Zum Kinostart von "Salem's Lot": Das sind unsere liebsten Stephen-King-Filme

Stephen King gehört zu den einflussreichsten Autoren der modernen (Horror-)Literatur. Viele seiner Werke wurden erfolgreich verfilmt und haben nicht nur Horrorfans weltweit begeistert. Passend zu Halloween kommt am 31. Oktober "Salem's Lost" in die Kinos. Während wir geduldig warten, zeigen wir dir hier unsere Top-5-Auswahl der besten Stephen-King-Filme, die absolut sehenswert sind.

1. "Shining" (1980)

Wir starten mit einem absoluten Klassiker, inszeniert von Stanley Kubrick, gehört "Shining" zu den bekanntesten Stephen-King-Verfilmungen. Jack Torrance (Jack Nicholson) arbeitet als Hausmeister in einem abgeschiedenen Hotel und verliert langsam aber sicher den Verstand. Was als ruhiger Winterjob für ihn und seine Familie beginnt, entwickelt sich zu einem Albtraum, der von düsteren Visionen und unheimlichen Mächten geprägt ist.

2. "Kinder des Zorns" (1984)

Dieser Film basiert auf Kings gleichnamiger Kurzgeschichte und erzählt die Geschichte eines jungen Paares, das in einer abgelegenen Stadt in Nebraska auf eine unheimliche Kinderschar trifft. Die Kinder haben alle Erwachsenen getötet und leben nach den brutalen Regeln einer religiösen Sekte. Im Mittelpunkt steht ein mysteriöses Wesen, das in den umliegenden Maisfeldern lauern soll. Angeführt von den charismatischen Isaac (John Franklin) und dem furchteinflößenden Malachai (Courtney Gains), wird das Paar in einen Kampf ums Überleben verwickelt.

Religiöser Fanatismus trifft auf übernatürlichen Schrecken: Ein Muss für alle Horror-Fans "Kinder des Zorns" kannst du kostenlos auf Joyn streamen

3. "Es" (1990)

Im Mittelpunkt von "Es" steht der unheimliche Clown Pennywise, der es vor allem auf die Kinder der Kleinstadt Derry abgesehen zu haben scheint. Tim Curry liefert als Pennywise eine ikonische Darstellung, die den Film zu einem absoluten Kult-Klassiker macht.

Wie kam Stephen King auf die Idee für Pennywise? Wie hat "Es" es geschafft so einen Kult-Status zu erreichen? Ahnten die Schauspieler damals bereits, dass dieser Film noch Jahrzehnte später für Angst und Schrecken sorgen wird?

Die Dokumentation "Inside Es" wirft einen Blick hinter die gruseligen Kulissen: Ein Must-See für alle Stephen-King-Fans und die, die es noch werden wollen.

Exklusive Interviews und spannendes Hintergrundwissen Streame jetzt die Doku "Inside Es"

4. "Misery" (1990)

"Misery" erzählt die fesselnde (😉) Geschichte von Paul Sheldon (James Caan), einem erfolgreichen Schriftsteller, der nach einem schweren Autounfall von seinem größten "Fan", Annie Wilkes (Kathy Bates), gerettet wird. Doch schnell stellt sich heraus, dass Annie alles andere als eine normale Krankenschwester ist. Sie zwingt Paul, ihre Lieblingsbuchreihe neu zu schreiben – unter brutalen und lebendbedrohlichen Bedingungen. Für ihre Darstellung der psychopathischen Annie erhält Kathy Bates 1991 einen Oscar.

5. "Firestarter" (2022)

Die Neuverfilmung von "Firestarter" überzeugt nicht nur mit einer spannenden Handlung, sondern auch mit einer hochklassigen Besetzung. Im Film geht es um das junge Mädchen Charlie McGee (Ryan Kiera Armstrong) mit pyrokinetischen Fähigkeiten – sie kann Feuer allein durch Gedanken entzünden. Zusammen mit ihrem Vater Andy (Zac Efron) ist Charlie auf der Flucht vor einer geheimen Regierungsbehörde, die ihre Kräfte für militärische Zwecke einsetzen möchte.