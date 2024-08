Wie "Black Mirror" und "Upload": Diese Serie solltest du nicht verpassen

Diese Animationsserie ist aktuell wie nie: Kann KI den Menschen unsterblich werden lassen? In "Pantheon" dreht sich alles um eine völlig neue Lebensform: menschliches Bewusstsein, das auf Computerservern für immer leben kann.

Kann uns KI unsterblich machen?

Deshalb ist diese Serie ein Must-See!

"Black Mirror"-Fans aufgepasst: Diese animierte Sci-Fi-Dramaserie beschreibt eine realistische Dystopie mit KI. Während künstliche Intelligenz bereits heute unser Leben maßgeblich beeinflusst, stellt sich "Pantheon" die Frage: Was kommt danach?

In der Zukunftsvision der Anime-artigen Serie ist es Menschen möglich, ihr Bewusstsein vollständig auf Computerservern hochzuladen. Auf diese Weise kann man in digitaler Form für immer weiter leben, denken und fühlen. Ähnlich wie in "Matrix" sind einem dabei keine Grenzen gesetzt. Die Fähigkeiten einer "Uploaded Intelligence" gehen weit über das Menschenmögliche hinaus.

"Pantheon" zeigt eindrucksvoll, welche Möglichkeiten der technische Fortschritt mit sich bringen kann und dass dadurch sogar die Grenzen von Leben und Tod überwunden werden könnten.

Darum geht es in der ersten Staffel von "Pantheon"

Maddie kämpft mit der Trauer um ihren zwei Jahre zuvor verstorbenen Vater David. Die Beziehung zu ihrer Mutter ist angespannt und in der Schule hat sie mit Mobbing zu kämpfen. Eines Tages wird Maddie von einem unbekannten Nutzer kontaktiert. Dieser stellt sich bald als ihr Vater David heraus, dessen Bewusstsein von der Technologiefirma Logorhythme auf einen Computerserver geladen wurde.

Maddie ist überglücklich, wieder mit ihrem Vater sprechen zu können. Doch Logorhythme führt nichts Gutes im Schilde: Kurz darauf findet sich das Mädchen in einer weltweiten Verschwörung wieder.

"Unsterblichkeit durch Computer-Upload": Was würde die Menschheit mit dieser Chance anstellen? Könnten Krankheit und Tod uns überhaupt noch etwas anhaben? Und wäre eine Computer-Seele überhaupt noch menschlich?

All diese Fragen greift "Pantheon" auf spannende Art auf und setzt mit eindrucksvollen Action-Szenen die Sahnehaube oben auf.

Absolute Streaming-Empfehlung: "Pantheon" siehst du auf Joyn.