencamp erste Bewegtbilder von "KEKs". Darin geht es um eine Brennpunktschule in Hamburg, in der vier Schüler:innen ihren Alltag stemmen. Illegale Botox-Spritzen, Poker-Turniere und krumme Deals mit der Direktorin stehen bei den KEKs (Jugend-Slang für Versager oder Feigling) an der Tagesordnung. Beim Publikum vor Ort zeigt sich: Der Humor kommt gut an.



Für die Produktion ist Pyjama Pictures verantwortlich, die bereits für Amazon Prime Video die erfolgreiche Mockumentary "Die Discounter" gedreht hat. Daher ist es wenig verwunderlich, dass das ein oder andere Gesicht aus dem kleinen Supermarkt auch in "KEKs" zu finden ist, etwa Newcomer David Ali Rashed. Er und seine Clique werden im Herbst 2024 mit Sicherheit für Chaos auf dem Schulhof der Stadtteilschule Wandsbeck sorgen.

Was ist das Seriencamp?

Auf Deutschlands größtem Serienfestival werden über mehrere Tage Serien-Premieren aus der ganzen Welt auf Kinoleinwänden gezeigt. Sender und Streaming-Dienste nutzen die Gelegenheit, um ihre kommenden Projekte bekannt zu machen.



Neben den Screenings können sich Produzent:innen, Filmschaffende und Fans bei der Seriencamp Conference zum kreativen Austausch treffen, um über die aktuelle Entwicklung der Medienlandschaft zu diskutieren.