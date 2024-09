Welche Stars aus "The Boys" auch bei "Supernatural" dabei waren!

Amazons Superhelden-Serie "The Boys" ist mittlerweile ein großer Erfolg. Eventuell hat zum Erfolg auch die gute Dynamik der der Schauspielerinnen und Schauspieler im Cast beigetragen. Denn: Viele kennen sich bereits von den Dreharbeiten zu "Supernatural" - und auch "The Boys" Schöpfer Eric Kripke war bereits für "Supernatural" verantwortlich.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In "Supernatural" spielten Jared Padalecki und Jensen Ackles für 327 Episoden des Fantasy-Horrors das monsterjagende Brüderpaar Sam und Dean Winchester.

Nach dem Ende von "Supernatural" mit Staffel 15 im Jahr 2020 setzte Serienschöpfer Eric Kripke seine kreative Arbeit mit "The Boys" fort. Die gefeierte Serie brachte im Laufe der Staffeln zur Freude der "Supernatural"-Fans zahlreiche vertraute Stars in die Welt der Superhelden.

Wir sagen dir wer bereits in "Supernatural" zu sehen war und mit welchen Easter Eggs Eric Kripke geschickt eine subtile Verbindung zwischen den beiden Serien knüpft.

Binge alle 327 Episoden auf Joyn "Supernatural" jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

Anzeige

Anzeige

"Supernatural": Die Handlung der Mysteryserie

Nachdem die Brüder Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) Winchester ihre Mutter bei einem mysteriösen Brand im Kindesalter verlieren, werden sie von ihrem Vater John (Jeffrey Dean Morgan) zu Monsterjägern ausgebildet. Während Sam als junger Erwachsener versucht, ein normales Leben zu führen, kämpft Dean weiterhin an der Seite seines Vaters gegen Geister, Monster und Dämonen.

Doch als John nach einer Jagd spurlos verschwindet, zieht Dean seinen jüngeren Bruder zurück ins Familiengeschäft. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach ihrem Vater und nehmen dabei den Kampf gegen eine Vielzahl übernatürlicher Wesen auf. Schon bald wird ihnen klar, dass eine weitaus größere Bedrohung hinter den Winchester-Brüdern her ist.

Diese Stars aus "The Boys" waren bei "Supernatural" dabei

Mittlerweile sind viele Schauspieler:innen aus "Supernatural" in den Cast von "The Boys" oder dem Spin-off "Gen V" von Eric Kripke zu sehen. Hier findest du eine kurze Auswahl:

Jensen Ackles hatte sein Debüt in der dritten Staffel von "The Boys" als Soldier Boy, einer düsteren Parodie des Marvel-Helden Captain America. In "Supernatural" verkörperte er eine der Hauptrollen: Dean Winchester.

Jared Padalecki ist seit der fünften Staffel von "The Boys" im Cast. In "Supernatural" verkörperte er Sam Winchester.

Jim Beaver war als Vater-Ersatz für Dean und Sam als Bobby Singer im "Supernatural"-Cast. In "The Boys" spielt er den Verteidigungsminister Robert A. Singer. Auch eine Reihe von war als Vater-Ersatz für Dean und Sam als Bobby Singer im "Supernatural"-Cast. In "The Boys" spielt er den Verteidigungsminister Robert A. Singer. Auch eine Reihe von Easter Eggs in "The Boys" spielen immer wieder auf seine Rolle in "Supernatural" an. Mehr dazu erfährst du unten!

Jeffrey Dean Morgan war in Supernatural" der Vater John Winchester von Dean und Sam Winchester. Seit der vierten Staffel ist er als Joe Kessler auch im Cast von "The Boys".

Christian Keyes war in "Supernatural" der Erzengel Michael. In "The Boys" spielt er A-Trains älteren Bruder, Nathan Franklin.

Rob Benedict verkörperte in "Supernatural" Gott, getarnt in der menschlichen Gestalt von Chuck Carver. In "The Boys" ist er seit der vierten Staffel als Splinter im Cast.

Lesley Nicol verkörperte in "Supernatural" die böse Hexe Katja. In "The Boys" spielt sie Billys Mutter Connie Butcher.

Anzeige

Anzeige

"Supernatural": Easter Eggs in "The Boys"

Robert Singer (Jim Beaver) ist eine der Schlüsselfiguren in der finalen Folge der vierten Staffel von "The Boys". Hier verwendet Singer auch zwei der ikonischen Ausdrücke von Bobby Singer aus "Supernatural": "idjit" und "balls."

"Idjit" ist die Art, wie Bobby Singer "idiot" in "Supernatural" ausspricht. Beavers Charakter findet einen sehr guten Anlass "idjit" und kurz darauf auch "balls" in der vierten Staffel von "The Boys" zu murmeln. Für Fans ist es amüsant anzusehen, wie Beaver seine ikonischen Ausdrücke auch in "The Boys" zum Einsatz bringt.

Aber nicht nur durch die Ausdrucksweise zeigen sich Parallelen: Sein Name ist ebenfalls eine Referenz auf "Supernatural", da er nahezu identisch mit dem Namen seines CW-Charakters ist. Beaver spielt Bobby Singer in "Supernatural" und in "The Boys" wird es nur leicht geändert - aus Bobby wird Robert. Da Bobby allerdings eine Kurzform für Robert ist, haben beide Rollen von Beaver im Grunde denselben Namen. Dieses Easter Egg ist eine der besten Erinnerungen daran, dass Kripke auch an "Supernatural" gearbeitet hat.

"Supernatural": Alle Folgen auf Joyn

Fast vier Jahre nach dem Ende der Mysteryserie gibt es gute Neuigkeiten für Fans: Ab dem 1. September 2024 stehen alle 15 Staffeln von Supernatural kostenlos auf Joyn zur Verfügung!

Bis zum 31. August 2025 hast du die Gelegenheit, die kompletten 327 Episoden noch einmal zu erleben und zu genießen.

Anzeige

Anzeige