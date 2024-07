"Young Sheldon"-Finale: So geht die Erfolgsserie zu Ende

Hast du die allerletzte Folge von "Young Sheldon" im TV verpasst? Keine Sorge! Jetzt kannst du "Young Sheldon: Ein Eimer Spaghetti und Leichen im Keller" auf Joyn nachschauen. Achtung Spoiler: Das passiert im Finale!

Finale von "Young Sheldon"

Nach sieben Staffeln ist Schluss mit Sheldon Cooper, der sich im "Big Bang Theory"-Universum einen Platz in den Herzen der Fans erobert hat. Der Ableger "Young Sheldon" erzählt die Kindheit des eigenwilligen, aber liebenswerten Charakters. Doch nun komme die Geschichte zu einem natürlichen Ende, wie die Macher:innen der Serie verrieten. In den USA lief die finale Folge bereits am 16. Mai 2024, bei uns am 10. Juni 2024.

Spoiler: Das passiert im Finale von "Young Sheldon"

Die letzte Folge von "Young Sheldon" beendet Sheldons (Iain Armitage) Kindheit in Texas. In Folge 14, "Ein Eimer Spaghetti und Leichen im Keller", bestätigt der von Jim Parsons gespielte Sheldon, dass er an seinen Memoiren arbeitet und deshalb seine Kindheit in Texas Revue passieren lässt.

Nach sieben Jahren endet die gemeinsame Geschichte von Sheldon und den Coopers mit einer emotionalen letzten Folge. Nach Georges Tod in Folge 12 muss seine Familie die Nachwirkungen des unerwarteten Verlusts bewältigen: Mary, Meemaw, Georgie, Sheldon und Missy müssen mit ihrer Trauer zurechtkommen. Sheldons Mutter Mary (Zoe Perry) vertraut auf ihren Glauben, um wieder Zuversicht zu finden. Mehrmals pro Woche besucht sie die Kirche und nimmt auch die Zwillinge mit. Das erklärt, warum Mary in "The Big Bang Theory" so gläubig ist.

Außer dem erwachsenen Sheldon und Amy taucht niemand aus "Big Bang Theory" im Finale von "Young Sheldon" auf. Allerdings wird klar, dass das Paar immer noch gut mit Howard und damit auch mit Bernadette sowie Penny und Leonard befreundet ist. Sheldon und Amy leben in der Zukunft in einem Bungalow und bleiben in der Gegend von Pasadena.

