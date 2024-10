Aaron Taylor-Johnsons Post sorgt für Aufregung: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Eigentlich ist Aaron Taylor-Johnson (32) seit 2009 mit Sam Taylor-Wood (57) zusammen. Doch jetzt sorgte ein Foto des "Bullet Train"-Stars für viele Spekulationen: Sind Aaron und seine Frau etwa kein Paar mehr?

Auf Instagram teilte der 32-Jährige am Dienstag einen Schnappschuss, der ihn mit einer Blondine zeigt. Die beiden umarmen sich auf dem Bild und wirken sehr vertraut. Das Foto betitelte Aaron mit den Worten "Happy Birthday, Babygirl".

Bei vielen Fans schrillten da sofort die Alarmglocken. Kein Wunder, schließlich ist Aaron schon seit 2009 mit seiner Frau Sam Taylor-Wood zusammen. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter namens Wylda (13) und Romy (12). Aus einer früheren Ehe hat Sam zudem zwei weitere Töchter: Angelica (26) und Jessie (18).

Doch um wen handelt es sich bei der Blondine auf dem Foto? Tatsächlich ist die junge Frau niemand Geringeres als Aarons Stieftochter Jessie, die am Dienstag ihren 18. Geburtstag feierte. Auf dem Bild scheinen viele Fans die 18-Jährige aber nicht erkannt zu haben.

Wie kommen Aaron und Sam mit dem Altersunterschied von 24 Jahren klar?

Als Aaron im Jahr 2009 die Beziehung zu Sam öffentlich machte, sorgte ihr Liebes-Outing für viele Schlagzeilen. Dass die beiden einen Altersunterschied von 24 Jahren haben, machte viele Fans skeptisch. Doch wie Sam im vergangenen April in einem Interview mit "The Guardian" erklärte, hat sie überhaupt kein Problem mit dem Altersunterschied. Auch die gemeinsamen Kinder stört es nicht, dass die Eltern 24 Jahre voneinander trennen. "Sie sehen zwei liebevolle, glückliche Eltern, also fällt es ihnen nicht wirklich auf", versicherte sie.