Es ist der 1. Januar 2001, als die 15-jährige Katrin spurlos verschwindet. Trotz intensiver Ermittlungen und zahlreicher Hinweise bleibt der Fall bis heute ungelöst. Was ist am Neujahrstag vor 23 Jahren passiert? War es ein Unfall, ein Verbrechen? Oder etwas ganz anderes?

Das mysteriöse Verschwinden von Katrin Konert

Am Abend des 1. Januar 2001 verlässt die damals 15-jährige Katrin die Wohnung ihres Freundes in niedersächsischen Bergen/Dumme. Mehrere Zeugen sehen das junge Mädchen wartend an einer Bushaltestelle. Zu Hause kommt sie jedoch nicht an. Und auch den Bus scheint sie nie genommen zu haben.

Die Polizei nimmt Freunde, Bekannte und Nachbarn unter die Lupe. Spuren führen nach Hamburg und Berlin. Auch eine okkulte Gruppierung und ein lokaler Motorrad-Club geraten unter Verdacht.

Was geschah mit Katrin Konert vor mittlerweile 23 Jahren?

Januar 2019: 18 Jahre nach Katrins Verschwinden suchen Ermittler:innen in einem Waldstück nach ihrer Leiche. Ein anonymer Anrufer hatte der Polizei den Hinweis gegeben. © picture alliance/dpa | Philipp Schulze

In der Doku-Serie "Wenn Menschen verschwinden" geht die ehemalige Kriminal-Oberkommissarin Alexandra Rietz auf Spurensuche. Sie will herausfinden, was hinter spektakulären Vermisstenfällen in Deutschland steckt. Dabei spricht sie unter anderem mit zuständigen Ermittlerteams, Staatsanwält:innen und Psycholog:innen, aber auch mit Zeug:innen und Angehörigen.

Außerdem in der Folge:

Wo ist Dirk Stein?

Seit einem Familienausflug 1979 in der DDR fehlt von dem damals dreijährigen Dirk jede Spur. Hat die Stasi etwas mit seinem Verschwinden zu tun?

Wo ist Nick Stolz?

Nick Stolz ist 22 Jahre alt, dualer Student aus Voerde. Am Morgen des 28. September 2019 er sein Elternhaus. Überwachungskameras zeichnen ihn dabei auf. Seitdem fehlt von Nick jede Spur. Eine Bekannte bekommt wenige Tage später eine Kiste voller Wertsachen, 10.000 Euro in Bar und einem ominösen Brief. Die Polizei geht von einem freiwilligen Verschwinden aus. Wollte Nick wirklich einen Neustart? Seine Familie bezweifelt das nach wie vor.