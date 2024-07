Wie "Twisters": Das sind die besten Katastrophenfilme auf Joyn

"Twisters" wirbelt derzeit die Kinokassen auf - der Actionfilm beeindruckt mit Einspielergebnissen und krasser Wirbelsturmaction (und ja, Hollywood-Herzensbrecher Glenn Powell). Wer gar nicht mehr genug vom "Twisters"-Hype bekommen kann, für den haben wir 5 actionreiche Katastrophenfilme ...

1. No Way Out - Gegen die Flammen

Wer Angst vor Feuer hat, der sollte diesen Film besser nicht sehen.



2013 ist der Sommer mal wieder besonders heiß in Arizona - Brände sind keine Seltenheit. Deswegen gibt es die Feuerwehrmänner der Elitetruppe "Granite Mountain Hotshots" (darunter Miles Teller, Josh Brolin und Taylor Kitsch), die auf das Bekämpfen von flächendeckenden Großbränden perfekt ausgebildet sind. Doch die Feuerbrunst, der sie sich stellen müssen, nimmt immer größere und katastrophalere Ausmaße an. Wer siegt am Ende? Das Feuer, oder die Männer?

Der Film bekommt noch mal eine ganz andere Note, wenn man weiß, dass er auf wahren Begebenheiten beruht.

Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte das erst nach dem Film lesen:

2013 entfachte ein Blitzeinschlag vor der Stadt Prescott in Arizona ein Feuer, das verheerende und fatale Folgen hatte und unter dem Namen "Yarnell Hill Fire" bekannt wurde. Insgesamt 19 Männer der "Granite Mountain Hotshots" verloren ihr Leben - seit 1933 gab es keine so hohe Todeszahl bei der Bekämpfung von Wildbränden, und seit 9/11 keine so große Anzahl an Feuerwehrleuten, die auf einmal ihr Leben verloren.

2. All is Lost - Überleben ist Alles

Ein Skipper (Robert Redford) ist allein auf See. Plötzlich kollidiert er mit einem herum schwimmenden Container! Sein Schiff erleidet ein Leck, das er zwar flicken kann, aber sein Funkgerät und das Navigationsgerät sind hinüber. Er navigiert so gut er kann - und ahnt nicht, dass er sich gerade in einen gewaltigen Sturm steuert ...

3. Der Sturm - Life on the Line

Die sogenannten Linemen (zu Deutsch etwa Leitungsmonteure) sorgen für eine reibungslose Stromversorgung, in dem sie einen gefährlichen Job ausüben: Leitungen an Starkstrom- Masten zu reparieren. Dass das schlimme Folgen haben kann, weiß Lineman Beau (John Travolta) aus eigener Erfahrung. Er kümmert sich um seine Nichte Bailey (Kate Bosworth), deren Vater bei einem Arbeitsunfall verstarb. Baileys Freund will trotzdem Lineman werden - doch Beau traut ihm den harten Job nicht zu. Bald schon muss er beweisen, was in ihm steckt: Ein Sturm kommt auf und droht einen großen Teil des Stromnetzes zu zerstören.

4. Frozen - Eiskalter Abgrung

Hier singt nicht die Eiskönigin Elsa - auch wenn der Titel zu Verwirrungen führen kann.

Im Thriller "Frozen" geht es um drei Freunde im Skiurlaub, die vor der letzten Abfahrt meterweit über dem Boden in einem Skilift stecken bleiben. Als die Nachtbeleuchtung angeschaltet wird, checken sie: Wir wurden hier vergessen! Verzweifelt versuchen sie nun auf eigener Faust, sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien - denn es wird Stunde um Stunde immer kälter. Schon bald müssen sie noch mehr fürchten, als nur einen eiskalten Tod ...

5. Category 5

Zugegeben, ist das wohl der Katastophenfilm, der auch am meisten in die Kategorie "Trash-Movie" in dieser Liste fällt. Man muss also beides mögen, um hier das beste Filmerlebnis zu haben.

Hurrikane Katrina droht bald ihre ganze Zerstörungskraft über eine Stadt freizulassen. Deswegen will Charlie auch abhauen - doch sein Bruder Danny weigert sich, sein Haus zurückzulassen. Zumindest erlaubt er Charlie, seine Nichte Victoria mitzunehmen.

Jahre später studiert Victoria Meteorologie und sie bemerkt einen weiteren riesigen Sturm der Kategorie 5 (das bezeichnet die stärksten Stürme, die Windgeschwindigkeiten über 200 km/h haben können). Sie fährt in die betroffene Region, um die Anwohner zu warnen - darunter auch Charlies Vater (Burt Reynolds), den sie aber nicht erreichen. Bald macht sich die ganze Familie auf, um nach dem Großvater zu sehen. Doch der Sturm kommt immer näher ...