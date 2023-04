Aaron Carter: DAS ist die Todesursache des Musikers laut Autopsiebericht!

Das Wichtigste in Kürze Aaron Carter hatte sich zu Lebzeiten einen Namen als Musiker gemacht.

Am 5. November 2022 wurde er tot in seiner Badewanne entdeckt. Er wurde nur 34 Jahre alt.

Seine Mutter Jane Schneck glaubte fest daran, dass der Sänger ermordet wurde. Aus einem offiziellen Autopsiebericht geht jetzt die Todesursache hervor.

Aaron Carter wurde am 5. November 2022 tot in seiner Wohnung in Lancaster aufgefunden. Die offizielle Todesursache stand bislang noch aus, man ging aber von einer versehentlichen Überdosis aus. Carters Mutter Jane Schneck vermutete jedoch, dass ihr Sohn ermordet wurde und forderte eine Obduktion. Jetzt folgt die traurige Gewissheit: Aaron ertrank unter Drogeneinfluss in seiner Badewanne.

Aaron Carters Tod war ein Unfall

"TMZ" liegt nun der Autopsiebericht vor. Aus dem Dokument geht hervor, dass Aaron Carter tatsächlich versehentlich verstarb. Vor seinem Tod nahm er Xanax ein, ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Angstzustände. Zudem wurde in seinem Körper das Gas Difluorethan nachgewiesen, das durch Druckluft-Flaschen inhaliert wird. Unter Drogeneinfluss ertrank der Sänger daraufhin in seiner Badewanne.

Aaron Carters Ex-Verlobte zweifelt Autopsiebericht an

Aaron Carters Ex-Verlobte Melanie Martin, mit der er ein gemeinsames Kind hat, äußerte sich nach dem Bekanntwerden der Todesursache gegenüber "TMZ" kritisch. Der Autopsiebericht werfe für sie nur noch mehr Fragen auf:

Die Ergebnisse der Autopsie lassen mich nicht mit der Sache abschließen. Melanie Martin, , 2023

Und weiter: "Der Bericht besagt, dass Aaron ertrunken ist. Gleichzeitig wird jedoch hinzugefügt, dass er ein T-Shirt und eine Halskette in der Badewanne trug, was für mich keinen Sinn ergibt. Warum sollte er mit Klamotten in einer Badewanne sitzen?" Der Tod ihres Ex-Verlobten mache Melanie Martin immer noch schwer zu schaffen. "Ich stehe immer noch unter Schock und vermisse Aaron jeden Tag", gibt sie ehrlich zu.

Auch auf Instagram zeigt die Influencerin regelmäßig, wie sehr sie unter dem Verlust leidet. Nach dem Erscheinen des Autopsieberichts teilt Melanie Martin nun ein herzergreifendes Video, in dem sie gemeinsame Erinnerungen mit Aaron Carter festgehalten hat. Dazu schreibt sie: "Akzeptieren, dass du weg bist."

Aaron Carter litt seit Jahren unter seiner Drogensucht

Aaron Carter litt schon seit Jahren unter seiner Drogensucht. 2017 wurde er wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss festgenommen. Daraufhin erfolgte eine Bewährungsstrafe. Zudem machte er mehrere Entzugstherapien. Nach der Geburt seines Sohnes Prince im November 2021 sollte sich endlich alles ändern. Doch nur wenige Monate später verloren Melanie Martin und Aaron Carter das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Gegen seine Sucht versuchte Carter immer wieder anzukämpfen: Kurz vor seinem Tod begann er bereits zum fünften Mal eine Entzugstherapie.