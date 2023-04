68 Kilogramm abgenommen: SO anders sieht "Mike & Molly"-Star Billy Gardell heute aus

Das Wichtigste in Kürze Billy Gardell wurde durch seine Rolle des Mike in " Mike & Molly " weltberühmt.

Mittlerweile hat sich der Schauspieler sehr verändert. Erstmals spricht er nun öffentlich darüber, dass er 68 Kilogramm abgenommen hat. Wie ihm das gelungen ist? Verraten wir!

Billy Gardell wirkte schon in zahlreichen TV-Produktionen mit. Vor allem seine Rolle des Mike in "Mike & Molly" verschaffte dem Schauspieler große Bekanntheit. Die Sitcom dreht sich um die Probleme, die Mike Biggs und seine Frau Molly Flynn mit ihrem Übergewicht haben. Sieben Jahre nachdem die Serie eingestellt wurde, ist Billy Gardell kaum mehr wiederzuerkennen: Er hat über 68 Kilogramm abgenommen.

So hat Billy Gardell abgenommen

Im Interview mit "Entertainment Tonight" berichtet der 53-Jährige nun von seiner Erfolgsstory. Nach dem Beginn der Corona-Pandemie habe er seinem Gewicht den Kampf angesagt und über 68 Kilogramm abgenommen. Vor rund einem Jahrzehnt brachte Billy Gardell noch 167 Kilogramm auf die Waage, wie er in der TV-Show preisgibt. Mittlerweile schwankt sein Gewicht "zwischen 93 und 95 Kilogramm". Doch wie hat er das geschafft?

Wegen der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus (starkes Übergewicht gilt als einer der wichtigsten Risikofaktoren für einen schweren Covid19-Verlauf) rieten Ärzt:innen dem gebürtigen US-Amerikaner dazu, sich einer Magenbypass-OP zu unterziehen. Nach dem Eingriff stellte Billy Gardell seine Ernährung um. Mit seinem neuen Körper scheint der Schauspieler jedenfalls mehr als glücklich zu sein. Im Interview betont er:

Sich um sich selbst zu kümmern ist wichtig. Billy Gardell, , 2023

Sein Sohn William, den er gemeinsam mit seiner Ehefrau Patty Knight hat, habe ebenfalls dazu beigetragen, dass der 53-Jährige unbedingt abnehmen wollte. "Wenn man 50 wird, fängt man als Vater an zu rechnen: 'Wenn ich noch 25 Jahre länger leben kann, wird er 40 sein. [...] Ich will also für ihn da sein", gibt Billy Gardell ehrlich zu.

Billy Gardell zeigt seinen Abnehm-Erfolg auf Twitter

Auf Twitter lässt der Schauspieler seine Community regelmäßig an seinem Privatleben teilhaben. Immer wieder postet er auch Videos und Fotos von seinem jetzigen Aussehen.

Von seinen Fans bekommt der "Dragon Wars"-Darsteller für seine Gewichtsabnahme viel Zuspruch. "Du siehst gut aus! Mach weiter so" und "Wow, du siehst toll aus", schreiben etwa zwei Twitter-User:innen in den Kommentaren.

So positiv wirkte sich der Gewichtsverlust auf Billy Gardells Gesundheit aus

Billy Gardell fühlt sich mittlerweile nicht nur besser, auch gesundheitlich geht es bei ihm wieder bergauf. In der TV-Show gibt er preis, dass er nicht länger an der Krankheit Diabetes Typ 2 leide und sich sein Ruhepuls ebenfalls verbessert habe. Ein Laster hat der "Mike & Molly"-Star aber auch nach seinem Gewichtsverlust noch. "Ich rauche immer noch Zigaretten, aber ich arbeite daran", versichert er gegenüber "Entertainment Tonight".