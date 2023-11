Aaron Carters erster Todestag: Unter Tränen gedenkt Nick seinem geliebten Bruder

Auch ein Jahr später ergibt Aaron Carters tragischer Tod für seinen Bruder Nick Carter keinen Sinn. Das hat der Backstreet-Boys-Sänger jetzt unter Tränen verraten.

Ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Nick Carters (43) jüngerer Bruder Aaron Carter (1987-2022) auf tragische Weise aus dem Leben schied. In einem neuen Interview mit "E! News" gab das Backstreet-Boys-Mitglied nun Einblick in sein Gefühlsleben und die Trauer der Familie Carter.

Im Clip: Nick Carter spricht über den Tod seines Bruders - so emotional!

Nick Carter: "Es ist immer noch unglaublich für mich"

Aaron Carter, der in den Jahren vor seinem Unfalltod mit zahlreichen Drogen-Eskapaden für Aufsehen sorgte, war am 5. November 2022 in der Badewanne seines Hauses in Lancaster, Kalifornien, ertrunken aufgefunden worden. Nach Abschluss der offiziellen polizeilichen Untersuchung wurde sein Tod als Unfall eingestuft. Carter sei aufgrund der Wirkung von eingenommenen Beruhigungsmitteln und eingeatmetem Gas ertrunken.

"Es ist immer noch unglaublich für mich", sagt Nick Carter im Rückblick auf die damaligen Ereignisse. Der 43-Jährige sei "immer noch" dabei, "die ganze Situation" zu verarbeiten. Auch versuche er nach wie vor, die damaligen Geschehnisse zu verstehen, denn das sei ihm bislang noch nicht gelungen. Unter Tränen fuhr der Backstreet-Boys-Sänger fort: "Ich hoffe jedoch, dass ich eines Tages alles verstehen kann."

In seiner Trauer würden Nick Carter Ehefrau Lauren Kitt Carter (40) sowie die Kinder Odin (7), Saoirse (4) und Pearl (2) zur Seite stehen. "Meine Kinder sind mein Ein und Alles", sagte Carter. "All das äußere Zeug" wie seine Auftritte als Sänger würden ihm im Vergleich nichts bedeuten.