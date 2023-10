18 Kilo abgenommen: Ginger Wollersheim hat sich komplett verändert

Krasse Veränderung bei Ginger Wollersheim. Die Frau an der Seite von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim hat laut eigenen Angaben satte 18 Kilo abgenommen. Bei der Premiere von Calvin Kleinens erster eigenen Reality-Doku "Calvin am Goldstrand" (verfügbar auf Joyn) präsentiert sie ihre "Körper-Transformation" vor versammelter Presse. Sichtlich stolz, mit knall-pinkem Irokesenschnitt und weißem "Barbie"-Crop-Top strahlt sie an der Seite ihres Mannes in die Kamera.

Im Clip: 18 Kilo weg – So sehr hat sich Ginger Wollersheim verändert

Und nicht nur auf dem roten Teppich, auch auf Instagram zeigt Ginger Wollersheim ihren Fans stolz ihren neuen Body. Ein Vorher-Nachher-Bild macht die krasse Veränderung deutlich. Das Vorher-Bild zeigt sie deutlich fülliger im engen Blumenkleid und mit einem blonden Bob. Dazu schreibt die 37 Jahre alte ehemalige Stripperin: "Mega happy mit fast 18 kg weniger und wie findet ihr es???"

Ihre rund 78.300 Follower:innen sind begeistert. Über 2.000 Likes hat das Bild bereits und dutzende verblüffte Kommentare (Stand 17. Oktober, 15:29 Uhr). "Super tolle Leistung siehst Klasse aus" schreibt eine Followerin. "18 kg weniger, kann ich kaum glauben", schreibt ein anderer Fan.

"Mega 🔥 wie hast du das geschafft ???", will eine Followerin wissen. Wie genau hat Ginger so viel abgenommen?

Ginger Wollersheim total verändert: Was ist das Geheimnis ihres Abnehm-Erfolgs?

Das Geheimnis ihrer Body-Veränderung verrät Ginger nicht direkt, doch im Post verlinkt sie Hashtags wie "fitnessmotivation" und "sport" und "lowcarb". Scheint so, als habe sie es also auf die herkömmliche Weise geschafft: viel Sport und gesunde Ernährung. Doch manch einem Fan geht der Gewichtsverlust zu weit:

Abnehmen gesund ist super und stark. Aber so abzunehmen ist grenzwertig. Man sollte auch aufpassen nicht zu viel abzunehmen. Instagram-Kommentar , 2023

Andere sind skeptisch und hinterfragen die Methode, wie Ginger so viel in so kurzer Zeit abnehmen konnte. Das ehemalige Erotikmodel hat aus ihren Schönheitsoperationen nie ein Geheimnis gemacht. "Das hat bestimmt ein Vermögen gekostet", mutmaßt eine Person.

Wie auch immer Ginger Wollersheim die 18 Kilo losgeworden ist, sie ist jedenfalls stolz auf ihre krasse Veränderung.