Vor 25 Jahren startete "talk talk talk" und machte Sonya Kraus zur Kult-Moderatorin! Mit ihrer unverblümten Art eroberte sie die Herzen der Zuschauer:innen. Doch was treibt die Blondine heute? Erfahrt jetzt alles über ihr spannendes Leben nach ihrer TV-Karriere!

Nachmittags-Talkshows waren ab den 1990er-Jahren der Renner im deutschen Fernsehen - und "talk talk talk" zeigte in kurzen "Best of"- Clips skurrile Talk-Ausschnitte aus aller Welt sowie kurze Videos aus den ebenfalls beliebten Gerichtsshows und Scripted-Reality-Formaten.

Am 28. August 1999 flimmerte die Sendung erstmals über die Bildschirme, damals noch moderiert von Jessica Stockmann (57). Zwei Jahre später löste Sonya Kraus (51) sie ab und blieb zehn Jahre dabei.



Vorher war sie bekannt als Profimodel und Buchstaben-Fee beim "Glücksrad" bei Kabel Eins. Dank "talk talk talk" konnte Sonya beweisen, dass noch mehr in ihr steckte. Weitere Aufräge als Moderatorin und auch Schauspielerin folgten. Auch einige Bücher schrieb sie, darunter zum Beispiel 2011 den Ratgeber "Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila".

1999 war Sonya Kraus noch in den Startlöchern ihrer Karriere, heute ist sie ein fester Bestandteil der deutschen Promi-Szene. © picture alliance/United Archives | Valdmanis /dpa | Felix Hörhager

Sonja Kraus frühe Erfahrungen mit dem Tod

Und "Zitronen", die hatte es in ihrem Leben wahrlich einige gegeben! Wer die stets strahlende Sonya Kraus nur oberflächlich betrachtet, könnte meinen, sie sei einfach auf der Sonnenseite des Lebens geboren worden. Doch hat sie bereits in jungen Jahren viel Leid erfahren müssen. So starb etwa ihr einziger Bruder am plötzlichen Kindstod, als sie sechs Jahre alt war. Fünf Jahre später nahm sich ihr Vater das Leben.



Dennoch erinnere sie sich nicht in erster Linie an die Schwere dieser Jahre, erzählte sie 2019 in einem Interview mit "t-online.de": "Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an den Garten meiner Oma. Die hat auf dem Land gelebt und hatte einen riesigen Garten mit Obstbäumen und Gemüse, vielen Blumen und Ecken, die man untersuchen konnte. Dort habe ich meine schönsten Kindheits-Erinnerungen erlebt. Das war pures Glück."

Offener Umgang mit der Krebs-Erkrankung

Dieser Blick auf die positiven Seiten des Lebens ist es womöglich auch, der Sonya Kraus trotz ihrer Brustkrebs-Diagnose vor drei Jahren nicht hat aufgeben, sondern kämpfen lassen. Offen hielt sie ihre aktuell 161.000 Instagram Follower:innen über den Verlauf ihrer Behandlung auf dem Laufenden. Sie sprach offen über ihre beidseitige prophylaktische Brustentfernung, die anschließende Chemotherapie, den damit einhergehenden Verlust ihrer blonden Mähne und ihren "Fiffis", wie sie ihre Perücken nennt ...



Im Frühling dieses Jahres dann die gute Nachricht: In einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" erzählte die Allrounderin, es gehe ihr "unverschämt gut". Es gebe "Hoffnung" und sie sei heute "völlig frei von Ängsten". Ihre Botschaft: "In jeder von uns steckt eine große Kämpferin, die wir manchmal entfesseln müssen."

Ein Familienleben abseits der Öffentlichkeit

Bei aller Offenheit, was ihre eigene Person angeht: Ihren Partner Samy hält die Hobby-Heimwerkerin aus der Öffentlichkeit raus. Bekannt ist nur, dass sie mit dem Geschäftsmann bereits seit 1997 liiert ist und mit ihm und den gemeinsamen Söhnen in Frankfurt am Main lebt. Hin und wieder begleite ihr Freund sie zwar auf Events, verriet sie 2019 der Münchner "Abendzeitung", doch schreite er nicht mit ihr über den roten Teppich, sondern tummle sich sozusagen inkognito unter den Gästen.

So geht es für Sonya Kraus weiter

Sonya Kraus selbst dagegen werden wir wohl bald wieder mehr in der Öffentlichkeit sehen. Neue Formate mit ihr sind in Planung. Wer nicht so lange warten möchte, findet auf Joyn verschiedene Formate und Filme mit ihr, unter anderem drei Staffeln "talk talk talk", die Comedy-Serie "Das Internat", die Reality-Show "Die Alm" oder die Filmparodie "Dörtes Dancing".